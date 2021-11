Fauci dit que les États-Unis devraient se préparer à tout pour lutter contre la variante omicron

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a témoigné lors de l’audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites intitulée Prochaines étapes : la voie à suivre pour la réponse au COVID-19, dans le bâtiment Dirksen le jeudi novembre 4, 2021.

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | .

Les Américains doivent être prêts à faire « tout et n’importe quoi » pour lutter contre la variante omicron de Covid, a déclaré dimanche l’expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

Pourtant, il est « trop ​​tôt pour dire » si des blocages ou de nouveaux mandats seront appropriés, a déclaré Fauci sur ABC « This Week ».

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a classé l’omicron dans la catégorie « variante préoccupante », ce qui signifie qu’il est plus contagieux, plus virulent ou plus apte à échapper aux mesures de santé publique, aux vaccins et aux traitements.

La variante, découverte pour la première fois en Afrique du Sud, présente plusieurs mutations de la protéine de pointe qui permet au virus de pénétrer dans le corps, et certaines de ces mutations pourraient entraîner une résistance et une transmissibilité accrues des anticorps.

Les États-Unis avaient déjà déclaré qu’ils restreindraient les voyages des citoyens non américains d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi. La variante a été trouvée au Royaume-Uni, en Israël, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Australie et à Hong Kong, mais pas encore aux États-Unis

« Inévitablement, ce sera ici. La question est de savoir si nous y serons préparés? Si et quand, et ce sera quand, il arrivera ici, j’espère que nous serons prêts pour cela », a ajouté Fauci.

Fauci rencontrera dimanche le président Joe Biden et l’équipe d’intervention de Covid pour discuter de la variante et de la réponse de l’administration, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Les entreprises de biotechnologie se sont mobilisées pour lutter contre l’omicron. Le médecin-chef de Moderna, Paul Burton, a déclaré dimanche que le fabricant de vaccins pourrait déployer un vaccin reformulé contre la variante du coronavirus omicron au début de l’année prochaine. Bien qu’il ne soit pas clair si de nouvelles formulations seront nécessaires ou si les vaccins actuels fourniront une protection appropriée.

Fauci a déclaré que les personnes non vaccinées devraient toujours recevoir les vaccins Covid disponibles, conformément aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous devons vraiment, comme je l’ai dit si souvent, nous préparer au pire. Et il se peut que nous ne devions pas suivre la voie que les gens disent », a déclaré Fauci à ABC. « Nous prendrons des décisions basées sur la science et les preuves, comme nous le faisons toujours. »