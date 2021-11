Fauci en tant que Dark Vador des guerres de Covid

par Philip Giraldi, The Unz Review :

Le vrai Anthony Fauci de Robert F Kennedy Jr : Bill Gates, Big Pharma et la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique devraient faire la une de tous les médias aux États-Unis. Au lieu de cela, il a rencontré le silence tonitruant proverbial.

Les critiques qui cherchaient à faire licencier Kennedy en tant que fou commerçant sur un nom célèbre avaient remporté un franc succès en février, lorsqu’Instagram a définitivement supprimé son compte, prétendument pour avoir fait de fausses déclarations sur le coronavirus et les vaccins. Néanmoins, le livre, publié il y a seulement quelques jours, est déjà un hit pop certifié sur Amazon.

RFK Jr., président du conseil d’administration et conseiller juridique en chef de Children’s Health Defence, entreprend de déconstruire une nouvelle normalité, nous envahissant tous depuis début 2020. Dans mon livre du début de 2021, Raging Twenties, j’ai appelé cette force techno-féodalisme. .

Kennedy le décrit comme un « totalitarisme croissant », avec « une propagande de masse et une censure, la promotion orchestrée de la terreur, la manipulation de la science, la suppression du débat, la diffamation de la dissidence et l’usage de la force pour empêcher les protestations ».

Se concentrer sur le Dr Anthony Fauci en tant que pivot de la plus grande histoire du 21e siècle permet à RFK Jr de peindre une toile complexe de militarisation planifiée et, en particulier, de monétisation de la médecine, un processus toxique géré par Big Pharma, Big Tech et l’armée/le renseignement complexe – et consciencieusement promu par les médias grand public.

À présent, tout le monde sait que les grands gagnants ont été Big Finance, Big Pharma, Big Tech et Big Data, avec une niche spéciale pour les mastodontes de la Silicon Valley.

Pourquoi Fauci ? RFK Jr. affirme que pendant cinq décennies, il a été essentiellement un agent de Big Pharma, entretenant « un réseau complexe d’enchevêtrements financiers entre les sociétés pharmaceutiques et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et ses employés qui ont transformé le NIAID en un filiale homogène de l’industrie pharmaceutique. Fauci promeut sans vergogne sa relation amoureuse avec Pharma en tant que « partenariat public-privé ».

On peut dire que les contours complets de cette histoire très alambiquée n’ont jamais été examinés auparavant de cette manière, abondamment documentés et avec une multitude de liens. Fauci n’est peut-être pas un nom familier en dehors des États-Unis et en particulier dans les pays du Sud. Et pourtant, c’est ce public mondial qui devrait être particulièrement intéressé par son histoire.

RFK Jr accuse Fauci d’avoir poursuivi des stratégies néfastes depuis le début de Covid-19 – de la falsification de la science à la suppression et au sabotage de produits concurrents qui entraînent des marges bénéficiaires plus faibles.

Le verdict de Kennedy est sévère : « Tony Fauci ne fait pas de santé publique ; c’est un homme d’affaires, qui a utilisé son bureau pour enrichir ses partenaires pharmaceutiques et étendre la portée de l’influence qui a fait de lui le docteur le plus puissant – et despotique – de l’histoire de l’humanité.

C’est une accusation très grave. Il appartient aux lecteurs d’examiner les faits de l’affaire et de décider si Fauci est une sorte de Dr Strangelove médical.

Pas de vitamine D ?

La place de choix revient à la modélisation privilégiée par Fauci qui a surestimé les décès de Covid de 525 %, concoctée par le fabricant Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres, dûment financée par la Fondation Bill et Melinda Gates. C’est le modèle, démystifié par la suite, qui a justifié l’hystérie du verrouillage sur toute la planète.

Kennedy attribue à la chercheuse canadienne en vaccins, le Dr Jessica Rose, l’accusation selon laquelle Fauci était en première ligne pour effacer la notion d’immunité naturelle, même si tout au long de 2020, le CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont admis que les personnes ayant un système immunitaire sain courent un risque minime de mourir. de Covid.

Le Dr Pierre Kory, président de Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, faisait partie de ceux qui ont dénoncé le modus operandi de Fauci consistant à privilégier le développement de vaccins technologiques tout en ne laissant aucune place aux médicaments réutilisés efficaces contre Covid : « Il est absolument choquant qu’il ait recommandé de ne pas soins ambulatoires, pas même la vitamine D.

Le cardiologue clinicien Peter McCullough et son équipe de médecins de première ligne ont testé des protocoles prophylactiques utilisant, par exemple, l’ivermectine – « nous avions des données formidables des équipes médicales au Bangladesh » – et ont ajouté d’autres médicaments tels que l’azithromycine, le zinc, la vitamine D et la vitamine C IV. Et tout cela alors qu’à travers l’Asie, il y avait une utilisation généralisée des lavages nasaux salins.

Le 1er juillet 2020, McCullough et son équipe ont soumis leur premier protocole révolutionnaire à l’American Journal of Medicine. Il est devenu le document le plus téléchargé au monde aidant les médecins à traiter Covid-19.

McCullough s’est plaint l’année dernière que Fauci n’avait jamais, à ce jour, publié quoi que ce soit sur la façon de traiter un patient Covid. » Il a en outre allégué: « Quiconque essaie de publier un nouveau protocole de traitement se retrouvera bloqué hermétiquement par les journaux qui sont tous sous le contrôle de Fauci. »

C’est devenu bien pire. McCullough : « L’ensemble de l’establishment médical essayait d’arrêter les traitements précoces et de faire taire tous les médecins qui parlaient de succès. Toute une génération de médecins vient d’arrêter de pratiquer la médecine. (Un point de vue à contre-courant soutiendrait que McCullough s’est emporté : un million de médecins américains – le nombre approximatif pratiquant à un moment donné – n’aurait pas pu tous être de la partie.)

Le livre soutient que les raisons pour lesquelles il y avait un manque de recherches originales sur la façon de lutter contre Covid étaient la dépendance des universitaires américains tant vantés à l’égard des milliards de dollars accordés par le National Institute of Health (NIH) et le fait qu’ils étaient terrifiés à l’idée de contredire Fauci.

Les spécialistes de première ligne de Covid, Kory et McCullough, sont cités comme accusant la suppression par Fauci du traitement précoce et des médicaments hors brevet était responsable de jusqu’à 80% des décès attribués à Covid aux États-Unis.

