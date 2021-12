Fauci: Enlever les masques dans les avions « n’est même pas quelque chose que nous devrions même envisager »

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’enlever les masques en avion n’est « pas quelque chose que nous devrions même envisager ».

Fauci a fait ces commentaires lors de l’émission This Week d’ABC dimanche et répondait à une question de Jonathan Karl sur un mandat de vaccin pour les voyages aériens intérieurs.

« Nous voulons nous assurer que les gens gardent leurs masques. Je pense que l’idée d’enlever les masques, dans mon esprit, n’est vraiment pas quelque chose que nous devrions même envisager », a déclaré Fauci.

« Et bien sûr, les PDG des compagnies aériennes suggéraient que – vous savez, que nous n’aurons peut-être plus besoin de masque. Je vous entends fort et clairement, vous n’êtes pas d’accord avec cela dans un – dans l’avion », Karl a répondu.

DOSSIER – Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le mercredi 1er décembre 2021. (AP)

Lors d’une audition devant un panel du Sénat américain le 15 décembre, le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a déclaré que les masques « n’apportent pas grand-chose, voire rien » pour lutter contre la propagation du COVID-19 dans les avions.

En répondant à la question, Fauci a également signalé qu’un mandat de vaccination pour les voyages aériens intérieurs pourrait fonctionner comme un mécanisme permettant aux individus de se faire vacciner.

« Une exigence de vaccin pour une personne qui monte dans l’avion n’est qu’un autre niveau pour amener les gens à disposer d’un mécanisme qui les inciterait à se faire vacciner ; à savoir, vous ne pouvez pas monter dans un avion à moins d’être vacciné, ce qui n’est qu’un autre l’un des moyens d’obtenir des exigences, quelles qu’elles soient », a déclaré Fauci.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le mercredi 1er décembre 2021, sous le regard de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. (AP Photo/Susan Walsh) (AP)

« Donc, je veux dire, tout ce qui pourrait faire vacciner davantage les gens serait le bienvenu. Mais en ce qui concerne la propagation du virus dans le pays, je veux dire, je pense que si vous regardez le port d’un masque et la filtration dans les avions, les choses sont raisonnablement sûres , » il ajouta.

Au cours de l’épisode du 19 décembre de cette semaine, Fauci a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y aurait un moment où les masques seraient inutiles dans les avions.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill, le jeudi 4 novembre 2021, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (AP Photo/Alex Brandon)

« Je pense que lorsque vous avez affaire à un espace fermé, même si la filtration est bonne, vous voulez faire un pas supplémentaire », a déclaré Fauci. « Quand vous avez des gens, vous savez que vous prenez un vol de Washington à San Francisco, c’est bien plus de cinq heures de vol. »

« Même si vous avez un bon système de filtration, je pense toujours que les masques sont une chose prudente à faire et nous devrions le faire », a-t-il ajouté.

Peter Aitken de Fox News a contribué à ce rapport