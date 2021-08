Fauci espère que les vaccins Covid obtiendront l’approbation complète de la FDA dans quelques semaines

Le Dr Anthony Fauci, grand spécialiste des maladies infectieuses, répond aux accusations du sénateur Rand Paul (R-KY) alors qu’il témoigne devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 20 juillet 2021.

Le plus grand expert du gouvernement américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche qu’il espérait que la Food and Drug Administration approuverait pleinement le vaccin contre le coronavirus d’ici la fin du mois et a prédit que cette décision potentielle stimulerait une vague de mandats de vaccination dans le secteur privé. secteur ainsi que les écoles et les universités.

La FDA n’a accordé qu’une approbation d’utilisation d’urgence aux vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, mais l’agence devrait bientôt donner son approbation complète à Pfizer.

L’administration Biden a déclaré que le gouvernement fédéral n’imposera pas les vaccinations au-delà de la main-d’œuvre fédérale, mais exhorte de plus en plus les gouvernements des États et locaux ainsi que les entreprises à envisager de tels mandats. Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré que “des mandats au niveau local doivent être exécutés” pour aider à freiner la propagation du virus.

“J’espère – je ne prédis pas – j’espère que ce sera dans les prochaines semaines. J’espère que ce sera au mois d’août”, a déclaré Fauci à propos de l’approbation du vaccin par la FDA. “Si c’est le cas, vous allez voir l’autonomisation des entreprises locales, donnant des mandats qui pourraient être des collèges, des universités, des lieux d’affaires, toute une variété et je soutiens fortement cela. Le moment est venu. … Nous’ Je dois faire un pas supplémentaire pour faire vacciner les gens. »

Les commentaires de Fauci interviennent alors que l’administration Biden évalue les leviers qu’elle peut actionner pour encourager davantage d’Américains non vaccinés à se faire vacciner alors que la variante delta continue de déferler dans une grande partie des États-Unis.

Biden a récemment approuvé des règles exigeant que les travailleurs fédéraux fournissent une preuve de vaccination ou soient soumis à des tests réguliers, à des mandats de masque et à des restrictions de voyage. Biden attend également une recommandation formelle du secrétaire à la Défense Lloyd Austin sur la possibilité d’exiger que les troupes américaines se fassent vacciner.

L’administration est devenue plus vocale dans son soutien aux mandats en matière de vaccins à un moment où des entreprises de premier plan ont informé leurs employés que les exigences de vaccination contre les coronavirus étaient en cours, et certaines localités ont adopté ou envisagent des exigences en matière de vaccins pour dîner à l’intérieur.

United Airlines a informé ses employés qu’ils devront être complètement vaccinés d’ici le 25 octobre ou cinq semaines après que la FDA aura accordé l’approbation complète à l’un des vaccins – selon la date qui survient en premier.

Disney et Walmart ont annoncé des mandats de vaccination pour les cols blancs, et Microsoft, Google et Facebook ont ​​déclaré qu’ils exigeraient une preuve de vaccination pour les employés et les visiteurs de leurs bureaux aux États-Unis. Tyson Foods a également annoncé qu’il exigerait que tous les employés américains se fassent vacciner d’ici novembre.

Il y a aussi eu du recul.

La Cour suprême des États-Unis a été invitée la semaine dernière à bloquer un plan de l’Université de l’Indiana visant à obliger les étudiants et les employés à se faire vacciner contre Covid-19. C’est la première fois que la Haute Cour est invitée à se prononcer sur un mandat de vaccination et survient alors que certaines entreprises, États et villes envisagent également ou ont adopté des exigences en matière de vaccins pour les travailleurs ou même pour dîner à l’intérieur.

Randi Weingarten, présidente du syndicat de la Fédération américaine des enseignants, a déclaré dimanche qu’elle soutenait personnellement un mandat de vaccination pour les éducateurs.

“Pour une question de conscience personnelle, je pense que nous devons travailler avec nos employeurs – et non nous opposer à eux sur les mandats de vaccination”, a déclaré Weingarten, qui a estimé qu’environ 90% des membres de l’AFT sont déjà vaccinés.

Le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a presque approuvé dimanche les mandats de vaccination, déclarant: “Je me réjouis quand je vois des entreprises décider qu’elles vont imposer cela à leurs employés.”

“Oui, je pense que nous devrions utiliser tous les outils de santé publique que nous pouvons lorsque les gens meurent”, a déclaré Collins.

Fauci et Weingarten ont pris la parole sur “Meet the Press” sur NBC et Collins est apparu sur “This Week” sur ABC.