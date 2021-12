Fauci et le directeur général de l’OMS ne sont pas d’accord sur les programmes de rappel COVID

Alors que la variante omicron augmente à travers les États-Unis, les responsables de la santé exhortent les Américains à obtenir leurs vaccins de rappel Covid lorsqu’ils sont éligibles. Cependant, lors des points de presse de la semaine dernière, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne semblent pas d’accord en ce qui concerne les programmes de vaccination de rappel. pendant la lutte contre le Covid.

« Aucun pays ne peut se sortir de la pandémie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors du briefing du 22 décembre.

Le directeur général de l’OMS a critiqué les programmes généraux de rappel de COVID-19 qui sont en cours de déploiement tandis que d’autres pays luttent pour obtenir des fournitures de vaccins. Ghebreyesus a déclaré dans le briefing que seulement la moitié des États membres de l’OMS ont atteint l’objectif de vacciner 40% de leur population d’ici la fin de l’année en raison de la répartition inégale de l’offre mondiale.

Le logo de l’Organisation mondiale de la santé est visible au siège de l’OMS à Genève, en Suisse. (AP Photo/Anja Niedringhaus, dossier)

Ghebreyesus a déclaré que de nouvelles variantes du virus pourraient se développer en raison d’un accès inégal aux vaccins, ce qui pourrait potentiellement prolonger la pandémie.

« Les programmes généraux de rappel sont susceptibles de prolonger la pandémie, plutôt que d’y mettre fin, en détournant l’approvisionnement vers les pays qui ont déjà des niveaux élevés de couverture vaccinale, donnant au virus plus de chances de se propager et de muter », a expliqué Ghebreyesus lors de la conférence de presse.

Cependant, le site Web de l’OMS reconnaît les avantages du rappel COVID -19.

L’agence de santé a déclaré sur son site Web que les données publiées de plusieurs pays concernant l’efficacité du vaccin à partir d’une dose de rappel ont démontré une amélioration de la protection contre l’infection ; maladie plus bénigne; ainsi que des maladies graves et des décès, bien que l’organisation ait noté que les études ont un temps de suivi limité.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le mercredi 1er décembre 2021. (AP Photo/Susan Walsh, File) (AP)

Pendant ce temps, alors que les cas augmentent aux États-Unis, les responsables du CDC ont déclaré la semaine dernière lors d’un briefing à la Maison Blanche que la variante omicron représente 73% des cas positifs aux États-Unis. Au milieu de cette augmentation, le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Maladies (NIAID), le Dr Anthony Fauci, a insisté sur la nécessité de vaccins de rappel dans les États.

« Pourquoi nous insistons sur l’importance des injections de rappel – l’activité anti-Omicron est environ 20 à 40 fois plus élevée dans les sérums provenant de vaccins boostés par rapport au pic chez les personnes ayant reçu un vaccin à deux doses », a déclaré Fauci lors du briefing de la semaine dernière. .

Fauci a également déclaré que les données cliniques montrent que l’efficacité du vaccin contre l’infection asymptomatique d’un vaccin à ARNm à deux doses diminue avec le temps. Fauci a expliqué lors du briefing que malgré cet effet décroissant des deux doses, « il y a une efficacité modérée à élevée – environ 75 pour cent – observée au début de la période après une dose de rappel – et très probablement plus élevée en cas d’hospitalisation et sévère maladie. »

Fauci a réitéré ce que les responsables du CDC ont déclaré lors du briefing, que la prévention est un « processus complet à plusieurs niveaux, dont la caractéristique est la vaccination ».

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur du NIAID et le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, arrivent pour participer à l’appel régulier de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association dans l’auditorium de la cour sud du bâtiment du bureau exécutif Eisenhower sur le campus de la Maison Blanche, le lundi 27 décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Carolyn Kaster)

Le Dr Aaron E. Glatt, spécialiste des maladies infectieuses et porte-parole de l’Infectious Diseases Society of America, a déclaré à Fox News « De toute évidence, les rappels sont extrêmement efficaces pour prévenir les maladies graves et la mortalité chez les patients 6 mois après avoir reçu leur deuxième dose de vaccin à ARNm. Cela sauvera des vies et évitera les hospitalisations et les séjours en soins intensifs.

Glatt, qui est également chef de l’épidémiologiste des maladies infectieuses et de l’hôpital au Mount Sinai South Nassau à New York, a également déclaré à Fox News : « Dans le même temps, la vaccination primaire de toutes les personnes non vaccinées reste également une priorité absolue. Les deux sont cruciales, et les efforts pour augmenter la disponibilité des vaccins pour tous sont essentiels. »

Selon l’OMS, environ 20% des doses de vaccin COVID-19 dans le monde sont utilisées quotidiennement pour une vaccination de rappel ou une dose supplémentaire. Pour voir si vous êtes éligible pour un vaccin de rappel, vous pouvez vous rendre sur le site Web du CDC.