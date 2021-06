« Fauci Gate » et ce que ses mails nous disent sur le Covid-19 et la politique américaine

En mars 2020, le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert fédéral des maladies infectieuses aux États-Unis, est rapidement devenu un personnage de discorde dont l’audience était clairement divisée par l’alignement politique. Il était soit connu comme une source fiable, soit comme un « catastrophe ». Une grande partie des critiques qu’il a reçues correspondaient directement au mépris de l’administration Trump pour les protocoles de santé et au scepticisme à l’égard des mesures de sécurité telles que les infrastructures fermées et le masquage obligatoire.

Et bien qu’une majorité d’Américains aujourd’hui aient été vaccinés et soient prêts à laisser passer toutes les nouvelles liées à Covid-19, Fauci est à nouveau sous le feu des critiques.

Grâce à une demande en vertu de la Freedom of Information Act déposée par divers organes de presse, des milliers d’e-mails personnels et professionnels de Fauci datant de mars 2020 ont été publiés sur BuzzFeed et le Washington Post. Quelques heures après cette publication, #FauciLeaks et #FauciGate étaient à la mode sur Twitter, dans une vague de théories du complot sur les réseaux sociaux de la part des négateurs de Covid-19 utilisant les e-mails comme preuve qu’ils avaient raison depuis le début. Pour être clair, aucun e-mail n’a été divulgué ; ils ont été obtenus grâce à un accès accordé en vertu de la loi fédérale.

Outre d’innombrables fausses allégations sur le virus et une habitude de minimiser ses risques pour la santé publique, l’administration Trump a créé un récit dans lequel les activités quotidiennes pourraient et devraient se poursuivre. En octobre 2020, Aaron Rupar de Vox a écrit :

« Non seulement la rhétorique de Trump est irresponsable, mais le fait est qu’il organise des rassemblements qui se moquent des directives de distanciation sociale et de port de masque recommandées par son propre gouvernement. Et ces rassemblements semblent aggraver activement la pandémie en propageant le virus. »

Même avec Trump démis de ses fonctions, le pays reste fortement polarisé, et l’influence de Trump sur le discours public s’est avérée durable. Selon le Washington Post, « aux partisans de Trump, [Fauci] était un contradicteur qui semblait saper le président à chaque instant, tandis que d’autres le considéraient comme une voix rassurante de la raison. Cette agression refoulée fait partie de ce qui a rendu la publication de l’e-mail si importante. La publication par e-mail a donné aux conservateurs l’occasion d’avoir un aperçu de la personne dont ils ont fait un bouc émissaire et de choisir le fourrage dont ils avaient besoin pour diffuser de fausses informations.

D’innombrables politiciens républicains soutenant Trump ont pris profitent du moment pour attiser le ressentiment et remplir leurs coffres. Parmi eux, Le sénateur Rand Paul (R-KY) a été une figure de proue dans la diffusion de la désinformation sur les e-mails de Fauci. Le 3 juin, il a tweeté « FAUCI a menti » et a inclus un lien vers son site Web de collecte de fonds.

Il est temps de virer Fauci ! Les e-mails qui ont été publiés maintenant en vertu de la loi sur la liberté d’information montrent deux choses très importantes : 1. FAUCI a menti

2. J’ai toujours eu raison Restez avec moi aujourd’hui pendant que nous continuons à montrer la voie : https://t.co/B42p8TpuXz https://t.co/k5rWif6erb – Rand Paul (@DrRandPaul) 2 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que les médias sociaux font exploser quelque chose lié à Covid ou contribuent à répandre de la désinformation. Alors, à quoi ces e-mails disaient-ils réellement que les conservateurs se sont accrochés ?

Les anti-masques cherchent la preuve que les masques ne fonctionnent pas

L’un des principaux points de discorde tout au long de la pandémie, en particulier parmi les Américains de droite, a été le mandat de porter des masques. Un e-mail qui traite de cela a été retenu comme preuve que Fauci savait que les masques étaient inefficaces et les a prescrits de toute façon.

Début février 2020, Fauci a reçu un e-mail d’une femme lui demandant si elle devait porter un masque lors d’un voyage. Il a répondu le 5 février: «Les masques sont vraiment destinés aux personnes infectées pour les empêcher de propager l’infection à des personnes non infectées plutôt que de protéger les personnes non infectées de l’infection. Le masque typique que vous achetez dans une pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus d’entrer. »

En février et début mars 2020, toutes les choses liées à Covid n’étaient pas claires, même pour les professionnels de la santé, et l’un des principaux discours était que les Américains ne devraient pas porter de masques car ils n’étaient pas considérés comme efficaces pour filtrer les particules virales rejetées par d’autres. Bien que ces informations continuent d’être considérées comme exactes – sauf dans le cas des masques de qualité hospitalière, les masques respiratoires N95 et KN95, qui ont une efficacité beaucoup plus élevée – il a finalement été constaté qu’encourager tout le monde à porter des masques aidait à prévenir l’infection active. de propager les particules virales perdues aussi facilement aux autres.

Des efforts ont également été déployés pour empêcher le public paniqué d’acheter tous les masques disponibles et de faire courir aux travailleurs de la santé le risque de manquer de fournitures. Dans une interview le 12 juin avec The Street, Fauci a déclaré: «La communauté de la santé publique – et beaucoup de gens le disaient – ​​craignaient que ce soit à un moment où les équipements de protection individuelle, y compris les masques N95 et les masques chirurgicaux, étaient en place. très peu d’approvisionnement.

Lors d’une interview à CNN le 3 juin abordant les e-mails, Fauci a réitéré que s’il disposait de toutes les informations dont il disposait aujourd’hui, ses conseils dès le début de la pandémie seraient radicalement différents et que les masques fonctionnent en fait.

Mais il ne semble pas que l’explication de Fauci atténuera le contrecoup. Après un an et demi de manifestations anti-masques, il est traité comme un moment « je vous l’avais bien dit » pour les Américains conservateurs, et ils en profitent au maximum.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains se feront vacciner, le port du masque diminuera, mais il est intéressant de noter qu’il restera probablement un symbole politique. Comme l’a rapporté Anna North de Vox, “lorsque des gens comme Trump ne portent pas de masques et font du port de masques un problème politique, leurs partisans sont moins susceptibles de les porter”. Il s’ensuit que lorsque des personnes comme Fauci portent un masque et sont impliquées dans la suggestion de règles concernant leur port, ces mêmes personnes attendront une occasion de prouver qu’il a tort.

La théorie du complot de fuite du laboratoire de Wuhan

Trump a tristement appelé Covid-19 le «virus chinois», une déclaration qui a conduit à plus de haine dirigée contre les Asiatiques. Soixante pour cent de tous les adultes pensent que la discrimination contre les Américains d’origine asiatique a augmenté par rapport à l’année dernière, selon un sondage AP réalisé entre le 29 avril et le 3 mai. Le choix de formulation de Trump a également conduit à de fausses accusations, comme son affirmation selon laquelle le coronavirus était créé à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine et propagé intentionnellement au reste du monde. Peu de sources dignes de confiance, Fauci inclus, pensent que cela est probable.

Mais si quoi que ce soit, cette réaction accrue à l’un des e-mails publiés, intitulé « Merci pour vos commentaires publics sur les origines de COVID-19 ». L’e-mail de Peter Daszak, PDG d’une organisation à but non lucratif appelée EcoHealth Alliance, qui avait étudié les origines du coronavirus et avait travaillé avec le laboratoire viral de Wuhan dans le passé, se lit comme suit : « Je voulais juste dire un merci personnel à au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour avoir pris position publiquement et déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle du COVID-19 à partir d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. »

Fauci a également reçu un e-mail de Kristian Andersen, professeur d’immunologie et de microbiologie à Scripps Research, suggérant que le virus pourrait potentiellement être conçu. Anderson a écrit : « Les caractéristiques inhabituelles du virus constituent une très petite partie du génome, il faut donc regarder de très près toutes les séquences pour voir que certaines des caractéristiques semblent (potentiellement) conçues. »

Semblables aux e-mails liés aux masques, ces e-mails ont joué un rôle dans les récits que les politiciens républicains et leurs partisans perpétuaient depuis le début de la pandémie. Selon Politico, « les théories sur une fuite du laboratoire de virologie de Wuhan sont devenues une question constante pour les législateurs républicains au printemps dernier et se sont rapidement transformées en un pilier des audiences du Congrès et des échanges de plus en plus controversés entre Fauci et [Sen. Rand] Paul.”

En avril 2020, le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a envoyé à Fauci un e-mail avec comme objet « La conspiration prend de l’ampleur ». Outre un lien vers un article sur les possibilités de création de Covid-19 dans un laboratoire, le message est entièrement rédigé. Cet e-mail spécifique est devenu un paratonnerre à cause de la rédaction et a stimulé la croyance parmi les théoriciens du complot que Fauci pourrait faire l’objet d’une enquête. En fait, le 4 juin, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a envoyé une lettre au président Joe Biden exigeant une enquête pour savoir si Fauci était impliqué dans une prétendue dissimulation des origines potentielles du virus.

Dans son interview à CNN le 3 juin, Fauci a réaffirmé qu’il pensait toujours que l’origine la plus probable de Covid-19 est “un saut d’espèces”, mais a déclaré qu’il s’engageait à garder l’esprit ouvert et a recommandé aux autres de faire de même.

Les Américains conservateurs veulent discréditer Fauci, que cela ait du sens ou non

Au milieu de toute la confusion et de la frustration suscitées par la pandémie, de nombreux Américains recherchent quelqu’un sur qui blâmer. Tout le monde a souffert, qu’il s’agisse de perdre un être cher à cause du virus, d’être licencié ou simplement d’un voyage annulé.

Alors que de nombreux libéraux blâment les discours erratiques de Trump et son refus de suivre les directives de santé pour une réponse ratée au virus, ce sont les mêmes les personnes qui sont plus susceptibles de lire les e-mails et se sentent renforcées dans leur soutien par le regard intérieur sur le travail de Fauci.

D’autre part, pour de nombreux conservateurs, Fauci a été une obstruction, ou pire, un méchant déterminé à bouleverser l’agenda Trump. Son conseil de rester à la maison, de rester à distance et de porter un masque a entravé le message de Trump sur la réouverture de l’économie et le retour à la normale.

Les e-mails de Fauci, s’il y a lieu, ont affirmé à quel point le pays reste divisé. Dimanche, CBS News a publié un sondage dans lequel 33% des républicains, mais seulement 10% des démocrates, disent qu’ils n’obtiendront pas le vaccin lorsqu’il sera disponible, une influence potentielle persistante de la rhétorique de Trump. Fait intéressant, selon le même sondage, six sur 10 de ceux qui disent qu’ils ne se feront pas vacciner disent également que les mandats de masque et les exigences de distanciation sociale ne sont pas efficaces pour contrôler la propagation du virus, ce qui s’aligne davantage sur cette rhétorique. Comme l’a rapporté Zeeshan Aleem de Vox,

Tout au long de sa présidence, Trump a ignoré et minimisé la gravité de la pandémie, et a propagé la désinformation et la désinformation sur Covid-19. Cela a à son tour contribué à la méfiance à l’égard du vaccin ou à la croyance que Covid-19 n’est tout simplement pas un problème sérieux parmi beaucoup de ses partisans.

Les e-mails publiés par Fauci ont suscité beaucoup d’attention et de critiques, mais au 5 juin, 50% des Américains avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Les e-mails ne sont donc qu’un regard rétrospectif sur le début de la pandémie, et pas tellement le moment « attrape » que certains croient.