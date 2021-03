Fauci: La division partisane sur la prise du vaccin Covid-19 n’a «absolument aucun sens»

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert fédéral des maladies infectieuses aux États-Unis, et d’autres scientifiques, estiment que 75 à 85% des Américains doivent se faire vacciner pour maîtriser la pandémie de coronavirus – un nouveau sondage, cependant, a révélé un défi majeur pour atteindre cet objectif: l’hésitation à se faire vacciner, en particulier chez les républicains.

Fauci a qualifié la réticence de «dérangeante» et représentative d’une ligne de pensée qui n’a «absolument aucun sens» dimanche Rencontrer la presse.

Mais trois sondages récents suggèrent qu’un certain nombre d’Américains – en particulier ceux qui ont des tendances conservatrices – préfèrent attendre pour se faire vacciner, ou prévoient de ne pas se faire vacciner du tout.

Dimanche, CBS News a publié un sondage mené entre le 10 et le 13 mars qui a révélé que 33% des républicains disent qu’ils ne recevront pas le vaccin lorsqu’il sera disponible pour eux, tandis que seulement 10% des démocrates ont dit la même chose. Dans cette enquête, 47% des républicains ont déclaré qu’ils avaient déjà reçu le vaccin ou prévoyaient de le faire, contre 71% des démocrates.

Ces résultats font suite à un récent sondage de NPR / PBS NewsHour / Marist qui a révélé que 47% des personnes qui ont soutenu l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020 disent qu’elles ne choisiront pas de se faire vacciner (contre 10% des partisans de Biden). comme un sondage de l’Université de Monmouth publié plus tôt en mars qui a révélé que 59 pour cent des républicains voulaient soit attendre et «voir comment ça se passe» avant de se faire vacciner, ou ont dit qu’ils étaient susceptibles de ne jamais en obtenir un. En revanche, 23% des démocrates ont ressenti la même chose.

Chuck Todd de NBC a interrogé Fauci directement sur les sondages NPR / PBS NewsHour / Marist dimanche, et Fauci a exprimé son inquiétude et son incrédulité.

REGARDER: le Dr Fauci raconte #MTP que « cela n’a absolument aucun sens » pour l’hésitation à la vaccination parmi les électeurs de Trump. Fauci: « Quel est le problème ici? C’est un vaccin qui va sauver la vie de millions de personnes. … Je ne comprends tout simplement pas. » pic.twitter.com/6gcsCjBTfv – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 14 mars 2021

« Les chiffres que vous avez donnés sont si troublants, comment une si grande proportion d’un certain groupe de personnes ne voudrait pas se faire vacciner simplement en raison de considérations politiques », a déclaré Fauci. «Cela n’a absolument aucun sens.»

Il a ajouté: «Nous devons dissocier la persuasion politique de ce qui est sensé, évident, de la santé publique.»

Fauci a déclaré lors de l’entretien que si les nouveaux cas de Covid-19 sont en déclin, ce serait une erreur de supposer que la vie peut revenir à la normale sans immunité collective, au point où suffisamment de personnes sont immunisées contre le coronavirus qu’il ne peut plus se propager facilement. . Les experts ont noté qu’il est particulièrement important de garder cela à l’esprit étant donné la montée en puissance de variantes particulièrement infectieuses du virus comme B.1.1.7.

« Même si la baisse a été abrupte, nous devons absolument éviter l’envie de dire: » Oh, tout va très bien « », a déclaré Fauci. «Ne lancez pas le ballon sur la ligne des cinq verges. Attendez d’être dans la zone finale. Nous ne sommes pas encore dans la zone des buts. »

Les dirigeants politiques et les experts en santé publique luttent contre le scepticisme vis-à-vis des vaccins

En raison de récents sondages, les politiciens des deux partis et les experts en santé publique se tournent vers les républicains en tant que plus grand groupe d’Américains qui doivent être persuadés de surmonter l’hésitation ou l’opposition à la prise du vaccin.

«Les vaccins sont notre seule issue. Si nous n’avons pas plus de 80% de la population vaccinée avant l’hiver prochain, ce virus va revenir en force », a déclaré à NBC News Paul Offit, membre du comité consultatif des vaccins de la Food and Drug Administration. «Ce qui m’inquiète, c’est que si 25% des républicains disent qu’ils ne se feront pas vacciner, ce sera difficile à faire.

Lors de sa première grande allocution publique aux heures de grande écoute en tant que président, le président Joe Biden a imploré tous les Américains de «faire confiance à notre gouvernement» pour protéger le peuple américain à travers ses programmes de santé publique.

«C’est vraiment un effort national, tout comme nous l’avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale», a déclaré Biden, demandant aux Américains de se faire vacciner et de continuer à porter des masques. «Je ne céderai pas tant que nous n’aurons pas vaincu ce virus, mais j’ai besoin de vous. J’ai besoin que chaque Américain fasse sa part.

Certains dirigeants républicains tentent de trouver des moyens d’atteindre spécifiquement les conservateurs. NBC News a souligné les efforts de la représentante républicaine de l’Iowa Mariannette Miller-Meeks pour convaincre les hésitants de l’innocuité du vaccin, et le Washington Post a rapporté que le sondeur républicain Frank Luntz travaillait avec la Fondation de Beaumont pour élaborer un message pro-vaccin.

Mais un problème majeur pour les républicains est de réparer les dommages causés aux messages de santé publique par l’ancien président Donald Trump.

Alors que Trump a dit: «Tout le monde va tenter sa chance», lors de la convention du Comité d’action politique conservatrice (CPAC) en février, c’était l’exception à la règle de Trump lignes directrices de santé publique standard. Trump a secrètement reçu le vaccin en janvier, mais cette information n’a été révélée qu’en mars.

Tout au long de sa présidence, Trump a ignoré et minimisé la gravité de la pandémie et a répandu de la désinformation et de la désinformation sur Covid-19. Cela a à son tour contribué à la méfiance à l’égard du vaccin ou à la croyance que Covid-19 n’est tout simplement pas un problème grave parmi beaucoup de ses partisans.

Lors d’une interview dimanche sur CBS Affrontez la nation, Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a semblé vaincre la résistance à la vaccination contre Trump.

NOUVELLES: gouverneur de l’Arkansas @AsaHutchinson dit que les nouveaux chiffres du sondage CBS News montrant que les jeunes républicains hésitent à prendre le vaccin COVID-19 «sont troublants», notant qu’il dirige un État conservateur. pic.twitter.com/sGFhmlKtao – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 14 mars 2021

«Les chiffres des sondages sont troublants, car en Arkansas, c’est un État très pro-Trump lors des dernières élections, et nous constatons donc cette résistance chaque fois que nous ouvrons l’éligibilité au vaccin», a-t-il déclaré. «Nous progressons très rapidement car nous ne demandons pas à tout le monde de s’inscrire pour y participer.»

Hutchinson a déclaré qu’il employait des «influenceurs» pour essayer d’encourager les gens à se faire vacciner et qu’il voit les chiffres changer à mesure que de plus en plus de personnes prennent le vaccin.

D’autres groupes de défense essaient également d’utiliser les signaux de dirigeants influents pour encourager le confort avec le vaccin. Le Conseil de publicité et COVID Collaborative ont publié la semaine dernière une annonce d’intérêt public encourageant les vaccinations et mettant en vedette tous les anciens présidents et premières dames vivants – à l’exception de Donald et Melania Trump.

Politico a demandé au Conseil de la publicité si Trump était invité à participer et a écrit qu’un porte-parole «a réitéré que le projet avait commencé l’année dernière et qu’une des vidéos avait été filmée le jour de l’inauguration, alors que Trump n’était pas présent».

« Nous venons d’apprendre la semaine dernière que le président Trump s’est fait vacciner et nous avons été très heureux qu’il ait conseillé aux Américains » d’aller vous faire vacciner « », a déclaré le porte-parole.