Fauci lance des tests COVID-19 sans fin, un quatrième coup et aucune fête du nouvel an

L’administration Biden a réduit les délais de quarantaine des coronavirus de 10 à cinq jours plus tôt cette semaine, alors que le nombre croissant de cas de la nouvelle souche Omicron menaçait de provoquer une pénurie massive de main-d’œuvre aux États-Unis.

Le tsar COVID-19 du président américain Joe Biden a dit aux Américains d’éviter les grandes fêtes du Nouvel An – et de se préparer à une autre série de rappels et de tests sans fin.

S’exprimant lors d’un briefing de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche, le conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci, a versé de l’eau froide pendant la saison des fêtes de fin d’année.

« Si vos plans sont d’aller à une fête du Nouvel An de 40 à 50 personnes avec toutes les cloches et les sifflets et tout le monde s’embrassant et s’embrassant », a-t-il déclaré. « Je recommanderais fortement que cette année, nous ne le fassions pas. »

Le maire de New York, Bill de Blasio – un démocrate comme Biden – n’avait pas encore fait passer le message, alors que la traditionnelle célébration du bal de minuit du 31 janvier à Times Square devrait se dérouler avec 15 000 fêtards présents.

L’expert controversé de la santé a également déclaré qu’il était « concevable » que l’administration Biden commande une autre série de vaccins de rappel – malgré l’hésitation généralisée des citoyens à obtenir même le cours initial de vaccination.

« Avant de commencer à parler d’un quatrième coup, il serait très important pour nous de déterminer la durabilité de la protection, en particulier contre une maladie grave pour le troisième coup de rappel d’un ARNm [vaccine] et le deuxième coup d’un [Johnson & Johnson] », a déclaré Fauci.

Le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à dose unique, contrairement à la plupart des autres qui nécessitent un deuxième vaccin pour atteindre leur pleine efficacité.

« Il est concevable qu’à l’avenir, nous ayons besoin d’un tir supplémentaire, mais pour le moment, nous espérons que nous obtiendrons un plus grand degré de durabilité de la protection de ce tir de rappel », a-t-il ajouté. « Donc, nous allons procéder étape par étape, obtenir les données du troisième coup de pouce, puis prendre des décisions sur la base de données scientifiques. »

Fauci sans voix après que le sénateur américain a affirmé que l’épidémiologiste était «surhypé» à la pandémie de COVID-19

Fauci a prédit que la surveillance du virus

« Nous n’arrêterons jamais de compter, de tester – mais nous attendons avec impatience, comme tout le monde le juge approprié, qu’en fin de compte, nous devrons vivre avec quelque chose qui ne sera pas éradiqué et qui ne le serait très probablement pas. éliminé », a-t-il déclaré.

Tout en justifiant la réduction du temps d’auto-isolement pour les personnes infectées de 10 à cinq jours depuis l’arrivée de la variante Omicron plus transmissible mais plus douce, Fauci a semblé admettre que la politique avait de nombreux impacts négatifs sur la société, notamment dans les soins de santé.

Le conseiller médical en chef a été l’un des plus ardents partisans du port de masques, des blocages et d’autres restrictions depuis le début de la pandémie en 2019.

Mais mercredi, Fauci a changé de cap sur la réimposition des mandats de masque pour les vols intérieurs des compagnies aériennes, une décision qu’il a suggérée plus tôt dans la semaine.

« En ce moment particulier, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’en faire une exigence pour les vols intérieurs », a-t-il déclaré. « À l’heure actuelle, nous pensons que les exigences de masquage et le degré de filtration dans un avion sont suffisants pour assurer la sécurité des personnes. »

Et il a concédé qu’Omicron était une variante plus douce que celles qui dominaient auparavant.

