Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les Américains « n’auront qu’à faire face » à la perspective d’obtenir plus de vaccins de rappel contre les coronavirus.

Fauci a fait la déclaration dimanche matin et a déclaré que le niveau de protection que les injections de rappel de coronavirus actuelles offrent aux individus devra être surveillé de près au cours des prochains mois.

« S’il devient nécessaire d’obtenir un autre coup de pouce, nous devrons simplement y faire face lorsque cela se produira », a déclaré Fauci.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a également déclaré qu’il « espérait » qu’une troisième injection d’ARNm offrirait une protection plus durable.

FAUCI DIT QUE LES FAMILLES DEVRAIENT « DEMANDER », « PEUT-ÊTRE EXIGER » UN VACCIN CONTRE LA COVID POUR LES INVITÉS EN VACANCES AVANT LES CÉLÉBRATIONS EN INTÉRIEUR

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, répond aux questions du sénateur Rand Paul lors de l’audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021. ( Photo de J. Scott Applewhite / POOL / .) (Photo de J. SCOTT APPLEWHITE/POOL/. via .) ((Photo de J. SCOTT APPLEWHITE/POOL/. via .))

« J’espère d’un point de vue immunologique que cette troisième injection d’ARNm et la deuxième injection d’un J&J offriront une protection beaucoup plus durable que les six mois environ que nous observons actuellement », a déclaré le Dr Fauci. mentionné.

Il a ajouté qu’il est possible que le coup de rappel puisse augmenter « considérablement » le niveau de protection.

WASHINGTON, DC – 01 DÉCEMBRE: le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président, s’entretient avec des invités après que le président américain Joe Biden a prononcé une allocution pour commémorer la Journée mondiale du sida à la Maison Blanche le 01 décembre 2021 à Washington, DC. Biden a annoncé le lancement de la nouvelle stratégie nationale sur le VIH/sida qui vise à accélérer les efforts pour mettre fin au VIH aux États-Unis d’ici 2030. (Photo d’Anna Moneymaker/.)

« C’est difficile à dire parce que le troisième coup d’ARNm pourrait non seulement faire ce que nous savons absolument qu’il fait, c’est augmenter considérablement le niveau de protection. Mais d’un point de vue immunologique, cela pourrait très bien augmenter la durabilité de la protection par des choses qui vous ne pouvez pas facilement mesurer par le niveau d’anticorps que vous pourriez avoir une maturation du système immunitaire qui prolongerait la durabilité », a déclaré le Dr Fauci.

LA VARIANTE OMICRON « PRESQUE CERTAINEMENT » MOINS GRAVE QUE DELTA, DIT FAUCI

Le Dr Fauci répondait à une question de George Stephanopoulos d’ABC demandant si les Américains devaient s’attendre à des injections de rappel annuelles.

Pour le moment, cependant, les « exigences officielles » pour être complètement vacciné ne changent pas.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, répond aux questions de l’audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021.. (AP Photo/ J. Scott Applewhite, piscine) (AP Photo/J. Scott Applewhite, piscine)

« Pour les exigences officielles, il s’agit toujours de deux clichés de l’ARNm et d’un cliché du J&J pour la détermination officielle de ce qui est requis ou non. »