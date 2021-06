Fauci n’a jamais eu plus tort que lorsqu’il a nié que COVID a commencé dans le laboratoire de Wuhan, la Chine doit payer ⋆ .

Le président Trump a critiqué samedi Anthony Fauci, affirmant qu’il n’avait “jamais eu plus tort” que de nier que COVID-19 avait commencé dans un laboratoire de Wuhan, ajoutant que la Chine “doit payer” pour l’épidémie.

Le président Trump a fait ces commentaires lors d’un discours lors de la convention du GOP de Caroline du Nord, où il a déclaré que les preuves, il y a même 13 mois, démontraient que l’épidémie de COVID-19 avait commencé dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. La théorie de la « fuite de laboratoire » a été rejetée à plusieurs reprises par le chef du NIAID, Anthony Fauci, avec qui Trump a travaillé pendant son séjour à la Maison Blanche sur la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie.

Trump a plaisanté en disant que Fauci, avec qui il a dit qu’il s’entendait, n’était “pas un grand médecin”, mais est un “enfer d’un promoteur … il aime la télévision plus que n’importe quel politicien dans cette pièce!” Il a dit que Fauci avait en fait « tort sur chaque problème, et il a tort sur Wuhan et le laboratoire ». Trump a noté que son administration avait mis fin aux paiements au laboratoire de Wuhan, qui avaient commencé en 2014 sous l’administration Obama, mais comme l’a rapporté National File, le financement de l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak, qui a parrainé des expériences sur le coronavirus à Wuhan, n’a été rétabli que quelques mois plus tard. par Fauci et le NIH.

RUPTURE: Trump dit que Fauci n’a jamais eu plus tort que lorsqu’il a nié que le COVID-19 provenait de l’Institut de virologie de Wuhan, et déclare que la Chine doit payer des réparations pour la fuite. pic.twitter.com/HS7mZWbFF3 – Fichier national (@NationalFile) 6 juin 2021

Le président Trump a en outre noté qu’il allait souvent directement à l’encontre des recommandations de Fauci, notamment en fermant les frontières avec la Chine et l’Europe, ce que Fauci a même dû admettre plus tard était la bonne décision, “et a sauvé des milliers et des milliers de vies”. Il a critiqué Fauci pour avoir également fait volte-face sur les masques, car au début, dans des courriels récemment publiés, il a dit aux gens que les masques ne fonctionnaient pas, mais qu’il est maintenant «un masque radical… si vous en avez trois, si vous en avez quatre, procurez-vous une paire de des lunettes aussi, idéales, et portons-les encore cinq ou six ans !

Bien que Fauci se soit trompé sur beaucoup de choses, il n’a jamais eu “plus tort que lorsqu’il a nié le virus et d’où il vient”, a poursuivi Trump. Étant donné que COVID-19 provenait probablement d’une fuite de laboratoire chinois, Trump a suggéré que le temps était maintenant « pour l’Amérique et le monde d’exiger des réparations et des comptes du Parti communiste chinois. Nous devrions également déclarer d’une seule voix que la Chine doit payer. Ils doivent payer !

En ce qui concerne la façon dont l’Amérique et le reste du monde percevraient ces réparations, Trump a fait valoir que les États-Unis « devraient immédiatement prendre des mesures pour introduire progressivement un tarif ferme de 100 % sur tous les produits fabriqués en Chine ». Une telle action causerait “beaucoup de choses” à la Chine, y compris empêcher une nouvelle accumulation militaire. Ce tarif ne s’appliquerait pas seulement aux marchandises provenant directement de Chine, mais à toutes les marchandises fabriquées là-bas, comme Trump a souligné que la Chine vend souvent ses marchandises à travers d’autres pays – ces marchandises seraient également affectées par ce tarif hypothétique.