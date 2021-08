Fauci ne s’attend à aucun nouveau verrouillage aux États-Unis malgré l’augmentation des cas delta

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, attend de témoigner devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sur la colline du Capitole à Washington, DC, États-Unis, le 20 juillet 2021.

Le conseiller médical en chef du président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche qu’il ne s’attendait pas à ce que les États-Unis reprennent le confinement, malgré les risques croissants d’infections à Covid-19 posés par la variante delta.

“Je ne pense pas que nous allons voir des blocages”, a déclaré Fauci, qui est également directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, sur ABC “This Week”.

“Je pense que nous avons assez du pourcentage de personnes dans le pays – pas assez pour écraser l’épidémie – mais je crois assez pour ne pas nous permettre d’entrer dans la situation dans laquelle nous étions l’hiver dernier.”

La flambée des cas de variantes delta secoue le monde. Certaines parties de l’Asie qui réussissaient auparavant relativement bien à contenir Covid-19, comme les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, bloquent désormais les points chauds.

Certains repoussent les nouvelles restrictions. À partir de lundi, le personnel de l’armée aidera la police de Sydney, la plus grande ville d’Australie, en vérifiant que les personnes testées positives s’isolent.

En France, où le gouvernement lutte contre une quatrième vague d’infections, des milliers de personnes ont manifesté pour un troisième week-end consécutif contre l’introduction d’un passeport sanitaire obligatoire prouvant la vaccination qui sera obligatoire pour accéder à de nombreux lieux publics.

Bien que Fauci ne pense pas que les États-Unis auront besoin de fermer à nouveau comme ils l’ont fait l’année dernière, il a averti sur ABC que “les choses vont empirer” alors que la variante delta continue de se propager.

“Nous avons 100 millions de personnes dans ce pays qui sont éligibles pour être vaccinées et qui ne se font pas vacciner”, a-t-il déclaré.

Le nombre moyen de nouveaux cas signalés chaque jour a presque doublé au cours des 10 derniers jours et le nombre de patients hospitalisés dans de nombreux États augmente, selon une analyse de .. Dans le même temps, le nombre d’Américains se faisant vacciner a augmenté.

“Le bon côté de cela est que les gens s’éveillent à cela et cela peut être un point de basculement pour ceux qui ont hésité”, a déclaré dimanche à CNN le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins. “C’est ce qui doit désespérément se produire si nous voulons remettre cette variante delta à sa place, car en ce moment, elle organise une assez grande fête au milieu du pays.”

La Floride a l’une des pires épidémies du pays, sur la base des nouveaux cas par habitant. Il a signalé plus de 110 000 nouveaux cas au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente.

La variante delta, détectée pour la première fois en Inde, est aussi contagieuse que la varicelle et bien plus contagieuse que le rhume ou la grippe, ont déclaré les Centers for Disease Control des États-Unis dans un document interne. Elle peut être transmise par des personnes vaccinées et peut causer une maladie plus grave que les souches antérieures.