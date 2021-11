Fauci pèse sur les verrouillages mais laisse de côté des informations importantes sur la nouvelle variante – RedState

J’ai fait un reportage hier soir sur le docteur sud-africain, le Dr Angelique Coetzee, la personne qui a identifié la nouvelle variante Omicron, avertissant les gens de ne pas paniquer ou paniquer. Elle a dit qu’ils ne l’avaient découvert que cette semaine, ils n’avaient donc pas encore les données pour juger s’il ne serait pas couvert par les vaccins existants, tout comme la spéculation immédiate car il était fortement muté. Ce que Coetzee a noté, c’est que c’était positif, c’est que parmi les cas qu’elle a vus, selon ses propres mots, les symptômes étaient « extrêmement légers ». Bien qu’elle ait dit que cela pourrait changer, c’est ce qu’ils avaient vu jusqu’à présent.

Cependant, cela n’a pas empêché les gens de partir à moitié armés. Voici ce que le Dr Anthony Fauci a déclaré aujourd’hui sur ABC News « Cette semaine avec George Stephanopoulos.

Stephanopoulos a demandé si nous savions si la nouvelle variante provoquait une « maladie plus grave ».

Fauci a répondu :

Et nous ne le savons pas. En fait, nous étions au téléphone avec nos collègues sud-africains, qui ont été incroyablement doués pour être si transparents sur ce qui se passe là-bas, vendredi, et nous les rencontrons à nouveau aujourd’hui plus tard — un peu plus tard, dans quelques heures, pour essayer de savoir si les cas qu’ils ont identifiés qui sont clairement causés par cette variante, quel est le niveau de gravité de cela ? Espérons que ce sera léger mais, vous savez, l’Afrique du Sud a une proportion relativement faible de la population qui est vaccinée. Vous devez donc prendre cela dans l’équation lorsque vous essayez de comprendre où ce virus va vraiment et quel sera son impact. Mais en fin de compte, George, nous ne savons pas encore quel sera le niveau de gravité.

Mais on sait ce qu’a dit Coetzee, sans le filtre de Fauci. Maintenant, encore une fois, cela pourrait changer à mesure qu’ils obtiendraient plus de données, mais pour le moment, les cas qu’ils ont vus étaient extrêmement bénins, et elle a mis en garde contre les réactions hâtives. Remarquez que Fauci n’a pas dit cela, alors qu’il doit savoir ce qu’elle a dit. Au lieu de cela, il s’est concentré sur la possibilité qu’il puisse être plus transmissible et éventuellement échapper aux vaccins actuels.

« Devrions-nous nous attendre à voir plus de blocages, de nouveaux blocages, plus de mandats ? » FAUCI : « C’est vraiment trop tôt pour le dire. pic.twitter.com/is8U4gAaE1 – Recherche RNC (@RNCResearch) 28 novembre 2021

Stephanopoulos a demandé : « Devrions-nous nous attendre à voir à nouveau plus de blocages, de nouveaux blocages, plus de mandats ?

Fauci a répondu: «Vous savez, je ne sais pas, George. C’est vraiment trop tôt pour le dire. Comme je l’ai dit si souvent, nous devons vraiment nous préparer au pire.

Fauci a déclaré que cela pourrait ne pas « suivre la voie que les gens disent ». Puis a ajouté: « Mais vous voulez être prêt à faire tout et n’importe quoi. »

En d’autres termes, préparez-vous, car c’est reparti ; ils peuvent revenir vers nous avec des blocages. Il ne l’exclut pas. Ceci malgré le fait qu’ils ne sachent même rien à ce stade de la variante, mais ils devraient savoir que les blocages n’ont aucun sens et que nous n’allons plus le tolérer. Même en ne sachant presque rien, Fauci est déjà prêt à dire que nous devons être prêts à « faire tout et n’importe quoi ».

Depuis combien de temps n’avons-nous pas dit « deux semaines pour aplatir la courbe » ? Pourtant, nous voici avec ces personnages qui essaient toujours de nous dicter ce genre de choses. Assez. Avaient fini.