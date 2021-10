Fauci prétend qu’il est une figure controversée parce qu’il dit des vérités «qui dérangent»

Le Dr Anthony Fauci regarde avant de témoigner devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021. (Stefani Reynolds/Pool via .)

Dimanche, le Dr Anthony Fauci a rejeté les inquiétudes selon lesquelles il serait une figure polarisante, affirmant qu’il ne faisait que dire des vérités qui pourraient être « gênantes pour certaines personnes », les obligeant à se déchaîner.

L’animateur de Fox News Sunday, Chris Wallace, a noté que Fauci était « généralement considéré comme l’autorité en matière de maladies infectieuses » lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, mais qu’avec le temps, il est devenu une figure polarisante.

Il a ajouté que les critiques accusent Fauci d’avoir envoyé des signaux mitigés sur les problèmes de santé publique et également d’avoir aidé à financer des recherches dangereuses au laboratoire de Wuhan avant de demander à Fauci pourquoi il pense qu’il est devenu « si controversé » et a demandé si Fauci avait fait quelque chose pour contribuer à cela. .

« Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette dernière parce que je ne peux penser à rien, mais je suis sûr que certaines personnes le feront », a déclaré Fauci. « J’ai toujours défendu de faire de la science, des données et des preuves ce sur quoi nous nous guidons et je pense que les gens qui se sentent différemment, qui ont des théories du complot, qui nient la réalité qui les regarde droit dans les yeux, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement prends soin de moi.

Fauci explique pourquoi il pense qu’il est devenu polarisant: « Les gens [who] ont des théories du complot, qui nient la réalité qui les regarde droit dans les yeux, ce sont des gens qui ne se soucient pas particulièrement de moi. Et c’est compréhensible… parfois la vérité devient gênante pour certains. pic.twitter.com/5OLmYeGaPn – Aaron Rupar (@atrupar) 17 octobre 2021

Il a poursuivi: « Et c’est compréhensible car ce que je fais et j’essaie très fort d’être guidé par la vérité et parfois la vérité devient gênante pour certaines personnes alors elles réagissent contre moi. C’est juste ce que c’est, il n’y a pas grand-chose que je puisse faire à ce sujet, Chris.

Fauci a été critiqué pour avoir fait volte-face à plusieurs reprises sur son soutien aux mandats des vaccins et à l’efficacité des masques. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si les familles pourraient se réunir pour les vacances cette année, quel que soit leur statut vaccinal. Cependant, il a rapidement inversé le cours, affirmant qu’il encourageait les gens à passer un « bon Noël normal avec votre famille ».

Il a également préconisé le port de masques dans les écoles malgré les craintes que le port de masques à long terme puisse causer des problèmes physiques et de développement chez les enfants et qu’il existe peu de preuves pour étayer un mandat.

Fauci a été appelé à démissionner par de nombreux républicains plus tôt cette année après que des milliers de ses e-mails aient été publiés dans le cadre d’un dépôt de la loi sur la liberté d’information. Les e-mails montrent les premiers rejets par Fauci de la théorie selon laquelle COVID-19 aurait fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Ils montrent également que Fauci a balayé un message mettant en garde contre la désinformation chinoise concernant la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, un nouveau livre d’un journaliste australien détaille comment Fauci aurait induit l’administration Trump en erreur sur des recherches dangereuses sur le gain de fonction en Chine. Il affirme que Fauci a tenté de convaincre le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, de ramener le financement à un projet de recherche en Chine dirigé par une association américaine à but non lucratif appelée EcoHealth Alliance.

« La personnalité publique de Fauci en tant que professionnel de la santé prudent et prudent est contredite par son rôle central dans le lancement de recherches exceptionnellement lourdes sur le gain de fonction aux États-Unis après l’interdiction introduite à l’ère Obama, ainsi que par son rôle dans le financement de la recherche sur les coronavirus en Chine. dans des laboratoires dangereux. Des laboratoires que les agences de renseignement soupçonnent d’avoir déclenché la pandémie », écrit Sharri Markson dans « What Really Happened In Wuhan ».

Fauci a précédemment affirmé que les attaques contre lui « sont des attaques contre la science ».

« Toutes les choses dont j’ai parlé de manière cohérente depuis le tout début ont été fondamentalement basées sur la science », a déclaré Fauci lors d’une interview avec Chuck Todd de NBC en juin. «Parfois, ces choses étaient des vérités gênantes pour les gens et il y a eu un recul contre moi, donc si vous essayez, vous savez, de m’attaquer en tant que responsable de la santé publique et scientifique, vous n’attaquez vraiment pas seulement le Dr Anthony Fauci, vous attaquez la science.

