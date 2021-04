Fauci, preuves d’armes à feu, fraude pandémique; note au membre du Congrès de l’Ohio Jim Jordan ⋆ .

par Jon Rappoport, No More Fake News:

Remarque: j’espère que les lecteurs transmettront cet article à l’attaché de presse du membre du Congrès Jim Jordan, Russell Dye: Russell[dot]colorant[at]poster[dot]loger[dot]gov

Récemment, lors d’une audience du Comité, le représentant Jim Jordan et Anthony Fauci ont croisé le fer. [0]

Jordan exigeait de savoir, de la part du Fauci, quand les restrictions inconstitutionnelles du COVID prendraient fin. Fauci, le célèbre flip-flopper, n’avait pas de réponses.

Il y a, cependant, une question capitale sur laquelle Fauci a donné des réponses. Dans le processus, il a révélé une fraude étonnante qui change complètement l’image du COVID-19.

Membre du Congrès Jordan, suivez cette piste.

Résumé: Fauci a facilement admis que si le test PCR pour le virus est mal fait, les résultats sont dénués de sens et doivent être rejetés. Ce qu’il a omis de dire – et il le sait – c’est que le test, depuis le début, A ÉTÉ FAIT DE MANIÈRE MAUVAISE.

À retenir: des millions de personnes ont été faussement informées qu’elles étaient infectées par le virus; des millions de numéros de cas COVID sont faux. Ces faux nombres ont été utilisés pour déclarer et étendre les verrouillages.

Si ce que j’écris ici est vrai, membre du Congrès, cela vous intéresserait-il? Cela vous inciterait-il à agir?

Avant d’exposer les détails de l’affaire, je vous recommande de parler avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il sait que le test PCR n’a pas été effectué correctement. En décembre, lui et son service de santé publique ont émis un ordre pour remédier à ce problème stupéfiant. [1] [1a]

Très bien, nous y voilà. Bouclez votre ceinture.

17 juillet 2020, podcast, «This Week In Virology» (intitulé: «TWiV 641: COVID-19 with Dr. Anthony Fauci») [2]: Tony Fauci tient à dire que le test PCR COVID est inutile et trompeur lorsque le test est exécuté à «35 cycles ou plus». Un résultat positif, indiquant une infection, ne peut être accepté ni cru.

Voici, en techno-parler, un extrait de la citation clé de Fauci (la question posée à Fauci commence à 3m50s; Fauci répond à partir de 4m40s) [2]: “…Si vous obtenez [perform the test at] un seuil de cycle de 35 ou plus … les chances qu’il soit compétent pour la réplication [aka accurate] sont minuscules … vous ne pouvez presque jamais cultiver le virus [detect a true positive result] à partir d’un cycle de 37 seuils… voire 36… »

Chaque «cycle» du test est un bond en avant dans l’amplification et le grossissement de l’échantillon de test prélevé sur le patient.

Trop de cycles, et le test fera apparaître toutes sortes de données non pertinentes qui seront interprétées à tort comme pertinentes.

C’est ce qu’on appelle un faux positif.

Ce que Fauci a omis de dire sur la vidéo – ET CE QU’IL SAVAIT ÉVIDEMMENT – est: la FDA, qui autorise le test pour un usage public, recommande que le test soit exécuté jusqu’à 40 cycles. Pas 35.

Par conséquent, tous les laboratoires aux États-Unis, suivant les directives de la FDA, participent sciemment ou non à la fraude. Fraude à un niveau monstrueux, parce que…

Des millions d’Américains se font dire qu’ils sont infectés par le virus sur la base d’un faux résultat positif, et…

Le nombre total de cas de COVID en Amérique – qui est basé sur le test – est une fausseté flagrante.

Les verrouillages et autres mesures de contention sont basés sur ces numéros de cas frauduleux.

Permettez-moi de revenir en arrière et de recommencer. Fauci dit que le test est inutile lorsqu’il est exécuté à 35 cycles ou plus. La FDA dit exécuter le test jusqu’à 40 cycles, afin de déterminer si le virus est là. C’est le crime en un mot.

«Bonjour, Amérique, vous avez été trompé, menti, escroqué et emmené pour une course dévastatrice. Sur la base de fausses données scientifiques, le pays a été verrouillé. »

Très bien, voici deux éléments de preuve pour ce que j’ai écrit ci-dessus. Tout d’abord, nous avons une citation du CDC sur le site Web de la FDA, dans un document intitulé: «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel for Emergency Use Only» [3] [3a] [3b].

Remarque: ce document porte la mention «En vigueur: 12/01/2020». Cela signifie que, même si le virus est désigné par son ancien nom (2019-nCoV au lieu de SARS-CoV-2), le document est toujours pertinent à partir de décembre 2020. «Pour une utilisation d’urgence uniquement» fait référence au fait que la FDA a certifié le test PCR dans une catégorie traditionnelle appelée «autorisation d’utilisation d’urgence».

Voici la citation du CDC sur le site de la FDA: voir pdf page 38 (doc page 37): «… un spécimen est considéré comme positif pour 2019-nCoV [virus] si toutes les courbes de croissance du seuil du cycle 2019-nCoV (N1, N2) franchissent la ligne de seuil dans les 40,00 cycles ([less than] 40,00 Ct). »

Naturellement, les laboratoires de test lisant cette directive concluraient: «Eh bien, pour voir si le virus est présent chez un patient, nous devrions exécuter le test jusqu’à 40 cycles. C’est le conseil officiel.

Ensuite, nous avons un article du New York Times (29 août / mis à jour le 17 septembre) intitulé: «Votre test de coronavirus est positif. Peut-être que ça ne devrait pas l’être. [4] Voici des citations d’argent:

«La plupart des tests fixent la limite à 40 [cycles]. Quelques-uns à 37 ans. »

