Fauci revient aux masques, suggère aux vaccinés de les porter dans les zones à faible vaccination .

Moins de deux mois après que le gouvernement a assoupli ses exigences en matière de masques COVID-19, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays a suggéré dimanche que les Américains vaccinés « fassent un effort supplémentaire » et recommencent à les porter dans les zones faiblement vaccinées.

La recommandation du Dr Anthony Fauci a suscité des hurlements de beaucoup sur Twitter, qui ont noté que des e-mails récemment publiés par le médecin du NIH suggéraient que les masques offraient peu de protection.

“EST-CE QU’UNE PERSONNE SAIN D’AMÉNAGEMENT VEUT DE CE QUE LE PETIT NAPOLÉON DIT ?”, A tweeté dimanche après-midi une femme avec le pseudonyme de Twitter Conservative Gal.

Le 13 mai, les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les restrictions sur les masques alors que les vaccinations augmentaient rapidement.

Fauci a fait le tour des émissions du dimanche pour lutter contre la nouvelle variante delta contagieuse du COVID-19 et le ralentissement des taux de vaccination, offrant ses nouveaux conseils sur les masques.

« Si vous vous mettez dans un environnement dans lequel vous avez un niveau élevé de dynamique virale et un très faible niveau de vaccin, vous voudrez peut-être faire un pas supplémentaire et dire« Quand je suis dans cette zone où il y a un degré considérable de circulation virale, je voudrais peut-être faire un effort supplémentaire pour être suffisamment prudent pour m’assurer d’obtenir le niveau de protection supplémentaire, même si les vaccins eux-mêmes sont très efficaces », a déclaré Fauci à « Meet The Press » de NBC.

Certaines villes bleues comme Los Angeles et Saint-Louis ont déjà rétabli un avis de masque pour les citoyens vaccinés et non vaccinés alors que la variante delta s’est propagée.

