Fauci sous le feu des accusations de financement de la maltraitance animale dans les expériences sur les chiots

Alors que 2021 touche à sa fin, et avec elle la deuxième année complète de la pandémie de coronavirus, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, se retrouve au centre de multiples controverses. L’un d’eux implique des rapports d’expérimentation et de maltraitance présumée d’animaux, avec un groupe bipartite de membres du Congrès exigeant des réponses.

La controverse a, bien sûr, suivi le Dr Fauci à peu près depuis le début de la pandémie. Ses déclarations ont fait de lui une cible de prédilection des anti-vaccins et des opposants aux mandats de masques. L’une des deux nouvelles controverses dans lesquelles Fauci a été entraîné, cependant, n’est pas du tout liée à la pandémie. En effet, cela implique des questions sur la division du Dr Fauci aux National Institutes of Health. Et de son lien signalé avec le financement d’expériences en laboratoire en Tunisie qui ont torturé et tué des chiots beagle.

Le rapport du White Coat Waste Project allègue la maltraitance des animaux

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, s’adresse aux journalistes. Source de l’image : Al Drago – Piscine via CNP/MEGA

Un groupe bipartite de législateurs a écrit une lettre à Fauci ainsi qu’au NIH à propos de cette nouvelle. Il exprime « de graves préoccupations concernant les rapports d’expériences coûteuses, cruelles et inutiles financées par les contribuables sur des chiens ». Soit dit en passant, les rapports proviennent d’une demande de Freedom of Information Act déposée par le groupe de surveillance White Coat Waste Project.

La demande de la FOIA a en effet donné lieu à des conclusions choquantes. Parmi eux? Que plus d’un million de dollars de fonds publics ont été dépensés pour des expériences de drogue impliquant quelques dizaines de chiots beagle. Le rapport du groupe est allé jusqu’à affirmer que les chercheurs ont enfermé les chiens dans des cages. Et que les phlébotomes affamés étaient autorisés à manger les chiots vivants. « Les tests commandés impliquaient d’injecter et de gaver les chiots d’un médicament expérimental pendant plusieurs semaines, avant de les tuer et de les disséquer », ont écrit les membres du Congrès dans leur lettre.

Hier, j’ai envoyé une lettre au Dr Fauci concernant des expériences cruelles financées par les contribuables sur des chiots ; écorcer avant de les droguer et de les tuer. Merci à mes 23 collègues démocrates et républicains qui ont signé. C’est dégoûtant. Qu’en dites-vous @NIH pic.twitter.com/c54SXipD9Q – Représentant Nancy Mace (@RepNancyMace) 23 octobre 2021

Une autre controverse du Dr Fauci

Comme si tout cela ne suffisait pas ? Ces allégations de maltraitance animale font suite à une controverse distincte impliquant le médecin.

Essentiellement, cela est lié aux démentis constants du Dr Fauci pendant la pandémie selon lesquels les États-Unis n’ont joué aucun rôle dans le financement de la recherche sur les virus à risque. Plus précisément, du genre mené à l’Institut de virologie de Wuhan.

Au début de la pandémie, à chaque fois que vous vous demandez si une fuite de laboratoire ou un accident quelconque aurait pu déclencher la crise qui a conduit à la pandémie mondiale de coronavirus ? Ils ont été licenciés d’emblée. Rejeté comme théories du complot. La sagesse conventionnelle disait qu’ils provenaient de voix marginales et de sources d’information. Le Dr Fauci a même eu une querelle amère avec le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul à propos de cette question.

« Sénateur Paul », rétorque Fauci à un moment donné pendant le clip ci-dessous. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement. Et je veux le dire, officiellement.

« Moins que prévu »

Cependant, Vanity Fair a résumé la nouvelle tournure des événements avec le titre suivant il y a quelques jours à peine. « Dans un changement majeur, le NIH admet avoir financé des recherches sur les virus à risque à Wuhan. » Voici ce qui s’est passé.

Mercredi dernier, le NIH a envoyé une lettre aux membres d’un comité de la Chambre des États-Unis. Une de ses révélations ? Cette EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif basée à New York qui s’associe à des laboratoires du monde entier pour rechercher des maladies, a en fait amélioré un coronavirus de chauve-souris. Au point que le peaufinage l’a rendu potentiellement plus infectieux pour les humains.

Le NIH insiste sur le fait qu’il n’y a aucun moyen que le virus ait pu se transformer en celui qui a déclenché la pandémie. Cependant, cette révélation était bien un « résultat inattendu », selon le NIH, d’un financement qui a atteint le laboratoire controversé de Wuhan. Extrait de l’article de Vanity Fair : « Sur la base de nouvelles informations divulguées par les National Institutes of Health, cependant, (le sénateur) Paul aurait pu être sur quelque chose. »