Fauci taquine une nouvelle recommandation de test malgré les pénuries

Le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche que le CDC pourrait adopter une nouvelle recommandation de test pour les Américains cherchant à quitter l’isolement après cinq jours – une mesure qui viendrait alors que les pénuries de tests COVID-19 tourmentent déjà le pays alors que la variante omicron du coronavirus augmente.

La révélation intervient environ une semaine après que le CDC a raccourci sa période d’isolement et de quarantaine recommandée pour ceux qui sont testés positifs pour COVID-19 et restent sans symptômes de dix à cinq jours seulement. Après les cinq jours, ces personnes devraient porter des masques en public pendant cinq jours supplémentaires.

Fauci a déclaré dimanche qu’il pensait que les personnes sortant de l’isolement après un diagnostic positif de COVID-19 devraient être retestées, taquinant que le CDC pourrait annoncer de nouvelles directives dans les prochains jours.

« Vous avez raison, les gens se demandent pourquoi ne pas tester les gens à ce moment-là », a déclaré Fauci à Dana Bash de CNN dimanche sur « Face the Nation ». « Je pense moi-même que c’est une chose raisonnable à faire. Je pense que le CDC va bientôt sortir plus de clarifications à ce sujet, car cela a évidemment généré un certain nombre de questions à propos de cette période de cinq jours: devriez-vous ou devriez-vous ne pas tester les gens ? »

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, témoigne devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites au sujet de la réponse en cours à la pandémie de COVID-19 dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Capitol Hill le 4 novembre 2021 à Washington , DC (Photo de Chip Somodevilla/.) (Chip Somodevilla/.)

Pour l’instant, il n’y a aucune exigence ni même recommandation du CDC que les Américains atteints de COVID-19 qui sortent de l’isolement soient testés. Mais les pénuries de tests frappent déjà le pays.

Les Américains ont attendu pendant des heures dans de longues files d’attente sur les sites de test alors que la variante omicron augmentait pendant la saison des vacances, en particulier après les rassemblements pour Noël. La Maison Blanche a déclaré que les Américains devraient attendre au moins plusieurs semaines pour le déploiement des kits de test à domicile promis.

Fauci a fait écho à son sentiment lors d’une autre apparition dimanche sur « This Week » sur ABC.

DOSSIER – Les gens font la queue sur un site de test COVID-19 à Times Square à New York le 13 décembre 2021. Plus d’un an après le déploiement du vaccin, de nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis ont grimpé en flèche niveau le plus élevé jamais enregistré à plus de 265 000 par jour en moyenne, une augmentation due en grande partie à la variante hautement contagieuse de l’omicron. (AP Photo/Seth Wenig, dossier)

Reconnaissant qu’il y a eu « une certaine inquiétude quant à la raison pour laquelle nous ne demandons pas aux gens de se faire tester pendant cette période de cinq jours », a déclaré Fauci à l’hôte George Stephanopoulos, « C’est quelque chose qui est maintenant à l’étude ».

« Le CDC est très conscient qu’il y a eu un certain recul à ce sujet », a déclaré Fauci. « En y repensant, il peut y avoir une option dans laquelle les tests pourraient en faire partie. Et je pense que nous allons en entendre davantage à ce sujet le lendemain environ du CDC. »

Les remarques de Fauci dimanche contredisent également directement ce que la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré à CNN plus tôt cette semaine lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils ne disent actuellement pas de se faire tester après l’isolement.

« Nous avons choisi de ne pas avoir de test rapide pour l’isolement, car nous ne savons en fait pas comment nos tests rapides fonctionnent et dans quelle mesure ils prédisent si vous êtes transmissible à la fin de la maladie », a déclaré Walensky à CNN mercredi. « La FDA ne les a pas autorisés pour cet usage. Nous ne savons pas comment ils fonctionnent. . . . n’est toujours pas transmissible. »

« Ce que nous savons, c’est que le test PCR après infection peut être positif jusqu’à 12 semaines », a-t-elle répété mercredi à « Today » de NBC, répondant à une question sur les raisons pour lesquelles un test négatif au bout de cinq jours n’a pas été inclus dans le conseils. « Donc, cela ne sera pas utile. Vous n’allez pas émettre pendant toute cette période. Nous l’avons vu étude après étude. »

Parmi les critiques des directives en constante évolution du CDC se trouve le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson.

« Je pense qu’il y a une certaine confusion parce que vous avez un ensemble de règles pour les travailleurs de la santé », a déclaré le républicain à « Fox News Sunday ». « Vous en avez un autre pour ceux des systèmes scolaires et maintenant vous en avez un pour le grand public. J’aimerais voir une certaine harmonisation de ceux-ci parce qu’il y a juste beaucoup d’informations là-bas. Nous devons le simplifier davantage pour le public. »

