Fauci va-t-il en prison? 10z viral

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), est un ardent défenseur de la théorie de l’origine naturelle du SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En mai 2020, CNN a utilisé les déclarations de Fauci sur la question comme preuve que le président de l’époque, Donald Trump, lançait une théorie du complot ridicule : 1

« Depuis des semaines maintenant, le président Donald Trump fait valoir que le coronavirus n’est pas originaire de la nature mais d’un laboratoire à Wuhan, en Chine », a écrit CNN.2

« Entrez Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et peut-être le médecin le plus éminent du monde en ce moment. Dans une interview avec National Geographic… Fauci a été catégorique sur les origines du virus…

« Si vous regardez l’évolution du virus chez les chauves-souris et ce qui existe actuellement, [the scientific evidence] est très, très fortement penché vers cela n’a pas pu être manipulé artificiellement ou délibérément… Tout sur l’évolution progressive au fil du temps indique fortement que [this virus] évolué dans la nature, puis sauté d’espèces,’ [Fauci said].

Maintenant, avant de jouer au jeu du « il a dit, il a dit », rappelez-vous ceci : une seule de ces deux personnes est un expert en maladies infectieuses de renommée mondiale. Et ce n’est pas Donald Trump.

Oh, la différence qu’une année peut faire. Les médias grand public sont finalement obligés de faire face au fait que Fauci et un certain nombre d’autres soi-disant «experts» qu’ils ont défilés devant leurs téléspectateurs et lecteurs n’ont pas été plus fiables que votre scientifique de fauteuil moyen.

Fauci tire le plus gros 180 encore

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Fauci a été au premier plan, faisant des recommandations, changeant d’avis au fil du temps encore et encore.

Virtuose de la contradiction, il a fait volte-face sur l’utilité et le besoin de masques à plusieurs reprises, de « les Américains ne devraient pas porter de masques parce qu’ils ne fonctionnent pas », aux masques qui fonctionnent définitivement et devraient être portés par tout le monde, à vous devriez portez pas seulement un mais deux, pour une mesure sûre.

Il est passé de la promesse d’une existence sans masque une fois le vaccin déployé, à l’insistance que le port du masque est toujours nécessaire après la vaccination, car des variantes résistantes au vaccin pourraient apparaître, à la proposition que nous devions peut-être porter des masques à chaque saison de grippe à perpétuité.

Cependant, sa plus grande bascule à ce jour doit être sa position sur l’origine du SARS-CoV-2. Comme rapporté par Krystal Ball et Saagar Enjeti dans un épisode « Rising with Krystal & Saagar » du 24 mai 2021 (voir la vidéo ci-dessus), Fauci affirme maintenant qu’il n’est « pas convaincu » que le virus avait une origine naturelle après tout, et que nous devons continuer à enquêter sur « ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous découvrions, au mieux de nos capacités, ce qui s’est passé ».

