Fausse photo ? L’image de Biden en Afghanistan a quelque chose de très faux .

de WND :

“Je commence à penser que le gouvernement nous a menti tout ce temps”

Une publication en ligne qui examine de près une image récente publiée par la Maison Blanche – de Joe Biden dans une salle de situation, assis seul à une grande table, avec une série d’images d’écran sur le moniteur au mur, soulève des questions sur le photoshop.

Vous savez, cette astuce informatique où vous pouvez insérer l'image d'une personne dans une pièce où elle ne se trouve pas. Ou vous pouvez supprimer quelqu'un d'une photo d'un événement où il se trouvait réellement.

Et d’autres trucs assortis.

C’est Citizen Free Press qui a posté plusieurs images, et fait remarquer qu’il y a un problème.

Sous le titre, “La Maison Blanche a-t-elle utilisé Photoshop dans l’image Biden?” le commentaire se demande ouvertement à quel point l’image est exacte.

Parce que l’image montre l’heure de Londres à 16h29 et l’heure de Moscou à 19h29.

Bien sûr, les deux villes ne sont pas dans le même fuseau horaire.

Ils ne sont pas non plus à trois heures d’intervalle, a expliqué le Citizen Free Press.

“Moscou ne sera pas différent de trois heures de Londres jusqu’au 7 novembre 2021”, a expliqué le rapport.

Notez l’heure de Londres et de Moscou sur les horloges. Les horloges affichent un décalage horaire de 3 heures. Cependant, il n’y a actuellement qu’une différence de 2 heures. Avant mars, Londres et Moscou ont un décalage horaire de 3 heures en raison de l’heure d’été. Est-ce une photo de stock ? pic.twitter.com/f7RPFzvKF8 – Développements réels (@pdubdev) 16 août 2021

La déclaration originale de la Maison Blanche, datée de dimanche, disait : « Ce matin, le président et le vice-président ont rencontré leur équipe de sécurité nationale et des hauts responsables pour entendre des mises à jour sur le retrait de notre personnel civil en Afghanistan, les évacuations de… candidats et d’autres alliés afghans, et la situation actuelle en matière de sécurité à Kaboul.

Mais l’image ci-jointe ne montrait que Biden.

