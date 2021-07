Fausses veuves: les Britanniques ont mis en garde contre les effrayants rampants à l’approche de la canicule | Royaume-Uni | Nouvelles

Bien que généralement non mortelle, la piqûre des arachnides indigènes peut provoquer de graves réactions allergiques, conduisant dans certains cas à une hospitalisation. Un entomologiste de premier plan de l’Université de Nottingham Trent pense que la vague de chaleur imminente au Royaume-Uni pourrait provoquer une explosion de leur nombre. Le Dr Christopher Terrell-Nield a déclaré au Sun : « Plus il fait chaud, plus vous avez tendance à avoir d’insectes, leur cycle de vie est plus court, ils deviennent plus actifs.

« Et la même chose, bien sûr, se produit avec les araignées.

“Tout s’accélère. Au lieu que la progéniture prenne, disons, quatre mois pour sortir d’un sac d’œufs, elle pourrait ne prendre que deux mois en raison de l’augmentation de la température.”

La noble False Widow est originaire de Madère et des îles Canaries.

Il a été signalé pour la première fois en Grande-Bretagne il y a plus de 140 ans – au 19ème siècle.

Selon une étude récente de l’Université nationale d’Irlande Galway, la fausse veuve est « devenue l’une des espèces d’araignées les plus courantes trouvées dans et autour des habitats urbains », dans certaines parties de la Grande-Bretagne et de l’Irlande.

Les auteurs du rapport ne savent pas pourquoi les chiffres augmentent si rapidement.

Mme Hamilton, originaire d’Écosse, a déclaré au Glasgow Times: “Après le prélèvement de sang, ils m’ont dit qu’un chirurgien plasticien serait là pour me voir – j’ai eu le souffle coupé, je pensais qu’ils m’avaient confondu avec un autre patient.

“Mes jambes étaient en gelée et tout d’un coup, cela m’a frappé, c’était grave et je me suis senti impuissant.

“Je pensais que c’était des piqûres de moucherons – à quel point j’avais tort.”