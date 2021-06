Faut-il acheter AMP ? Le pouvoir de réduire les risques grâce à la garantie

AMP AMP / USD est le jeton d’actif numérique utilisé pour garantir les paiements sur Flexa Network, les rendant instantanés et sécurisés. AMP est basé sur Ethereum et est un jeton ERC-20.

Il est conçu pour résoudre un problème majeur de la finance décentralisée (DeFi) qui facilite la sécurisation de toute crypto-monnaie que vous possédez.

L’AMP a gagné environ 15 % mercredi matin, s’ajoutant à un profil de croissance déjà explosif tout au long de 2021. Est-il toujours sûr d’acheter de l’AMP maintenant ? Nous allons voir.

2 juin AMP Catalyseurs pour soutenir la croissance

Juin a été un mois chargé pour les investisseurs de l’AMP car la pièce a bénéficié de deux catalyseurs de croissance qui devraient aider à prolonger le rallye haussier.

Le 7 juin, Flexa a annoncé sur Twitter que les gens du monde entier avaient misé plus de 1,2 milliard de dollars en AMP pour chaque paiement flexible. Cela montre le chemin parcouru par le réseau Flexa et la fréquence d’utilisation du jeton AMP. Cela lui donne une capitalisation boursière totale de 4 milliards de dollars au moment de la rédaction et un volume de transactions de 263 millions de dollars, ce qui en fait un investissement attrayant.

À peine quatre jours plus tard, AMP a annoncé sur sa page Twitter officielle qu’ils sont désormais disponibles pour échanger sur Coinbase. Le prix de l’AMP a pratiquement doublé en valeur depuis l’ajout de Coinbase, car une plus grande disponibilité parmi les investisseurs de détail se traduit par une plus grande demande d’exposition aux crypto-monnaies.

Analyse fondamentale : AMP et sa croissance récente

L’ajout d’AMP à Coinbase pourrait être considéré comme un catalyseur à court terme, donnant aux premiers investisseurs encore plus de raisons de tirer parti de ses bénéfices explosifs. Mais cela peut être une erreur, car l’AMP a des perspectives haussières sur plusieurs années, car le commerce électronique ne montre aucun signe de ralentissement dans le monde.

Les jetons AMP conservent leur valeur car ils garantissent chaque transaction sur le réseau Flexa. Cela signifie que les entreprises traditionnelles peuvent accepter les crypto-monnaies en toute confiance malgré les retards de confirmation. Les parties peuvent également miser leurs jetons AMP pour recevoir des récompenses, et ces jetons AMP qui sont mis en commun atténuent le risque que quelqu’un perde de l’argent. La principale raison pour laquelle c’est le bon moment pour acheter de l’AMP est que sa valeur augmente, en particulier la semaine dernière, elle a connu une croissance de 0,06 $ à 0,09 $ et c’est une forte augmentation.

AMP sert de garantie pour les paiements effectués via le réseau Flexa, et si le paiement prend trop de temps ou échoue, la garantie peut être liquidée pour couvrir les coûts. Cela signifie que le fournisseur recevra toujours le paiement et, en tant que tel, ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les acheteurs et les vendeurs qui finissent par utiliser des crypto-monnaies.

Il couvre également une grande variété de types de transactions, tels que les paiements numériques, l’échange de devises FIAT, les distributions de prêts, les ventes de propriétés, etc. Il existe également une offre fixe de jetons AMP pour réduire le risque de volatilité de leur prix.

Il est important de noter qu’AMP utilise également le concept de stratégies de partition prédéfinies. Ceci, à son tour, permet des capacités spéciales telles que des modèles de garantie par lesquels les jetons peuvent être misés sans laisser leurs adresses d’origine.

Faut-il acheter AMP maintenant ?

AMP a commencé à se négocier en octobre 2020, mais ce n’est qu’au début de 2021 qu’il a commencé à prendre de la valeur. AMP a commencé à se négocier en 2021 à une fraction d’un centime et les investisseurs étaient impatients d’acheter à des prix plus élevés.

Contrairement à d’autres altcoins qui se sont fortement vendus en valeur tout au long de 2021, le prix de l’AMP reste sur une hausse haussière et a franchi la barrière psychologique de 0,10 $.

Compte tenu de son attrait général, on peut supposer que l’AMP sera là pendant un certain temps.

Source de données – tradingview.com

Compte tenu de sa popularité croissante, de la prise en charge de plusieurs plates-formes de négociation et d’un vaste écosystème, il est sûr d’accélérer le rythme et d’augmenter sa valeur à potentiellement plus de 0,12 $ d’ici la fin juin en raison du fait qu’il en a beaucoup. . de l’attention des gros titres et offre aux investisseurs à long terme de nombreuses raisons d’être optimistes en 2022 et au-delà.

Le poste Faut-il acheter AMP ? Le pouvoir de réduire le risque par le collatéral est apparu en premier sur Invezz.