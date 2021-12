Faut-il acheter ANKR en décembre 2021 ? Invezz

L’ANKR / USD s’est affaibli de 0,21 $ en dessous de 0,14 $ depuis le 27 novembre, et le prix actuel s’élève à 0,14 $.

Le marché des crypto-monnaies avance ce jeudi, le Bitcoin s’est stabilisé au dessus de 55 000$, mais selon les règles d’analyse technique, ANKR reste dans un marché baissier.

Un outil puissant pour les développeurs

Ankr est la plate-forme qui combine l’infrastructure des nœuds, la participation et la finance décentralisée (DeFi) pour faciliter le développement et la génération de revenus.

Ankr est un outil incroyablement puissant pour les développeurs, leur permettant de créer instantanément des produits Web3 tandis que le mouvement DeFi crée le système financier pour Web3.

Le mouvement web3 concerne les contrats intelligents décentralisés, les protocoles et les applications, et en supprimant les intermédiaires, les développeurs reprennent le contrôle de leurs applications et données.

De cette façon, Ankr réduit les coûts pour chacun de participer à Web3 et permet un accès facile à une variété de blockchains.

Ankr est également une excellente solution pour les investisseurs crypto à la recherche de mécanismes de récompense attrayants et de liquidité instantanée.

Avec Ankr, les investisseurs peuvent obtenir un taux de rendement plus élevé que les paris traditionnels, miser aussi peu que 0,5 ETH et mettre en commun avec d’autres parieurs tout en bénéficiant du même retour sur investissement.

La solution de participation Eth2 d’Ankr offre la meilleure expérience utilisateur, vous pouvez envoyer tous les ETH en une seule transaction et le protocole affectera automatiquement vos fonds aux meilleurs pools.

De nombreux projets majeurs collaborent déjà avec Ankr, et les plus populaires incluent Graph, Celo et Compound. Calvin Liu, responsable de la stratégie chez Compound, a déclaré :

L’API composite d’Ankr est gagnante. Il est intuitif, sûr et rentable, permettant à tous les fournisseurs de portefeuilles et bourses d’accéder facilement au protocole de taux d’intérêt.

ANKR est un jeton du réseau Ankr qui sert de moyen de paiement sur la plate-forme et jouera un rôle important dans le protocole de participation décentralisé d’Ankr. ANKR est disponible sur de nombreux échanges, tandis que vous pouvez trouver une liste complète sur le site officiel d’Ankr.

Ours aux commandes de l’ANKR

ANKR a réalisé un profit impressionnant la semaine dernière et a atteint des sommets supérieurs à 0,20 $ le 27 novembre. Actuellement, l’ANKR est en baisse de plus de 30% par rapport à ses récents sommets, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Source des données : tradingview.com

ANKR reste dans un marché baissier, et si le prix tombe à nouveau en dessous du support de 0,14 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,13 $ ou même en dessous.

Le premier niveau de résistance se situe à 0,18$, et si le prix saute au dessus de ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous avons la voie ouverte vers 0,20$.

résumé

Ankr est un réseau mondial et distribué de nœuds dans plus de 50 chaînes de preuve de participation qui rassemble deux mouvements : le web3 et la finance décentralisée (DeFI). Ce projet vise à rendre Web3 facile à utiliser pour tout le monde, et il existe déjà de nombreux projets majeurs en collaboration avec Ankr.

