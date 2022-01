Faut-il acheter BABYDOGE après ses récents pics de valeur ?

Baby Doge Coin BABYDOGE / USD est un jeton de crypto-monnaie créé par les fans de la communauté Doge Meme. Il se spécialise dans la fourniture de vitesses de transaction plus rapides et est hyper déflationniste avec une mise en miroir statique qui récompense les détenteurs.

Cela signifie que plus de pièces Baby Doge, ou 5% de chaque transaction, seront automatiquement ajoutées aux portefeuilles de crypto-monnaie à chaque transaction.

L’utilité de BABYDOGE comme catalyseur de croissance

Le 6 janvier, nous avons expliqué où vous pouvez acheter des pièces Baby Doge.

En l’espace d’un mois seulement, BABYDOGE a vu sa valeur augmenter de 192 %.

Cette raison est motivée par la spéculation, tout comme lors des précédents booms similaires des jetons de crypto-monnaie.

Dans le cas de BABYDOGE, les passionnés ont pompé la pièce à travers une variété de différents canaux de médias sociaux, mais ils ont été plus importants sur Twitter avec le hashtag #BABYDOGE.

Il y a même un rassemblement en cours pour que Binance, qui est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde en volume, répertorie le jeton sur la plate-forme.

Tout cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton de crypto-monnaie BABYDOGE.

Faut-il acheter Baby Doge Coin (BABYDOGE) ?

Le 10 janvier, Baby Doge Coin (BABYDOGE) valait 0,000000003848 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton BABYDOGE, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps et ses performances récentes.

La valeur la plus élevée de tous les temps du jeton BABYDOGE était le 4 juillet 2021, lorsqu’elle a atteint 0,000000005890 $. Ici, nous pouvons voir qu’à sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, le jeton était de 0,000000002042 $ plus élevé en valeur ou de 53%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton le mois dernier, nous pouvons voir que le 1er décembre, il avait son point de valeur le plus élevé à 0,000000002399 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 14 décembre, lorsque le jeton a baissé à une valeur de 0,000000001315 $. Cela a marqué une diminution de 0,000000001084 $ ou 45%.

Cependant, du 14 décembre au 10 janvier, Baby Doge Coin (BABYDOGE) a vu sa valeur augmenter de 0,000000002533 $ ou 192%.

Dans cet esprit, c’est un bon moment pour acheter BABYDOGE car il a le potentiel d’atteindre 0,0000000052 $.

Le post Faut-il acheter BABYDOGE après ses récents pics de valeur ? est apparu en premier sur Invezz.