Faut-il acheter Cartesi (CTSI) en décembre 2021 ? Invezz

Cartesi CTSI / USD s’est affaibli de 1,74 $ en dessous de 0,70 $ depuis le 11 novembre et le prix actuel s’élève à 0,73 $.

Le marché des crypto-monnaies avance ce lundi, Bitcoin a dépassé les 49 000 $, mais selon les règles d’analyse technique, Cartesi (CTSI) reste dans un marché baissier.

Association avec IoTeX

Cartesi est une plate-forme de couche 2 qui permet aux développeurs de coder des contrats intelligents et des DApps directement avec des composants logiciels conventionnels et des ressources de système d’exploitation Linux.

Cartesi a été fondée en 2018 par Augusto Teixeira, Erick de Moura, Augusto Teixeira et Colin Steil. Selon l’équipe derrière ce projet, il n’a que de la place pour grandir.

L’évolutivité massive, le cryptage illimité et la confidentialité sont quelques-unes des principales caractéristiques de cette plate-forme tout en préservant les solides garanties de sécurité d’Ethereum.

Les DApps Cartesi sont composés de composants blockchain et hors chaîne, et selon le site officiel, les DApps exécutés sur Cartesi peuvent traiter des quantités de données pratiquement illimitées.

Ceci est très important pour les développeurs car les DApps qui s’exécutent uniquement sur des contrats intelligents sont confrontés à de sévères restrictions sur la quantité de données qu’ils peuvent manipuler.

La mission de Cartesi est d’aider les développeurs DApp à créer des produits plus attrayants pour leurs clients, et avec Cartesi, les développeurs peuvent créer n’importe quoi, des contrats intelligents simples aux contrats intelligents assez complexes.

Cartesi travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et options, qui sont très importantes pour étendre son écosystème.

De nombreux projets collaborent déjà avec Cartesi, et selon les dernières nouvelles, Cartesi s’est associée à IoTeX, la blockchain multi-primée pour l’Internet des objets (IoT). L’équipe Cartesi a ajouté :

Grâce à notre partenariat, nous souhaitons informer nos communautés de développeurs sur le potentiel de nos technologies combinées. Avec notre technologie, nous pourrons aborder des solutions orientées IoT beaucoup plus sophistiquées.

CTSI est un jeton utilitaire qui alimente le réseau Cartesi en résolvant l’évolutivité de la blockchain et les frais élevés à l’aide d’une technologie appelée Optimistic Rollups.

Sergei Popov, le fondateur d’IOTA, est devenu l’un des premiers investisseurs de Cartesi, mais fondamentalement, il y a encore de l’incertitude autour de ce projet.

La popularité de cette plate-forme augmente; Néanmoins, le succès de Cartesi dépend principalement de sa stratégie visant à étendre davantage son influence sur le marché.

Les ours contrôlent CTSI

Le CTSI est actuellement en baisse de plus de 50 % par rapport à ses récents sommets de novembre, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Cartesi (CTSI) reste dans un marché baissier, et si le prix tombe en dessous du support de 0,60 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,50 $ ou même en dessous.

Le niveau de forte résistance est à 1 $ et si le prix dépasse ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous sommes maintenant ouverts à 1,20 $.

résumé

