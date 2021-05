Faut-il acheter Decred (DCR) en juin ?

Au 31 mai, Decred DCR/USD vaut 167 $. DCR est une crypto-monnaie qui a été lancée en février 2016 dans le but de faciliter la gouvernance ouverte, l’interaction communautaire et les politiques de financement durable. Il vise à éviter un monopole sur le statut de vote et à garantir que tous les détenteurs de DCR aient une chance égale de prendre des décisions. Cela signifie que les grandes institutions ne peuvent pas vraiment changer les choses en leur faveur.

Faut-il acheter Decred maintenant ?

Le 12 mai, Decred s’échangeait à 220 $, en baisse d’environ 25 % en quelques semaines seulement. Un retour en avril montre des tendances similaires. Le 17 avril, Decred s’est négocié à son plus haut niveau d’environ 235 $ et est tombé sous la barre des 100 $ le 23 mai.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Un autre élément de confusion dans la thèse de DCR est le fait qu’elle se négociait à environ 39 $ fin 2020.

Alors la question que tout le monde se pose est la suivante : le DCR est-il un investissement d’une valeur de 167 $ ?

La thèse immédiate est que même après une forte vente en mai, il n’a pas failli prouver sa valeur fin 2020. Cela donne l’impression que le projet Decred a une audience claire et que de nombreuses personnes y investissent. .

Investissez dans la liberté de choix

Decred a un processus de vote intéressant qui se fait par bulletins de vote. Quiconque souhaite avoir un ticket peut le faire en gelant 5 tokens DCR. Un ticket de vote vous permet de voter sur des changements cruciaux dans l’écosystème Decred et d’éviter le spam. Decred facture 0,1 jeton DCR pour chaque changement suggéré. Pour cette raison, personne ne présentera de changements irrationnels. Implémentez le Lightning Network Protocol, qui rationalise les transactions.

Avec plus de 5 000 crypto-monnaies dans lesquelles vous pourriez investir, Decred est-il un investissement valable en juin ? Le principal attrait de cette crypto-monnaie est le fait qu’elle fait quelque chose de différent et redonne du pouvoir à ses utilisateurs en ce qui concerne le potentiel de vote dont ils disposent. Il contrôle le facteur d’égalité et veille à ce que les opinions, suggestions et idées de chacun soient entendues. Il s’agit d’une méthode de consensus qui plaît à la plupart des gens, car vous n’avez pas besoin d’être une baleine crypto pour que votre voix soit entendue concernant le vote.

Du 23 mai au 31 mai, Decred a gagné 74,56%, ce qui est exceptionnel, et a le potentiel de monter à partir de là. Vous devriez y investir si vous pouvez l’obtenir à 165 $ alors que l’on s’attend à ce que l’élan à court terme se poursuive, voire s’intensifie. Cependant, s’il arrive un moment où il retombe en dessous de 100 $, ce n’est peut-être pas l’investissement le plus intelligent car cela implique que les vendeurs ont le contrôle et que les taureaux s’attendent probablement à un prix encore plus bas.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent