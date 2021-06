Faut-il acheter des Tezos (XTZ) ? Miser sur l’impact social

Tezos XTZ / USD tire parti de ce qu’on appelle une preuve de participation liquide (LPoS), et il est important de le savoir lors de l’évaluation de la valeur de votre crypto-monnaie. Vous voyez, LPoS est un algorithme utilisé par les ordinateurs exécutant le logiciel Tezos et est utilisé pour sécuriser le réseau, valider les transactions et distribuer XTZ fraîchement créé.

Comment XTZ joue un rôle dans Tezos

Cependant, pour que les nœuds participent à la gouvernance, ils doivent impliquer XTZ dans un processus connu sous le nom de cuisson. Si vous voulez être boulanger, en tant que nœud, vous aurez besoin de 8 000 XTZ. Les utilisateurs peuvent déléguer leurs jetons aux autres boulangers et attribuer des votes à d’autres utilisateurs afin qu’ils puissent gagner des récompenses XTZ. Les boulangers sont incités à bien performer car tous les utilisateurs ont la possibilité de basculer entre les boulangers auxquels ils délèguent XTZ, en fonction des préférences de vote, bien sûr.

La crypto-monnaie XTZ joue un rôle important lorsqu’il s’agit de maintenir le réseau Tezos en marche et peut être utilisée pour la conservation, les dépenses, l’expédition ou même la cuisson.

En possédant XTZ, en tant qu’utilisateur, vous pouvez avoir la possibilité de voter sur les mises à jour, où chaque vote est proportionnel à la quantité de XTZ cuit.

Alors maintenant, vous avez une idée générale de la vraie valeur de XTZ et pourquoi c’est important, mais qu’est-ce que cela signifie pour son prix et sa valeur à long terme ?

Tout au long du mois de mai, les nouveaux constructeurs, créateurs et utilisateurs ont contribué 1,5 million d’appels contractuels à Tezos.

Faut-il acheter XTZ ?

Le 9 juin, Tezos a effectué plus de 283 000 transactions sur une période de 24 heures, ce qui équivaut à 23 % des transactions ETH quotidiennes pour cette période spécifique. La valeur de XTZ à l’époque était de 3,41 $.

Le 10 juin, Tezos a remporté le prix du meilleur projet à impact social de 2021 lors du sommet de l’AIBC à Dubaï.

Podemos ver que el valor se mantiene por encima de la marca de $ 3 dólares, pero debido a su popularidad, premios recientes y participación de la comunidad, tiene el potencial de volver a subir hasta la marca de $ 5 dólares o incluso más a finales de juin.

Source de données – tradingview.com

Le 14 juin, XTZ a continué de se négocier juste au-dessus du niveau de 3 $. À 3 $, cela pourrait valoir la peine d’investir, et nous pourrions même le voir revenir à la valeur de 7 $ qu’il était le 7 mai, lorsque Graph Blockchain Inc. a annoncé qu’ils avaient commencé à extraire la preuve de participation du jeton natif de Tezos. XTZ.

Plus les Tezos deviennent populaires, plus ils auront de valeur, et à 3 $, avec l’espoir qu’ils reviendront à 7 $, cela pourrait être un bon investissement. Cependant, 3 $ sert de niveau de support clé, donc si la pièce tombe en dessous, cela pourrait servir de signal pour éviter d’acheter, car les consommateurs n’ont plus intérêt à acheter.

