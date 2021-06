Faut-il acheter Dogecoin ? Achetez Dogecoin après avoir atteint son point le plus bas depuis avril

Dogecoin DOGE / USD a chuté de plus de 20% au cours des seules dernières 24 heures et flirte avec le niveau de 0,15 $. Comparez cela à la valeur qu’il était le 8 mai lorsqu’il a testé le niveau de 0,75 $ et nous pouvons voir que DOGE est en baisse de 78% par rapport à ses sommets.

Cependant, lorsque vous le comparez à sa valeur au début de 2021 à 0,005 $, c’est toujours excellent pour l’année. Cela étant dit, devriez-vous acheter DOGE maintenant ? Jetons un coup d’oeil et voyons.

DOGE Price Rally – Facile à utiliser, facile à utiliser

Le 7 mai, Dogecoin a perdu plus d’un tiers de son prix après qu’Elon Musk l’ait qualifié d'”agitation” lors de son apparition dans l’émission télévisée de sketchs humoristiques “Saturday Night Live”. Cela a montré exactement son influence sur la crypto-monnaie Dogecoin.

Son influence pour pousser DOGE dans n’importe quelle direction a été réitérée quelques jours plus tard. Le 13 mai, Elon Musk a tweeté qu’il travaillait avec les développeurs Dogecoin pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Cela a contribué à une remontée du prix de DOGE de 0,40 $ à 0,50 $ en une seule journée. Avec cette annonce, on peut affirmer que le prix DOGE réagit en partie aux développements fondamentaux et non aux Tweets sur les mèmes drôles.

Dogecoin peut même bénéficier d’un cas d’utilisation réel. La société de fusées SpaceX de Musk a déclaré qu’elle lancerait la mission lunaire «DOGE-1» au premier trimestre de 2022, ce qui remettra certainement Dogecoin sur la carte des investisseurs, bien que cela puisse être un catalyseur pour l’année prochaine.

Devriez-vous acheter Dogecoin maintenant ?

Avouons-le, il s’agit d’une crypto-monnaie mème qui est fortement influencée par les influenceurs milliardaires, et elle se moque de l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie. Son augmentation de valeur ne peut pas vraiment être prédite en raison du fait qu’il dépend fortement de l’attention des médias sociaux et des titres du journalisme.

Cependant, malgré cela, il a gagné beaucoup de valeur tout au long de l’année, et si l’on regarde le tableau, il a fait des montagnes russes en termes de valeur. Des influenceurs comme Glauber Contessoto sont devenus millionnaires via DOGE, où il a investi plus de 250 000 $ en dogecoin le 5 février, alors qu’il était évalué à environ 4,5 cents. Par conséquent, en tant qu’investissement, il peut générer et a généré des rendements potentiellement transformateurs.

Mais l’inverse est certainement vrai et ce serait un mauvais service de ne pas rappeler aux investisseurs qu’investir dans Dogecoin peut être un pari.

Source de données – tradingview.com

Une chose est sûre, les commerçants adorent Dogecoin, les médias adorent en parler et les personnes ayant peu ou pas de connaissances sur les crypto-monnaies adorent en parler. Malgré la baisse des prix, il est peu probable que cela devienne une “chose du passé” de si tôt.

En tant que telle, la crypto-monnaie a le potentiel, à un moment donné dans le futur, de reprendre de la valeur. Comme nous l’avons vu dans le passé, un simple Tweet de 100 caractères est un catalyseur suffisant pour faire monter le prix de DOGE.

Même à 0,16 $ aux yeux de beaucoup, cela pourrait être un bon achat, étant donné qu’à un moment donné, il était à 0,73 $ et se dirigeait vers la barre des 1 $. Ceux qui croient en la monnaie la soutiendront quoi qu’il arrive, alors sauter dans le train pendant qu’il est en panne peut être une excellente idée, en supposant que vous vouliez le vendre la prochaine fois qu’il reprendra de la valeur.

Une fois de plus, Dogecoin a commencé 2021 à 0,005 $, ce qui en fait 3 200 % plus précieux aujourd’hui malgré l’effondrement qu’il connaît actuellement.

Avec leurs futurs développements, les développeurs privilégient la sécurité, ce qui pourrait augmenter sa popularité et, par défaut, son prix. Encore une fois, assurez-vous de n’investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

