Faut-il acheter Ethereum ? La récente baisse à 1 800 $ pourrait entraîner de gros gains fin 2021

Ethereum ETH / USD est tombé en dessous de 1 800 $ en juin 2021. La dernière fois qu’il s’est négocié en dessous de 1 800 $, c’était le 29 mars.

La Chine a étendu sa répression contre l’industrie minière massive de crypto-monnaie en interdisant les mines dans une province clé du sud-ouest connue sous le nom de Sichuan, où elle a ordonné la fermeture de 26 mines. C’est choquant car les mineurs chinois contrôlent en réalité environ 70% du commerce mondial des crypto-monnaies.

Ethereum offre une terre d’opportunités

Ethereum a joué un rôle important dans DeFi, où de nombreuses applications décentralisées (dApps) ont tiré parti de sa fonctionnalité de contrat intelligent.

Ceci est fait dans le but de fournir des mécanismes de transaction améliorés qui traitent de l’évolutivité, de la sécurité et ont récemment promu la popularité de l’agriculture de rendement.

En tant que telles, les offres dApp se sont diversifiées en ce qui concerne leurs cas d’utilisation. En conséquence, la blockchain Ethereum a connu une activité énorme, totalisant 159 793 975 adresses distinctes, avec une augmentation quotidienne de 131 896 au 21 juin.

En d’autres termes, Ethereum est plus qu’une simple blockchain avec sa crypto-monnaie Ether native dans laquelle vous pouvez investir.

Ethereum est un écosystème complet, qu’il est presque impossible de faire échouer ou de tomber à 0 $ à long terme. Cela en fait un investissement rentable à tout moment, et plus que jamais à partir de maintenant, étant donné qu’il a chuté à une valeur de 1 800 $.

Faut-il acheter Ethereum maintenant ?

Au 22 juin, la valeur d’Ethereum était de 1 799 $.

Il s’agit d’une baisse significative par rapport à la valeur qu’il avait le 12 mai, où il avait culminé à 4 356 $, ce qui était son plus haut historique.

Cependant, alors qu’il y a des répressions constantes contre les fermes minières de crypto-monnaie en Chine, Ethereum repose sur bien plus que l’exploitation minière. Les fermes de rendement fonctionnent sur la blockchain Ethereum, de nombreuses applications d’utilisation du monde réel utilisent également la blockchain Ethereum et génèrent des valeurs et des cas d’utilisation cohérents.

En fait, Uniswap V3, sorti le 23 mars, a traité 22 190 transactions au cours des dernières 24 heures (22 juin) et comptait 13 940 utilisateurs au total, avec un volume de 645,38 millions de dollars.

Ce talent d’Ethereum sur l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble lui permettra probablement de retrouver sa valeur d’ici la fin de 2021, ce qui pourrait facilement dépasser la barre des 2 000 $.

À 1 799 $, Ethereum pourrait être un investissement intéressant si vous envisagez de le conserver jusqu’à la fin de 2021 et au-delà.

Historiquement, il a toujours trouvé un moyen de récupérer sa valeur, principalement en raison du fait que c’est la blockchain vers laquelle se tournent de nombreux développeurs dApp.

Cela est dû au fait que de nombreuses dApps ont augmenté dans les cas d’utilisation et de valeur, augmentant l’attrait, la popularité et la valeur d’Ethereum dans le processus.

