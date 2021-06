Faut-il acheter Hedera Hashgraph ? Investissez dans un réseau géré

in

Hedera Hashgraph est un réseau de crypto-monnaie qui vise à servir de plate-forme à travers laquelle tout le monde a la possibilité de traiter et de mettre en œuvre des applications. La principale différence est le fait qu’un groupe d’entreprises supervise le logiciel.

Le réseau prend en charge une vitesse de transaction élevée pour la crypto-monnaie HBAR, mais seuls les nœuds approuvés peuvent participer à la détermination de l’historique des transactions.

En termes de gouvernance, le Hedera Hashgraph est régi par un organe connu sous le nom de Hedera Governance Council, qui est chargé d’exécuter les nœuds de consensus qui déterminent l’ordre de la transaction. De nombreux membres siègent à ce conseil, y compris des noms comme Google et IBM.

La crypto-monnaie HBAR est utilisée pour alimenter le réseau Hedera Hashgraph, ce qui signifie que les utilisateurs doivent acheter l’actif pour traiter et exploiter les applications. L’offre de tokens HBAR est fixée à 50 milliards.

Chaîne de soutien

Le 25 mai, Animoca Brands a annoncé qu’à travers l’acquisition de Helix Accelerator, elle a conclu un accord avec Hedera Hashgraph pour développer des projets de jeux distribués basés sur le grand livre. Ils développeront et lanceront Helix Wrap, une plateforme de jeux en ligne indépendante et distribuée. Ici, la valeur de HBAR était de 0,25 $.

Le 15 juin, Bitrue a commencé à soutenir le réseau Hedera Hashgraph. En d’autres termes, ils ont ajouté la pièce HBAR, qui alimente le réseau, à leur liste de devises prises en charge. Ici, nous avons vu sa valeur à 0,21 $.

En d’autres termes, nous pouvons voir que les entreprises commencent à utiliser la technologie pour développer des projets comme des jeux, et nous pouvons voir que le jeton HBAR est soutenu par d’importants échanges d’actifs numériques. Cela pourrait entraîner une augmentation de la popularité, ainsi qu’un plus grand attrait pour le jeton en raison du fait qu’il aura plus de cas d’utilisation.

Faut-il acheter HBAR ?

Au 17 juin, HBAR est évalué à 0,20 $.

Étant donné qu’il est utilisé pour développer différentes technologies et qu’il est utilisé dans des projets tels que des jeux, ainsi que récemment ajouté à différents échanges d’actifs numériques, nous pourrions voir le prix augmenter à 0,25 $ au cours du mois prochain.

Étant donné que HBAR a commencé l’année avec seulement 0,03 $, il a connu une croissance exponentielle jusqu’à présent, et cela pourrait être un investissement intéressant à 0,20 $ si vous vous attendez à ce que le prix augmente. En effet, d’ici la fin 2021, on pourrait très bien voir le prix monter jusqu’à 0,30$ voire 0,40$, selon la réussite des projets prévus pour le réseau.

