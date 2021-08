Faut-il acheter Kusama avant le lancement des cinq prochaines enchères parachain ?

in

Kusama KSM / USD est une plateforme expérimentale de blockchain.

Il a été conçu pour fournir des cadres évolutifs et interopérables que les développeurs peuvent utiliser.

Kusama est basé sur Substrate et possède une base de code similaire à Polkadot.

Il a été largement utilisé en tant que « réseau canari » pour les développeurs qui peuvent expérimenter et déterminer l’efficacité de leur code blockchain, ainsi que des applications avant le lancement officiel sur le réseau Polkadot.

Cela leur permet d’essayer des choses avec des exigences de participation plus faibles, ce qui est pratique pour eux.

Les enchères de parachaines comme catalyseurs de croissance

Suite au succès d’une vente aux enchères de parachains en juin de l’année, le Conseil de Kusama devrait aborder cinq autres ventes aux enchères prévues dans un proche avenir.

Ces enchères Kusama Parachain sont une méthode d’analyse des enchères connue sous le nom de méthode de la bougie. Les utilisateurs peuvent enchérir pendant une durée d’enchère fixe et miser leurs jetons KSM sur leur projet préféré. Le gagnant est le projet qui obtient le financement total le plus élevé.

Cela dit, les cinq prochaines enchères de parachain sont prévues à 12h00 GMT les 1, 8, 15, 22 et 29 septembre.

Dois-je acheter Kusama (KSM) ?

Le 20 août, Kusama (KSM) valait 343 $.

Cela dit, par rapport à sa valeur la plus élevée de tous les temps de 621 $, il a été atteint le 18 mai 2021 et était 81% plus élevé que la valeur du 20 août.

De plus, pour avoir une meilleure perspective sur ses changements de prix les plus récents, nous passerons en revue ses performances en juillet.

Le 7 juillet, il valait 236 $, ce qui était son point de valeur le plus élevé du mois. Cependant, son point le plus bas était le 20 juillet, où sa valeur est tombée à 142 $. Cela a marqué une baisse de 40 % de la valeur.

Cependant, du 20 juillet au 20 août, la hausse des prix est de 141%, montrant le potentiel de croissance du jeton encore plus.

Au cours des dernières 24 heures, Kusama (KSM) a vu sa capitalisation boursière augmenter de 18% et son volume de transactions augmenter de 69%. Cela indique un intérêt pour le jeton de crypto-monnaie, ainsi qu’une demande accrue.

Cela dit, avec le battage médiatique et l’utilisation de la blockchain que nous verrons les 1, 8, 15 et 22 septembre, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton atteigne 380 $ d’ici la fin septembre.

