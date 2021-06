Faut-il acheter l’Apple Watch Series 3 en 2021 ?

La gamme Apple Watch se compose actuellement d’options allant de l’Apple Watch Series 3, introduite pour la première fois en 2017, à l’Apple Watch Series 6, sortie en 2020. L’Apple Watch Series 3 est une option tentante à 199 $ dans la gamme Apple, mais devriez-vous l’acheter en 2021 ? Il y a quelques choses à considérer.

Détails de l’Apple Watch série 3

L’Apple Watch Series 3 a été annoncée par Apple en septembre 2017 aux côtés de l’iPhone 8 et de l’iPhone X. Elle est alimentée par le processeur double cœur Apple S3 et a été la première Apple Watch à proposer une connectivité cellulaire. Lors de son introduction, les prix de l’Apple Watch Series 3 commençaient à 369 $.

Mais en 2021, même si Apple la vend toujours dans le cadre de sa gamme Apple Watch, l’Apple Watch Series 3 commence à montrer son âge et devient de plus en plus difficile à recommander.

Apple Watch série 3 en 2021

En regardant l’Apple Watch Series 3 par rapport à l’Apple Watch SE et à l’Apple Watch Series 6, la première chose que vous remarquerez est la conception différente. L’Apple Watch Series 3 présente un design plus carré avec un écran plus petit et des lunettes plus grandes. L’Apple Watch SE et la série 6 présentent des lunettes plus minces avec des coins d’affichage arrondis.

Cela entraîne un changement assez notable de la taille de l’affichage :

Surface d’affichage 38 mm pour Apple Watch Series 3 : 563 mm² Surface d’affichage 40 mm pour Apple Watch SE et Series 6 : 759 mm² Surface d’affichage 42 mm pour Apple Watch Series 3 : 740 mm² Surface d’affichage 44 mm pour Apple Watch SE et Series 6 : 977 mm²



En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Apple dit que l’Apple Watch Series 3 et Apple Watch SE et Series 6 peuvent toutes durer jusqu’à 18 heures avec une seule charge. La durée de vie réelle de la batterie variera toujours, mais cette référence de 18 heures est un bon moyen de façonner vos attentes. Les futures mises à jour logicielles pourraient également avoir un impact sur la durée de vie de la batterie sur du matériel plus ancien.

L’Apple Watch Series 3 manque également certaines des fonctionnalités de surveillance de la santé Apple Watch les plus récentes et les plus utiles, notamment la prise en charge de l’ECG et la détection du niveau d’oxygène dans le sang. Cependant, il prend en charge les notifications de fréquence cardiaque élevée et faible et les notifications de rythme cardiaque irrégulier.

watchOS

L’un des éléments les plus importants à prendre en compte au moment de décider d’acheter ou non l’Apple Watch Series 3 se résume au logiciel. L’Apple Watch Series 3 est prise en charge par la dernière version de watchOS, qui est watchOS 7, mais on ne sait pas si elle sera prise en charge par watchOS 8. Nous prévoyons que watchOS 8 sera introduit dans moins d’une semaine à la WWDC 2021.

L’une des limitations de l’Apple Watch Series 3 est son manque de stockage interne. Le modèle GPS de l’Apple Watch Series 3, qui est le seul vendu par Apple, ne dispose que de 8 Go de stockage interne. Cela signifie qu’il y a très peu de place pour stocker des podcasts et de la musique pour une écoute hors ligne, et vous devrez probablement restaurer complètement votre Apple Watch pour la mettre à jour.

Si l’Apple Watch Series 3 est prise en charge par watchOS 8, il est possible qu’elle manque des fonctionnalités phares en raison de son processeur plus lent et du manque de stockage interne. En fait, il se peut que la série 3 ne reçoive que des mises à jour de sécurité et de performances, pas de nouvelles fonctionnalités.

Le verdict

Il est difficile d’imaginer un monde où Apple continuerait à vendre l’Apple Watch Series 3 bien plus longtemps. Même à 199 $, il est difficile de recommander aux gens d’acheter en raison de la conception vieillissante et des questions sur les futures fonctionnalités du logiciel. Si l’Apple Watch vit au-delà de la WWDC la semaine prochaine, elle sera probablement abandonnée cet automne lorsque Apple présentera l’Apple Watch Series 7.

L’Apple Watch Series 3 est toujours une excellente Apple Watch de démarrage si vous pouvez accepter les limitations et accepter la possibilité de ne pas obtenir beaucoup de nouvelles fonctionnalités logicielles à l’avenir. Si possible, cela vaut la peine de rechercher une Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) auprès d’un détaillant tiers pour les 16 Go de stockage, contre seulement 8 Go de stockage dans le modèle GPS uniquement.

En fin de compte, lorsque quelqu’un me demande quelle Apple Watch acheter, je lui recommande généralement de rechercher une Apple Watch Series 4 ou Series 5 reconditionnée. Vous pouvez généralement trouver ces modèles en vente sur Amazon, et Apple les vend même via son Certified Refurbished. Magasin. Le prix peut varier en fonction des ventes, mais vous pouvez souvent en trouver un pour pas beaucoup plus qu’une toute nouvelle Apple Watch Series 3.

Autre chose qu’il est important de garder à l’esprit pour les nouveaux acheteurs d’Apple Watch : l’Apple Watch Series 3, même la version cellulaire, ne fonctionne pas avec la fonction de configuration familiale de watchOS 7. Cette fonctionnalité nécessite une Apple Watch Series 4 ou plus récente avec connectivité cellulaire, et elle vous permet de configurer une Apple Watch pour un membre de la famille sans iPhone, comme un enfant ou un parent âgé.

Utiliser l’Apple Watch Series 4 ou une version plus récente débloque de nouvelles fonctionnalités de santé, des performances plus rapides, un design moderne et plus encore. L’Apple Watch Series 3 est un bon portable de démarrage, mais opter pour un modèle légèrement plus récent améliorera considérablement l’expérience.

