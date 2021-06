Faut-il acheter le casque Bose 700 UC ?

Avis de non-responsabilité : nous n’utilisons pas de liens d’affiliation. Je me fiche que vous achetiez ces écouteurs ou non.

J’ai longtemps cherché ce que j’appelle les « Goldilocks » des écouteurs sans fil.

C’est encore un type de produit relativement nouveau et il y aura forcément des ratés en cours de route. Mais, ai-je enfin trouvé ma paire Boucle d’or ? Celui qui allie confort, longue autonomie, bonne qualité sonore, style, et avoir de bons micros car j’utilise aussi des écouteurs pour les appels ? Pour la plupart, la réponse est « oui ».

Les écouteurs Bose 700 UC sont magnifiquement conçus ! Ils sont exceptionnellement légers et confortables. Je peux les porter pendant plus de 4 heures et ne ressentir aucune fatigue, ce qui est important car ces écouteurs sont destinés à être utilisés pour les appels/capturer votre voix tout autant qu’ils sont destinés à être utilisés pour écouter de l’audio. Les personnes qui passent beaucoup de temps à porter des écouteurs vont adorer cette paire. Ils sont suffisamment confortables et légers pour que vous puissiez oublier que vous les portez, ce qui semble idéal.

Un problème de conception est qu’ils ne se plient pas, donc le stockage n’est toujours pas aussi facile qu’il pourrait l’être. Mais c’est une omission assez négligeable car le design n’aurait pas été aussi beau si les écouteurs étaient pliables. Les bras sur lesquels les oreillettes sont montées sont arrondis. Cela permet aux oreillettes de bouger librement et de s’adapter confortablement à votre tête. Ils peuvent pivoter un peu au-delà de 90 degrés et ils ont également la possibilité de pivoter verticalement. Je peux voir pourquoi cela aurait rendu difficile de les rendre pliables.

L’interface utilisateur se fait via des commandes tactiles. Bien que je ne sois pas un grand fan des interfaces utilisateur sans bouton sur les écouteurs, je peux apprécier qu’elles gardent le design propre. Cela dit, j’ai trouvé les commandes tactiles très réactives, surtout par rapport aux autres écouteurs que j’ai utilisés avec des interfaces similaires.

Ce sont des écouteurs haut de gamme et la qualité sonore est comparable à celle des autres options à ce niveau de prix.

Les seuls écouteurs sans fil qui, selon moi, avaient une qualité sonore supérieure pour la musique étaient les Shure Aonic 50s. Mis à part cette paire, que j’utilise toujours pour écouter de la musique, les écouteurs Bose 700 UC sont devenus ma paire de prédilection.

Étonnamment, ce sont des basses un peu légères. J’ai précieusement associé Bose à des basses puissantes, donc j’apprécie vraiment qu’elles soient un peu atténuées. Ce n’est peut-être pas qu’ils l’ont refusé, mais ils ont amélioré les aigus et les médiums. Mais il convient de noter pour les personnes qui aiment le son vraiment riche en basses des modèles de casque Bose précédents.

Il existe une application que vous devez en quelque sorte télécharger, alors soyez-en conscient. Vous aurez besoin de l’application pour le contrôle de l’égaliseur et pour tirer le meilleur parti de la fonction de commandes vocales. C’est une chose totalement individualisée, mais je n’aime pas recevoir de notifications d’applications dont je n’ai pas approuvé les notifications (d’où mon futur passage à iOS). J’ai reçu une notification sur la façon dont je pourrais intégrer l’application avec Spotify. Cela ressemblait à une sorte de parrainage/promotion, ce qui m’a agacé, mais d’autres y seront moins sensibles.

Les écouteurs Bose 700 UC sont livrés avec un dongle USB pour des connexions rapides et transparentes, j’apprécie cela. Cela facilite simplement les choses car je n’ai pas besoin de déconnecter/reconnecter Bluetooth sur mon ordinateur. Je peux simplement débrancher le dongle et ne pas avoir à m’en soucier.

Ils proposent également une version moins chère avec moins de microphones, mais je n’ai pas testé cette paire. Cette paire est vraiment destinée aux personnes qui passent beaucoup de temps en appels, d’où les micros ajoutés. Bien que je n’aie pas d’échantillons audio à comparer, je peux signaler que les gens m’ont dit que j’avais un son particulièrement clair lorsque je les utilisais au téléphone et que le bruit de fond était moins répandu qu’avec les autres écouteurs que j’ai utilisés. Donc, cela semble être une grande victoire là-bas.

En résumé : devriez-vous acheter le casque Bose 700 UC ?

Je pense personnellement que vous devriez. Si vous envisagez déjà une paire d’écouteurs sans fil au prix de plus de 400 $, je ne pense pas que vous en serez insatisfait. Ils se sentent tout aussi haut de gamme que vous attendez de Bose et si j’avais dépensé de l’argent pour eux, je serais satisfait de mon achat.