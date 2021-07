Faut-il acheter le Google Pixel 3 en 2021 ?

Meilleure réponse: Le Pixel 3 est toujours un téléphone compact et puissant avec des années de mises à jour logicielles garanties devant lui, mais il est difficile de le recommander ces jours-ci par rapport au Pixel 5 plus puissant ou au Pixel 4a moins cher et plus durable.

Le Pixel 3 était un excellent téléphone pour son époque, mais il a depuis été supplanté par le Pixel 5. Certes, Google a pris du recul avec le Pixel 5, après avoir vu le succès mitigé du Pixel 4. Mais cette fois-ci , Google est revenu à ses racines en réintroduisant les fonctionnalités préférées des fans comme le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. La durée de vie de la batterie s’est considérablement améliorée par rapport au Pixel 4, et vous bénéficierez toujours de cette expérience de caméra incroyable que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Au lieu d’essayer de suivre le rythme des Samsung et des OnePlus du monde, le Pixel 5 fait juste beaucoup de choses bien sans être trop flashy. Vous obtiendrez le Snapdragon 765G de milieu de gamme, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela offre non seulement de nombreuses performances, même pour certains des meilleurs jeux Android, mais également une connectivité 5G.

Pour aller encore plus loin, Google revient avec une charge sans fil de 15 W, tout comme le Pixel 4, ainsi qu’une charge sans fil inversée de 5 W pour les meilleurs écouteurs sans fil. Il y a beaucoup à aimer dans le Pixel 5 avec son facteur de forme compact, et d’une certaine manière, cela ressemble plus à un successeur direct du Pixel 3 que le Pixel 4 ne l’a jamais fait.

… Et le Pixel 4a est toujours le meilleur rapport qualité/prix

Pendant ce temps, le Pixel 4a est une nouvelle alternative plus abordable qui offre une expérience presque identique à celle du Pixel 4 ordinaire. Il possède la plupart des meilleures fonctionnalités du Pixel 4, notamment son appareil photo remarquable et ses mises à jour logicielles fréquentes. En échange, vous abandonnez le verre du Pixel 4 pour un verre en plastique et perdez quelques subtilités comme la résistance à l’eau, le chargement sans fil et le déverrouillage du visage. Fait intéressant, vous récupérez la prise casque et le capteur d’empreintes digitales semble être une meilleure option de déverrouillage pour l’époque actuelle.

Le Pixel 4a offre un logiciel à jour, un appareil photo incroyable et un prix incroyablement bas.

L’une des façons dont Google réduit les coûts avec le Pixel 4a est d’utiliser un processeur bas de gamme, le Snapdragon 730G, ce qui se traduit par des temps de chargement légèrement plus longs lors de l’ouverture des applications et du défilement du logiciel, mais il est toujours raisonnablement vif, surtout par rapport à des options à prix similaire d’autres fabricants. Un aspect où le Pixel 4a fonctionne réellement mieux que le Pixel 3 ou 5 est la durée de vie de la batterie, le 4a étant capable de passer facilement une journée complète d’utilisation.

Si la photographie est votre seule priorité, il n’y a presque aucune raison de dépenser de l’argent supplémentaire pour le Pixel 3 ou 5 ; le 4a a le même capteur principal que ses homologues plus chers, et comporte même des fonctionnalités telles que Night Sight, vous permettant de prendre des photos bien au-dessus de son prix. Vous manquerez la large caméra frontale du Pixel 3 (cela a également été omis dans le Pixel 5), et le chipset plus lent et l’absence d’un processeur d’image dédié signifient que vous devrez attendre un peu plus longtemps pour votre photos à traiter, mais ce sont des compromis assez mineurs pour ce niveau de performance de l’appareil photo.

En bref, le Pixel 4a est le choix évident si vous recherchez une expérience Google pure avec un budget limité, tandis que le Pixel 5 l’emporte pour ceux qui ont besoin d’une connectivité 5G et de meilleures performances globales. Cela ne laisse pas beaucoup de place au Pixel 3 au milieu; alors que vous pouvez trouver le Pixel 3 utilisé à peu près au même prix que le 4a de nos jours, ce dernier offre une bien meilleure autonomie de la batterie et un boîtier plus durable. Le Pixel 5, quant à lui, est plus puissant et dispose d’équipements modernes. Si vous demandez “devrais-je acheter le Pixel 3”, nous vous recommandons de l’ignorer et d’acheter l’une de ces excellentes options à la place.

Génération actuelle

Google Pixel 5 – 5G 128 Go

Un pas en arrière mais bienvenu

Le Pixel 5 n’offre peut-être pas une expérience de niveau phare par rapport aux autres téléphones sortis en 2020, mais il offre toujours la meilleure expérience Pixel aujourd’hui. Entre le succès continu de l’appareil photo de Google et un bel écran à 90 Hz, vous obtiendrez tout ce que vous pourriez souhaiter avec celui-ci.

Prix ​​inférieur, même expérience

Google Pixel 4a 128 Go

L’expérience Pixel de base – et l’appareil photo – pour des centaines de moins

Le Pixel 4a a le même logiciel, les mêmes fonctionnalités et la même expérience de caméra que le Pixel 4, mais à un prix plus attractif. Le processeur est peut-être un peu plus lent, mais sinon c’est en grande partie le même téléphone, avec une meilleure autonomie pour démarrer.

