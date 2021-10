Faut-il acheter Olympus (OHM) le 14 octobre 2021 ? Invezz

Olympus OHM / USD est un protocole de change algorithmique dont l’objectif est d’atteindre la stabilité des prix tout en maintenant un prix flottant déterminé par le marché.

L’OHM diffère des pièces stables en ce qu’il est adossé mais non lié à un certain prix. L’Olympus DAO est régi par sa communauté de manière entièrement décentralisée grâce à des contrats intelligents.

L’APY élevé d’Olympus comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 18 septembre, Olympus a présenté Olympus Pro, un changement de paradigme dans la façon dont le protocole utilisait les émissions pour accumuler de la valeur.

Olympus Pro est un service pour les protocoles cherchant à utiliser des bonus dans leurs programmes de diffusion avec un faible temps système et un impact maximal.

Cela étant dit, Olympus est un projet de rebase qui a attiré beaucoup d’attention en raison du fait qu’il offre des performances élevées aux utilisateurs d’OHM.

Au moment de la rédaction de ce rapport, l’APY est de 7,603%, avec 3,1 milliards de valeur totale déposée.

Une autre chose qui distingue OHM des autres projets est le fait qu’au lieu que son jeton principal fluctue autour du prix du stablecoin de 1 $, chaque OHM est une monnaie de réserve algorithmique adossée à un panier d’actifs comme le DAI ou le FRAX, par exemple. Exemple.

Ceux-ci sont détenus dans la trésorerie d’Olympus et confèrent à l’OHM une valeur intrinsèque.

Faut-il acheter Olympus (OHM) ?

Le 14 octobre, Olympus (OHM) valait 1 249,45 $.

Pour avoir une meilleure idée du type de sécurité dont il s’agit pour le jeton OHM, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances récentes en septembre.

Le plus haut historique du jeton OHM a été atteint le 25 avril, lorsqu’il a atteint une valeur de 1 415,26 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son plus haut niveau historique, le jeton valait 165,81 $ de plus que le 14 octobre.

En ce qui concerne ses performances de septembre, le 1er septembre, le jeton avait l’un de ses points de valeur les plus bas à 307,71 $.

Au 30 septembre, la valeur du jeton augmentait à 766,13 $. Cela indique que tout au long du mois de septembre, le jeton a augmenté en valeur de 458,42 $ ou 148%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 1 436 $ d’ici la fin octobre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent