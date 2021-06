Faut-il acheter PancakeSwap ? Avantages de parier sur un échange

Binance et Coinbase sont des échanges de crypto-monnaie centralisés qui sont exploités par une seule entité. Au contraire, PancakeSwap CAKE/USD est une bourse décentralisée qui permet de négocier sans intermédiaire.

Il est construit sur Binance Smart Chain plutôt que sur Ethereum, ce qui lui permet d’avoir des frais de trading beaucoup plus bas. PancakeSwap est plus récent et fait quotidiennement sensation dans l’industrie DEX, augmentant ainsi votre profil d’investissement.

PancakeSwap est utilisé pour les tokens BEP-2o exécutés sur la Binance Smart Chain, mais vous pouvez également importer des tokens d’autres plates-formes via ce que l’on appelle le Binance Bridge, où vous les « enveloppez » essentiellement en tant que tokens BEP-20. dans le DEX. Il est construit sur un système de teneur de marché automatisé (AMM), qui s’appuie sur des pools de liquidités alimentés par les utilisateurs pour permettre le trading de crypto-monnaie.

Catalyseurs CAKE en juin

Le 4 juin, alors que CAKE se négociait à 19 $, MXC, un échange axé sur la cryptographie, a commencé ses activités de minage avec PancakeSwap.

Avance rapide jusqu’au 7 juin, nous pouvons voir que plus d’un million de portefeuilles actifs uniques ont interagi avec des contrats intelligents sur PancakeSwap. En l’espace d’une semaine, il a levé plus de 278 milliards de dollars en volume, ce qui a contribué à faire grimper le prix du gâteau CAKE à 19 dollars.

Le 15 juin, HUP.LIFE a lancé le jeton HUP sur PancakeSwap. Ils développent la première plate-forme NFT compatible avec le droit d’auteur à l’échelle internationale avec le lancement du jeton sur PancakeSwap.

Cela montre un grand intérêt pour l’échange PancakeSwap et décrit le niveau de popularité, la base d’utilisateurs actifs et les nouveaux ajouts de jetons qui sont ajoutés chaque semaine. En fait, nous pouvons voir une chronologie claire de la façon dont elle se développe, du moment où cette croissance se produit et de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir.

Faut-il acheter CAKE maintenant ?

De nouvelles pièces continuent d’être incluses dans PancakeSwap, alors qu’il y a eu plus d’un million de portefeuilles actifs qui ont interagi avec elle.

Le 17 juin, CAKE était évalué à 16 $, marquant une baisse par rapport au niveau de 20 $ négocié plus tôt dans le mois. Cela pourrait être une excellente opportunité d’investissement pour acheter la baisse en raison du fait que nous l’avons vu se négocier au-dessus du niveau de 40 $ dans le passé.

Le prix de 40 $ ci-dessus est peut-être dû davantage au battage médiatique qu’aux fondamentaux. En fait, à partir du sommet, plus de pièces y sont ajoutées et il interagit avec beaucoup plus de fermes. Il ne fait aucun doute qu’il a gagné en popularité et en utilisation et cela devrait se traduire par un prix plus élevé au fil du temps.

À tout le moins, le niveau de 20 $ est un objectif de prix raisonnable pour les prochains mois et CAKE pourrait avoir besoin de temps pour retrouver le niveau de 40 $. Il ne fait aucun doute que sa taille va plus que doubler avec le temps, ce qui en fait un investissement rentable aux niveaux actuels d’environ 16 $.

