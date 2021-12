Faut-il acheter Polygon (MATIC) en décembre 2021 ?

Polygon MATIC/USD est passé de 1,12 $ à 2,2 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 1,82 $.

Transactions plus rapides et frais réduits

Polygon est une plate-forme pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum avec pour mission d’améliorer l’accessibilité de l’espace de finance décentralisée (DeFi) pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Sécurité, compatibilité ETH, évolutivité et souveraineté sont les principales caractéristiques de cette plateforme.

La blockchain Ethereum a des limites telles que des performances médiocres, tandis que Polygon combine le meilleur d’Ethereum dans un système multi-chaînes complet.

Polygon résout les problèmes associés aux blockchains, tels que la vitesse lente et les frais d’essence élevés, qui sont à l’origine de son adoption dans l’espace DeFi.

Polygon résout ces problèmes en utilisant une version adaptée du framework Plasma qui offre une solution pour des transactions plus rapides et à un coût extrêmement faible.

Plusieurs projets DeFi populaires ont déjà été migrés vers Polygon, et cette plate-forme a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs ces derniers mois.

Polygon vous aide à faire évoluer massivement vos DApps, et il est important de dire qu’il existe plus de 3000 DApps sur Polygon. L’équipe de Polygon a rapporté :

Certaines des plus grandes plates-formes et développeurs Web3 de l’industrie sont alimentés par Polygon, des protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme la plate-forme de prêt Aave à la startup de marque de luxe Dolce & Gabbana, et même les marchés NFT comme OpenSea et Lazy. .com par Mark Cuban . Certains des DApps que Polygon a intégrés sont Sushi, Aavegotchi et Arc8.

L’équipe à l’origine de ce projet comprend des développeurs chevronnés et des experts en blockchain qui travaillent en permanence sur de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, qui sont très importantes pour étendre l’écosystème de Polygon.

MATIC est un jeton ERC-20 qui alimente Polygon ; sécurise le réseau par implantation et sert à payer les frais de transaction.

MATIC est disponible sur la plupart des principaux échanges centralisés et décentralisés, tandis que vous pouvez trouver une liste complète sur le site officiel de Polygon.

1,8 $ représente le support actuel

Source des données : tradingview.com

MATIC se négocie au-dessus du niveau de support actuel de 1,80 $ mardi, mais le prochain objectif pourrait être de 1,70 $ ou même inférieur si le prix le casse à nouveau.

En revanche, si le prix dépasse 2 $, le prochain objectif pourrait être de 2,2 $ ; Néanmoins, les traders doivent utiliser les ordres « stop loss » et « take profit » lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est toujours élevé.

résumé

Polygon est une plate-forme pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum, et certains des plus grands projets et développeurs Web3 de l’industrie sont basés sur Polygon. Polygon résout des problèmes tels que les débits de gaz faibles et élevés en utilisant une version adaptée du framework Plasma qui offre une solution pour des transactions plus rapides et à très faible coût.

