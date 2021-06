Faut-il acheter Solana maintenant ? Prévision de prix | Invezz

L’objectif principal du protocole Solana SOL / USD est de faciliter la création d’applications décentralisées (dApp), où il vise à améliorer l’évolutivité grâce à l’utilisation d’un consensus de preuve d’historique (PoH) et de preuve d’enjeu (PoS).

Plusieurs développements récents au sein de Solana renforcent l’argument haussier pour l’achat de SOL.

Les catalyseurs de croissance récents de Solana

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 28 juin, 21Shares AG, un émetteur de Crypto Exchange Traded Products (ETP), a annoncé qu’il lancerait le 30 juin le premier ETP Solana (SOL) au monde sur le marché réglementé de la bourse suisse, nommé ASOL ticker. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à plus d’activité du jeton SOL le 30 juin, ce qui a le potentiel d’augmenter son prix. Le 28 juin, SOL valait 31 $.

Le 29 juin, la société The Digital Assets AG, qui se concentre sur la numérisation des actions, a annoncé avoir lancé ses actions tokenisées sur la Blockchain Solana. Une activité accrue dans la chaîne entraîne une circulation accrue des jetons SOL, ce qui à son tour augmentera encore le prix. Cela est évident puisque le prix du SOL le 29 juin était à 35 $.

Le 30 juin, 1,44 million de dollars ont été levés pour développer Solana Gateway et Token Launchpad. Cela a été soulevé avec l’aide de subventions de Solana ainsi que d’Eco Serum et la participation de VCs.

Dexlab est le développeur derrière Minting Lab, qui est une solution clé en main pour l’assurance des tokens, ainsi que pour la gestion et même la mise en œuvre de contrats intelligents.

Parataxis Capital, Genesis Block Ventures, CMS, NGC Ventures font partie des entreprises qui ont investi et soutenu cette vision Dexlab d’un cadre d’échange décentralisé et de création de jetons fonctionnant sur Solana.

Avec ce développement, nous pouvons certainement voir une augmentation de l’exigence pour le jeton SOL, ce qui entraînera une demande plus élevée, et à mesure que de plus en plus de personnes l’achèteront, son prix pourrait augmenter.

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 30 juin, Solana (SOL) avait une valeur de 32 $, ce qui correspond à peu près au point médian entre son niveau de négociation le 22 juin (21 $) et son pic le 9 juin (42 $). ).

Cette information met en perspective jusqu’où le jeton a eu une chance de grimper récemment, ainsi que jusqu’où il est tombé.

D’une valeur d’environ 30 $, le token SOL est un investissement intéressant en raison de son récent lancement d’ETP sur le marché réglementé de la bourse suisse, ainsi que de son élan pour le développement de Solana Gateway et de Token Launchpad. .

Tous ces développements conduiront à une popularité accrue, à l’utilisation du jeton SOL et, avec cette demande, à un prix plus élevé qui, selon nous, atteindra la barre des 35 $ d’ici la fin juillet.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent