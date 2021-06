Faut-il acheter Stellar (XLM) en juin ?

Stellar XLM / USD a pour mission ambitieuse de fournir à la population mondiale non bancarisée un accès complet aux services financiers. Pour ce faire, il est moins coûteux et plus rapide de transférer de l’argent d’une devise à une autre.

Stellar essaie de réinventer le marché en ce qui concerne les transferts de devises en créant un réseau distribué qui peut gérer tout, des méthodes de paiement à l’échange. Ce projet se démarque principalement par le fait qu’il permet ses services en incitant un réseau distribué d’ordinateurs à exécuter des logiciels communs.

Faut-il acheter Stellar ?

Le 2 juin, Stellar est au prix de 0,41 $. Le 2 mai, sa valeur était de 0,51 $, donc Stellar est maintenant 19% moins cher. Mais reculant encore plus en début d’année, il s’échangeait à 0,13 dollar, offrant à certains investisseurs un rendement exceptionnel.

Bien sûr, il y a eu une certaine volatilité à court terme, mais le prix de Stellar est resté quelque peu stable près du niveau de 0,40 $. En tant que tel, cela pourrait représenter un niveau de support fort où cela pourrait être un bon prix d’achat.

Si Stellar ne parvient pas à maintenir le niveau de support et que la volatilité le pousse vers le bas, nous pourrions le voir retester ses plus bas du début de 2021. En tant que tel, acheter en dessous de 0,40 $ n’est peut-être pas la meilleure idée, mais vous devriez le garder sur votre liste de surveillance et sérieusement. envisager un achat de 0,15 $.

El indicador final cuando se trata de la forma en que los cambios de precios serán la demanda que tiene el mercado de dicho sistema y, dada su capitalización de mercado de 9,700 millones de dólares y su volumen de 1,400 millones, parece que el interés está aquí pour rester.

L’avenir des transferts de paiement

Stellar supprime les banques et les frais associés à ses liens. Ainsi, au lieu d’avoir à trouver une banque qui a une connexion et un accord avec une autre banque dans un autre pays, pour envoyer des devises, vous pouvez facilement le faire avec Stellar à une fraction du coût.

Si vous croyez en ce concept d’envoi de paiements et voyez les failles des systèmes bancaires actuels que nous avons, alors Stellar pourrait vous intéresser à l’approfondir.

La mission de ce projet est authentique et il finira inévitablement par aider de nombreuses personnes avec tous leurs besoins en matière de transfert d’argent, en particulier les personnes non bancarisées qui pourraient ne pas avoir d’autre option pour le faire. Gardez à l’esprit que l’atteinte de cet objectif peut prendre de nombreuses années, alors considérez votre investissement dans cette pièce comme un engagement à long terme lorsqu’il s’agit des meilleures chances d’augmenter sa valeur.

