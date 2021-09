Faut-il acheter un iPhone maintenant ou attendre l’iPhone 13 ?

C’est à nouveau cette période de l’année – nous ne sommes qu’à une semaine de l’introduction prévue de la gamme phare d’iPhone 13 d’Apple. Cette année, nous nous attendons à ce que l’accent soit mis sur les mises à niveau de la caméra, l’amélioration des performances et une encoche plus petite. Avec l’arrivée imminente de l’iPhone 13, devriez-vous acheter un iPhone maintenant ou attendre plus tard ce mois-ci ?

Les attentes de l’iPhone 13

Comme nous l’avons arrondi dans notre guide complet ici, la gamme iPhone 13 ressemblera beaucoup à l’iPhone 12. La gamme iPhone 13 devrait inclure l’iPhone 13 mini avec un écran de 5,4 pouces, l’iPhone 13 avec un Écran de 6,1 pouces, l’iPhone 13 Pro avec un écran de 6,1 pouces et l’iPhone 13 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces.

Sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme, la rumeur dit qu’Apple présenterait un nouvel écran permanent similaire à l’Apple Watch, ainsi qu’un écran ProMotion. Cela permettra des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, similaires à ceux de l’iPad Pro. La découpe de l’encoche à l’intérieur de l’écran devrait également devenir plus petite cette année. Selon les rapports, l’iPhone 13 présentera une réduction de taille d’environ 30% en termes de largeur.

Un autre focus cette année devrait être mis sur l’appareil photo, en particulier pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Pour le premier, cela inclut des choses comme l’objectif large avec stabilisation par déplacement du capteur. L’année dernière, Apple a inclus une meilleure stabilisation et un zoom optique 2,5x uniquement sur l’iPhone 12 Pro Max.

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la gamme iPhone 13, consultez notre résumé complet des dernières rumeurs ici.

À quoi ressemblera la gamme d’iPhone après l’introduction de l’iPhone 13 ?

Alors qu’Apple avait l’habitude de conserver une gamme d’iPhone relativement simple, les choses sont plus complexes de nos jours, et on ne sait pas quels modèles d’iPhone pourraient rester après l’introduction de l’iPhone 13.

Voici à quoi ressemble la gamme d’iPhone d’Apple aujourd’hui :

Après l’introduction de l’iPhone 13, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max seront presque certainement abandonnés. L’iPhone 12 standard pourrait rester à un prix inférieur, tandis que l’iPhone 11 pourrait descendre dans le prix de l’iPhone XR.

Acheter maintenant ou attendre ?

Chaque année en septembre, . est inondé de personnes leur demandant s’ils doivent acheter ou non le modèle d’iPhone de l’année précédente ou attendre de voir ce que Apple leur réserve pour septembre. Même si vous ne vous souciez pas de la nouvelle technologie à venir dans le nouvel iPhone de cette année-là, la réponse est toujours claire : attendre.

Même si vous attendez un mois pour l’iPhone 13 mais que vous finissez toujours par acheter un modèle plus ancien, vous serez heureux d’avoir attendu. Suite à l’introduction de l’iPhone 13, les iPhones plus anciens – directement d’Apple et de tiers – deviendront moins chers. Comme toujours, août est le pire mois de l’année pour acheter un nouvel iPhone, même si vous n’êtes pas le dernier et le meilleur.

À l’approche de la saison des vacances, assurez-vous de garder un œil sur 9to5Toys pour plus de détails sur les ventes d’iPhone – nous verrons probablement des remises plus tôt que tard sur les modèles de l’année dernière.

Prévoyez-vous de passer à l’iPhone 13 cet automne ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

