Faut-il acheter un routeur Wi-Fi 6 en 2021 ?

Meilleure réponse: Oui, si vous avez un ancien routeur, vous devriez envisager de passer au Wi-Fi 6, d’autant plus que les prix ont baissé et que les nouveaux téléphones prendront probablement en charge la technologie. Si vous possédez déjà un routeur Wi-Fi 5 (802.11ac) rapide, cela n’en vaudra pas la peine.

Mises à niveau de vitesse et de capacité sur les routeurs Wi-Fi 6

S’il est temps pour vous d’acheter un nouveau routeur ou si vous avez besoin d’obtenir votre premier routeur, cela vaut la peine d’être prêt pour de nouveaux appareils Wi-Fi. Le Wi-Fi 6 peut gérer plus d’appareils à la fois par rapport au Wi-Fi 5 et sera capable de maintenir la vitesse et la latence de manière plus cohérente, même sous une charge élevée. La plupart des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui prennent en charge le Wi-Fi 6 et permettent des vitesses allant jusqu’à 1 200 Mbps par rapport aux 867 Mbps typiques du Wi-Fi 5.

Étant donné que la plupart des gens conservent leurs routeurs pendant des années et peuvent mettre à niveau leurs téléphones ou ordinateurs plusieurs fois avant d’acheter un nouveau routeur, il est préférable d’avoir un routeur prêt pour l’avenir. Heureusement, les prix des routeurs Wi-Fi 6 ont baissé et sont enfin prêts pour les utilisateurs grand public.

Il existe une tonne d’options parmi lesquelles choisir en ce qui concerne les routeurs WI-FI 6, que vous recherchiez le meilleur routeur WI-FI 6 que vous puissiez obtenir ou un excellent routeur Wi-Fi 6 bon marché. Cela dépend vraiment de la vitesse dont vous avez besoin. Pour beaucoup de gens, le meilleur pari est un routeur moins cher comme le TP-Link Archer AX21 avec une connexion double bande AX1800. Les routeurs AX1800 prennent en charge le Wi-Fi 6 sur les deux bandes avec environ 600 Mbps à 2,4 GHz et 1 200 Mbps à 5 GHz. Étant donné que la majorité des appareils Wi-Fi 6 ont une vitesse de connexion maximale de 1 200 Mbps, c’est un bon choix.

Le Wi-Fi 6 a permis des connexions extrêmement rapides dans les routeurs haut de gamme avec certains modèles tri-bande atteignant AX11000. Pour la plupart des gens, quelque chose comme l’Archer AX90 avec une connexion tri-bande AX6600 conviendra mieux. Il existe également des modèles axés sur les jeux conçus pour vous donner suffisamment de marge pour que vous ne soyez jamais goulot d’étranglement par votre réseau pendant un match.

Avec une connexion Wi-Fi 6, les cartes WI-FI les plus rapides sont capables de connexions jusqu’à 2 400 Mbps avec 160 MHz par rapport à 1733 Mbps sur le Wi-Fi 5. Même avec les 1 200 Mbps les plus lents, plus d’appareils Wi-Fi 6 recevront, si vous êtes prêt pour un nouveau routeur, cela vaut la peine d’en obtenir un avec WI-Fi 6.

Où cela laisse-t-il le Wi-FI 5 ?

Le Wi-Fi 5, ou comme on l’appelle plus communément, 802.11ac, est devenu sacrément rapide à la fin de sa vie, avec de nombreux routeurs offrant des vitesses bien supérieures à 1 Gbit/s si vous avez un appareil rapide. Le Wi-Fi 6, ou 802.11ax, apporte de nombreuses améliorations ou routeurs, tels que la prise en charge d’un plus grand nombre d’appareils ainsi qu’une utilisation de l’énergie plus efficace.

Pour la plupart des utilisateurs à domicile, les routeurs Wi-Fi 5 peuvent fournir une vitesse plus que suffisante, et si vous en avez un rapide, cela ne vaut peut-être pas la peine de sauter à moins que votre routeur ait du mal à maintenir sa vitesse dans une zone encombrée. Semblable à l’achat d’un smartphone de l’année dernière comme un Galaxy Note 10, les performances peuvent être assez bonnes et le logiciel sera à jour, mais il atteindra sa fin de vie plus tôt que le Note 20.

Si vous deviez acheter un routeur aujourd’hui, le Wi-Fi 5 n’a tout simplement pas beaucoup de sens pour les prochaines années, vous l’aurez. Cependant, si vous ne le faites pas, cela vaut la peine d’aller plus loin et d’obtenir un routeur compatible Wi-Fi 6.

