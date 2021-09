Faut-il acheter un routeur Wi-Fi 6E en 2021 ?

Meilleure réponse: Vous ne devez acheter un routeur Wi-Fi 6E que si vous possédez déjà des appareils pouvant utiliser le Wi-FI 6E. Alors que le Wi-Fi 6E offre une excellente mise à niveau des performances du Wi-Fi 6, l’augmentation de la vitesse n’est pas suffisamment importante pour justifier le prix élevé pour la plupart des gens.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 6E et en quoi est-il différent du Wi-Fi 6 ?

Pendant des années, le Wi-Fi a utilisé des canaux à 2,4 GHz et 5,2 GHz, 5,8 GHz ajoutant un peu plus de capacité un peu plus tard. Si vous n’avez pas beaucoup de voisins proches, ces canaux offrent probablement une vitesse plus que suffisante même lorsque votre connexion est poussée au-delà de la vitesse du gigabit. Pour ceux d’entre nous qui vivent dans une zone dense, nous commençons à atteindre les limites.

Si vous vérifiez toutes les connexions dans votre région, vous commencez à comprendre la congestion dont votre routeur a besoin pour naviguer. Une application d’analyse Wi-Fi peut vous aider à voir les Wi-Fi qui se chevauchent. Le Wi-Fi 6 a pu faire plus avec cet espace grâce à la technologie comme une configuration QAM plus avancée, mais il doit toujours partager les mêmes morceaux de spectre. Le Wi-Fi 6 est également capable d’utiliser DFS, ce qui ouvre un spectre supplémentaire pour une utilisation à 160 MHz. Le DFS est un spectre partagé et se déconnectera immédiatement s’il y a un trafic de priorité plus élevée, comme le trafic d’un aéroport.

Le Wi-Fi 6E pourrait facilement être considéré comme le Wi-Fi 6 avec prise en charge de 6 GHz. Le remplacement de l’un des canaux à 5 GHz par un autre à 6 GHz permet une bande passante ouverte beaucoup plus importante. Le Wi-Fi 6E permet également des canaux larges de 160 MHz. Alors que certains routeurs Wi-Fi 6 haut de gamme prennent en charge 160 MHz, la bande passante disponible et la congestion ont principalement limité l’efficacité.

En termes simples : le Wi-Fi 6E est très similaire au Wi-Fi 6, avec la bande passante supplémentaire disponible à 6 GHz. Cette fréquence permet jusqu’à sept bandes différentes de 160 MHz afin que votre routeur puisse trouver un espace libre même dans les zones densément peuplées. Ainsi, bien que la vitesse brute des routeurs ne soit pas très différente de celle du Wi-Fi 6, vous devriez pouvoir atteindre ces vitesses plus facilement, même dans les zones encombrées.

Pensez d’abord à l’aménagement de votre maison

Si vous cherchez à améliorer le Wi-Fi de votre maison, vous devez déterminer si vous avez ou non un problème de couverture ou de vitesse. Ces deux choses sont liées dans une certaine mesure, car un routeur plus rapide avec une surcharge plus importante peut plus facilement surmonter la dégradation du signal de la vitesse Internet brute. Le Wi-Fi 6 à 2,4 GHz peut fournir environ 600 Mbps à la plupart des clients, tandis que 5 GHz est le double à 1 200 Mbps. Pour de nombreuses personnes disposant de connexions rapides, le meilleur de 2,4 GHz est plus lent que leur connexion. Même les meilleurs routeurs ne pourront pas améliorer une connexion lente de votre FAI.

Si votre principal problème de connectivité se résume à un signal faible, vous pouvez envisager un système Wi-Fi 6 maillé sur un seul routeur plus rapide. D’un autre côté, si vous voulez le meilleur des deux mondes, quelque chose comme l’Asus ZenWiFi ET8 est un choix solide.

D’un autre côté, si votre routeur fournit une qualité de signal adéquate dans votre maison mais n’est toujours pas assez rapide, l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6E pourrait très bien être la réponse. Néanmoins, si la congestion est faible, un routeur Wi-Fi 6 offrira la plupart des mêmes avantages avec une plus grande compatibilité des appareils actuels.

La première vague de routeurs Wi-Fi 6E coûte cher

L’une des principales raisons de ne pas utiliser le Wi-Fi 6E est le prix. Cette première vague de routeurs est assez chère, même si de plus en plus de routeurs de milieu de gamme et d’entrée de gamme sortent. Le prix commence à baisser à mesure que de plus en plus d’options deviennent disponibles, bien que, pour la plupart, les routeurs Wi-FI 6E soient parmi les plus chers que vous puissiez acheter.

Le Linksys Hydra Pro 6E est l’une des options les moins chères à un peu moins de 400 $, mais n’offre pas une tonne d’avantage de vitesse par rapport à un routeur Wi-Fi 6 de spécification similaire. Néanmoins, si vous avez besoin d’une connectivité rapide dans toute votre maison, la seule alternative plus rapide consiste à utiliser Ethernet.

Peu d’appareils prennent en charge 6 GHz

La compatibilité sera faible pendant un certain temps, bien que vous puissiez mettre à niveau de nombreux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau pour prendre en charge le Wi-Fi 6E avec une carte d’extension. De manière critique, de nombreux ordinateurs portables ne prennent plus en charge ce chemin de mise à niveau et vous aurez besoin d’un ordinateur de bureau avec un emplacement PCI-Express ouvert pour la mise à niveau, excluant de nombreux HTPC qui bénéficieraient le plus du Wi-Fi ultra-rapide. Actuellement, seul Windows 11 prend en charge le Wi-Fi 6E, de nombreuses personnes seront donc exclues de la mise à niveau/

En ce qui concerne les téléphones, le Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge le Wi-Fi 6E, contrairement aux deux téléphones Galaxy S21 moins chers. Il est difficile d’imaginer une application Android qui pourrait utiliser ce type de vitesse, mais il est bon de savoir que le téléphone est à la hauteur de son nom Ultra. Certains autres téléphones, tels que l’Asus Zenfone 8, prennent également en charge le Wi-Fi 6E. Une bonne chose à propos de ces téléphones est qu’ils prennent en charge les connexions 160 MHz même à 5 GHz, de sorte qu’ils peuvent fournir une accélération de la vitesse même sur certains routeurs Wi-Fi 6.

Vaut-il la peine d’être prêt pour l’avenir avec le Wi-Fi 6E ?

Personne n’aime configurer un nouveau routeur et passer beaucoup de temps à reconnecter tous ses appareils sans fil, surtout si la plupart de ces appareils ne prennent même pas en charge 6 GHz. Il est donc logique d’obtenir quelque chose qui durera le plus longtemps possible, et pour le moment, c’est le Wi-Fi 6E. Pour certaines personnes, cela en vaudra la peine, mais pour la plupart d’entre nous, obtenir un routeur Wi-Fi 6 rapide durera plusieurs années avant que cela ne devienne un problème. Et ce n’est que si l’utilisation d’Internet continue de croître au rythme actuel.

Si vous décidez d’opter pour le Wi-Fi 6E en 2021, vous serez prêt pour des vitesses Internet allant jusqu’à 2,5 Gbps avec la première vague de routeurs 6E. Ces vitesses sont plausibles avec l’adoption accrue de la fibre et DOCSIS 3.1 prenant en charge cette vitesse. Pour la plupart des gens, même les connexions gigabit sont excessives, mais il est toujours bon que le Wi-Fi supprime un autre goulot d’étranglement entre vous et Internet.

Le Wi-Fi 6E est-il disponible dans votre pays ?

Ce qui rend le spectre 6 GHz si spécial, c’est qu’il est disponible en gros morceaux contigus. C’est grâce à la FCC qui a libéré l’ancien spectre de télévision en direct qui a été très peu utilisé. Alors que de nombreux pays ont des attributions de spectre similaires, tout le monde ne s’est pas mis d’accord sur les morceaux à libérer.

Si les routeurs Wi-Fi 6E ne sont pas vendus spécifiquement pour votre marché, veillez à en commander un dans un autre pays, car le logiciel peut ne pas être prêt pour votre marché.

Une vitesse fulgurante à 5 GHz et 6 GHz

Routeur Netgear Nighthawk 12-Stream WiFi 6E (RAXE500)

Wi-Fi 6 pleine vitesse pour les appareils 5 GHz et 6 GHz

Le Nighthawk RAXE500 est l’un des routeurs les plus rapides que vous puissiez obtenir, avec une prise en charge simultanée de la pleine vitesse à 5 GHz et 6 GHz.

