Faut-il acheter un Samsung Galaxy Note 9 en 2021 ?

Meilleure réponse: Non, obtenir le Galaxy Note 9 en 2021 n’a pas de sens. Le Note 9 est un ancien appareil qui ne recevra aucune future mise à jour Android. Vous pouvez acheter des smartphones plus récents (par exemple, Galaxy Note 10, Galaxy S20 FE) avec un meilleur support à long terme pour un peu plus d’argent.

Où acheter le Galaxy Note 9 en 2021 et combien cela coûte-t-il ?

Obtenir un Samsung Galaxy Note 9 en 2021 n’est pas facile puisque nous parlons d’un smartphone qui a presque trois ans à ce stade. Si vous cherchez à acheter du neuf, votre meilleur pari est Amazon. Le détaillant en ligne populaire a plusieurs unités déverrouillées en stock, allant de 400 $ à 700 $ en fonction de la configuration matérielle.

D’un autre côté, il existe de nombreuses autres options si cela ne vous dérange pas d’obtenir un appareil remis à neuf. La boutique en ligne de Samsung a débloqué et certifié des modèles Galaxy Note 9 renouvelés disponibles à 400 $, ce qui est un peu plus élevé. Cependant, si vous choisissez d’acheter sur Amazon, vous pouvez obtenir un Galaxy Note 9 remis à neuf pour aussi peu que 240 $. Walmart a également remis à neuf des unités Galaxy Note 9 à vendre, allant de 225 $ à 240 $.

Samsung Galaxy Note 9 : du matériel décent, entaché de logiciels obsolètes

Comme la plupart des smartphones phares de Samsung, le Galaxy Note 9 a plutôt bien vieilli, du moins en ce qui concerne les spécifications matérielles. Alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 845, il dispose de 6/8 Go de RAM et 128/512 Go de stockage interne, ainsi qu’un slot d’extension microSDXC. Ces entrailles sont encore assez puissantes pour les scénarios d’utilisation gourmands en ressources (par exemple, les jeux, le multitâche sur écran partagé) et devraient être suffisantes pour quelques années de plus.

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces du smartphone est idéal pour la consommation multimédia, et vous bénéficiez également de fonctionnalités pratiques telles que des haut-parleurs stéréo et un port audio de 3,5 mm. Le système d’appareil photo à double objectif peut également répondre à vos besoins quotidiens en matière de photographie, même s’il est loin d’être aussi performant que certains des meilleurs téléphones avec appareil photo Android disponibles sur le marché aujourd’hui. Le mélange comprend également des avantages tels que la résistance à l’eau et à la poussière IP68, une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et sans fil, des scanners d’iris et d’empreintes digitales, et bien plus encore.

Mais aussi génial que soit le matériel, c’est le logiciel qui est le plus gros talon d’Achille. Lancée avec Android 8.1, la phablette a été mise à jour vers Android 10 (avec la version 2.5 de la superposition One UI de Samsung). Cependant, c’est tout ce qu’il y aura en ce qui concerne les mises à jour du système d’exploitation. Même si nous parlons de mises à jour de sécurité, il n’y a pas beaucoup d’espoir au-delà de cette année. De plus, vous pouvez obtenir de bien meilleurs appareils en dépensant un peu plus d’argent.

Est-ce une bonne idée de choisir le Galaxy Note 10 plutôt que le Galaxy Note 9 ?

Une meilleure alternative au Galaxy Note 9 est son successeur immédiat, le Galaxy Note 10. Même s’il a également près de deux ans, le produit phare de Samsung en 2019 est toujours un appareil complet doté d’un design moderne et d’un matériel performant.

Son écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces est entouré de bords minces de tous les côtés et prend également en charge HDR10+. L’affichage perforé aide également à maintenir la taille globale de la phablette relativement modeste. Sous le capot, le Samsung Galaxy Note 10 comprend le chipset Snapdragon 855 de Qualcomm, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Bien que cela devrait suffire à la plupart des utilisateurs, il n’y a pas de connecteur d’extension.

La configuration de la caméra arrière à triple objectif peut toujours tenir tête aux smartphones modernes, grâce à des fonctionnalités telles qu’un champ de vision de 123 degrés et un zoom optique 2x. Même le S-Pen est considérablement amélioré et prend désormais en charge les gestes qui peuvent être utilisés pour gérer à distance le contenu à l’écran, basculer entre les modes de l’appareil photo, etc. D’autres ajouts notables sont un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une batterie de 3 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide et sans fil et une fonctionnalité de charge sans fil inversée qui vous permet de recharger sans effort certains des meilleurs écouteurs sans fil.

Le Samsung Galaxy Note 10 a été lancé avec Android 9.0 et a reçu une mise à jour Android 11 (avec la superposition One UI 3.1 de Samsung). Il est également éligible pour la prochaine mise à jour Android 12 et continuera à recevoir des mises à jour de sécurité, ce qui en fait un appareil assez évolutif. Cependant, tous ces extras signifient que le Galaxy Note 10 coûte plus cher.

L’achat de l’appareil neuf n’est possible que si vous choisissez le stock limité d’Amazon, et cela vous coûtera environ 590 $. En ce qui concerne les unités remises à neuf, la propre boutique en ligne de Samsung en propose quelques-unes pour 550 $. Vous pouvez également acheter un Galaxy Note 10 renouvelé auprès de grands détaillants comme Walmart et Amazon, avec des prix allant de 350 $ à 450 $.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu d’argent supplémentaire, vous pouvez également opter pour le Galaxy Note 10+. Par rapport au Galaxy Note 10 standard, le Galaxy Note 10+ dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces, d’un emplacement pour carte microSDXC et d’une grosse batterie de 4 300 mAh avec une prise en charge plus rapide.

Vous n’avez pas vraiment besoin du S-Pen ? Procurez-vous plutôt le Galaxy S20 FE.

S’il y a une chose qui différencie les appareils Galaxy Note de pratiquement tous les autres smartphones Android de premier plan, c’est le S-Pen. Le stylet a gagné beaucoup d’améliorations au cours des deux dernières années. Il est en grande partie responsable de faire des smartphones Galaxy Note les moteurs de productivité mobile qu’ils sont. Fait intéressant, si vous retirez le S-Pen de l’équation, les performances globales et l’expérience utilisateur d’une phablette Galaxy Note ne sont pas vraiment différentes de celles du smartphone Galaxy S de la même génération. Et même si le stylet de Samsung est génial, tout le monde n’en a pas besoin (ni même n’en veut).

Si vous n’avez pas besoin du S-Pen, oubliez complètement la série Note et jetez plutôt un œil au Galaxy S20 FE. Facilement l’un des meilleurs smartphones Android disponibles, il est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Vous bénéficiez également de 6/8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage interne rapide. Il y a même un slot microSDXC, quelque chose qui manque dans le Note 10, et son successeur beaucoup plus cher.

L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces du smartphone prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est livré avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le panneau arrière en plastique peut ne pas sembler haut de gamme, mais c’est là que vous trouverez l’excellent réseau de caméras principales à triple objectif, doté de fonctionnalités telles que le zoom optique 3x et l’enregistrement vidéo 4K. La sauvegarde de l’ensemble est une énorme batterie de 4 500 mAh, avec une prise en charge rapide de la charge en modes filaire et sans fil.

Venir au logiciel est l’endroit où les choses s’améliorent encore. Le Galaxy S20 FE a été lancé avec Android 10 et a depuis été mis à niveau vers Android 11. En plus de cela, il est également pris en charge par la politique de mise à jour logicielle remaniée de Samsung. Cela signifie essentiellement que le Galaxy S20 FE n’obtiendra pas seulement la prochaine mise à jour Android 12, mais également Android 13. Ajoutez quatre ans de mises à jour de sécurité et de connectivité 5G, et vous obtenez un smartphone riche en fonctionnalités qui vous servira pour les années à venir.

Le Samsung Galaxy S20 FE est au prix de 600 $ pour le modèle de base, ce qui est juste un peu plus que ce que vous paieriez pour un nouveau Galaxy Note 10. Des unités reconditionnées sont également disponibles et peuvent être achetées pour aussi peu que 425 $.

Fonctionnalités améliorées. Un meilleur accompagnement

Samsung Galaxy Note 10

Un peu vieux, mais toujours en or

Le Samsung Galaxy Note 10 offre une expérience de caméra de premier plan, une fonctionnalité S-Pen améliorée avec des commandes gestuelles et bien plus encore, dans un châssis moderne mais compact. Bien qu’un peu ancien, il est éligible pour la prochaine mise à jour Android 12, ainsi que pour les futures mises à jour de sécurité.

Rapport qualité prix incroyable

Samsung Galaxy S20 FE

Toute la génialité, moins le S-Pen

Le Samsung Galaxy S20 FE offre des fonctionnalités haut de gamme telles que la connectivité 5G, un écran AMOLED 120 Hz et un puissant réseau de caméras arrière avec zoom optique 3x, le tout à un prix très raisonnable. Ce n’est pas une note, mais alors, ce n’est pas nécessaire.

