Faut-il acheter un Samsung Galaxy S10 en 2021 ?

Meilleure réponse: Non, vous ne devriez pas acheter le Galaxy S10 en 2021. Bien que ce soit toujours un smartphone décent, il est obsolète et coûte encore assez cher. Pour le même prix, vous pouvez obtenir des smartphones plus récents et bien meilleurs comme le Galaxy S20FE et le Galaxy S21.

Samsung Galaxy S10 en 2021 : Prix et disponibilité

Comme il a plus de deux ans à ce stade, le Samsung Galaxy S10 n’est pas vraiment disponible. Cela dit, vous pouvez acheter des modèles remis à neuf sur la propre boutique en ligne de Samsung pour environ 450 $. Vous pouvez également trouver des appareils reconditionnés disponibles sur Amazon à des prix bien inférieurs. Fait intéressant, Best Buy a toujours en stock des unités Samsung Galaxy S10 neuves et déverrouillées, le modèle de base portant un prix d’environ 700 $.

Si vous êtes prêt à emprunter la voie du reconditionné, le Samsung Galaxy S10 est toujours un smartphone phare décent. Cependant, dépenser 700 $ pour l’obtenir n’a aucun sens, car vous pouvez acheter l’un des appareils les plus récents de Samsung pour à peu près le même prix.

Le matériel du Galaxy S10 est-il encore assez puissant en 2021 ? Et ses caméras ?

Source : Android Central

Le Samsung Galaxy S10 est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 855, avec 8 Go de RAM et 128/512 Go de stockage interne. Grâce à ce combo matériel, le smartphone est plus que capable de tout gérer, du multitâche aux jeux gourmands en graphismes avec peu ou pas d’effort. La batterie de 3 400 mAh devrait également bien résister à une utilisation quotidienne, et il existe également une prise en charge de la charge rapide (pour les modes filaire et sans fil).

D’autres éléments matériels clés, tels que l’écran AMOLED incurvé de 6,1 pouces et la construction entièrement en verre, confèrent au téléphone une apparence et une sensation haut de gamme, même s’ils ne sont pas les plus récents et les meilleurs. Ensuite, il existe des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau/à la poussière IP68 et un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. Le S10 a même quelque chose que les nouveaux S20FE et S21 n’ont pas – un port casque 3,5 mm – vous pouvez donc y brancher certains des meilleurs écouteurs filaires et profiter de votre musique.

Cela étant dit, l’un des domaines les plus importants où le Galaxy S10 montre son âge est le département appareil photo. Samsung a fait de grands progrès dans cette catégorie ces dernières années. Le système de caméra du Galaxy S10 n’est pas très bon en termes de performances par faible luminosité. Le téléobjectif, bien que bon, est également loin d’être aussi performant que celui du Galaxy S21. Les modules ultra-larges et orientés vers l’avant sont comparables mais restent à la traîne des nouveaux smartphones Galaxy en termes de performances globales d’imagerie.

En résumé, vous obtiendrez toujours une excellente configuration de caméra dans le Samsung Galaxy S10. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit comparable au matériel de photographie des meilleurs téléphones avec appareil photo Android.

Est-il judicieux d’opter pour le Galaxy S20 FE au lieu du Galaxy S10 ?

Source : Hayato Huseman / Android Central

Débordant de fonctionnalités de premier plan, le Samsung Galaxy S20 FE offre un rapport qualité-prix insensé. Il est disponible tout neuf et débloqué pour 700 $ sur la boutique en ligne de Samsung. Ce prix baisse encore plus si vous choisissez d’acheter auprès de grands détaillants comme Amazon.

Bien qu’il ait le même prix que le Galaxy S10, le Galaxy S20 FE est un meilleur smartphone à presque tous les égards. Certaines de ses principales caractéristiques incluent un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz, un chipset Snapdragon 865 plus rapide couplé à 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage intégré, une puissante configuration de caméra à triple objectif avec un zoom numérique jusqu’à 30x et un 4 500 Batterie mAh pouvant tenir toute la journée sans avoir besoin d’être rechargée. Il est également beaucoup plus évolutif car la connectivité 5G est également incluse dans le mix.

Aussi impressionnant que cela soit, le Galaxy S20 FE n’est pas sans défauts. Son panneau arrière en plastique n’est pas aussi haut de gamme que le dos en verre de certains autres smartphones phares. Il n’y a pas non plus de port audio 3,5 mm, vous êtes donc coincé avec des écouteurs sans fil. Cependant, ces lacunes mineures ne changent pas le fait que le Galaxy S20 FE est un meilleur achat que le Galaxy S10 n’importe quel jour.

Et si je choisissais le Samsung Galaxy S21 ?

Source : Hayato Huseman / Android Central

Il est indéniable que le dernier Galaxy S21 de Samsung est l’un des meilleurs (sinon, le meilleur) smartphones Android que l’on puisse acheter en 2021. Son plus gros point fort est le chipset Snapdragon 888, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, permettant des performances encore plus rapides, une meilleure efficacité de la batterie et de nouvelles capacités de caméra. En parlant d’appareils photo, le Galaxy S21 dispose d’un meilleur capteur téléobjectif 64MP, une mise à niveau massive par rapport à l’unité 12MP trouvée sur des modèles plus anciens comme le Galaxy S20 FE. La configuration de la caméra principale à triple objectif est également fantastique en tant que package global, prenant en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 8K. Vous disposez également d’un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces qui rend le téléphone un peu plus facile à manipuler d’une seule main.

Cela dit, le Samsung Galaxy S21 est livré avec un panneau arrière qui donnera probablement une pause à ceux qui ne veulent rien d’autre que les meilleurs en termes de conception et de matériaux de construction. Le smartphone haut de gamme supprime également les ajouts utiles comme le slot d’extension microSD et le port audio 3,5 mm.

En parlant de prix, le modèle de base du Galaxy S21 est disponible débloqué chez Best Buy pour 800 $. Cependant, Amazon et la propre boutique en ligne de Samsung le proposent actuellement à un prix beaucoup plus bas. Si vous pouvez en accrocher un pour le même montant (voire un peu plus) que le Galaxy S10, il est inutile de penser même à obtenir un Galaxy S10 en 2021.

Produit phare de la valeur

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung moderne pour moins

Le Galaxy S20 FE est l’un des téléphones les plus convaincants lancés par Samsung depuis longtemps. Il offre environ 90% de l’expérience S20 standard pour des centaines de dollars de moins, ce qui en fait l’une des meilleures valeurs de toute l’année. Si vous ne l’avez pas encore vérifié, vous devriez vraiment le faire.

Nouveau en ville

Samsung Galaxy S21

Dernier et meilleur

Nous sommes maintenant en 2021, et cela signifie qu’il est temps pour un nouveau Galaxy. Le Galaxy S21 est un produit phare Android incroyablement performant avec un prix encore meilleur, offrant des fonctionnalités telles que le Snapdragon 888, un écran AMOLED 120 Hz et de superbes appareils photo pour seulement 800 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.