Faut-il acheter une montre connectée ou un tracker de fitness le Prime Day ?

Maintenant que Prime Day touche à sa fin, il est temps de passer des appels difficiles lors de la réduction de vos options d’achat de vêtements intelligents. Au cours des deux derniers jours, nous avons suivi les meilleures offres de smartwatch Android Prime Day, et nous avons également suivi la meilleure offre de suivi de fitness. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas décider quel type de portable vous voulez sur votre poignet ? Eh bien, voici quelques avantages et inconvénients de chaque type d’appareil pour vous aider à prendre votre décision.

Vous voudrez peut-être une montre intelligente si : Vous voulez pouvoir trier et répondre aux notifications et aux messages facilement Vous avez besoin d’un GPS ou LTE intégré pour les exercices et les urgences Vous voulez un appareil d’aspect plus traditionnel qui peut être personnalisé en fonction de votre tenue ou de votre humeur Vous avez besoin d’un écran plus grand pour lire Vous voudrez peut-être un tracker de fitness si : Vous voulez des capacités intelligentes de base mais n’êtes pas à l’aise avec la complexité Vous avez des poignets plus petits ou préférez un appareil plus petit sur votre poignet Vous avez un budget plus serré vie

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles vous pourriez préférer un type d’appareil à un autre. Nous avons des explications plus détaillées sur chaque point dans les liens ci-dessous. Quelle que soit la catégorie de vêtements que vous préférez, cependant, il y a encore de bonnes affaires à faire dans les dernières heures du Prime Day 2021.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Meilleures offres de montres connectées Prime Day

Même après avoir pris la décision d’acheter une montre connectée au lieu d’un tracker de fitness, vous avez encore plusieurs décisions à prendre. En effet, lorsqu’il s’agit de choisir la meilleure montre connectée Android, il y a beaucoup de choses à considérer. Quel système d’exploitation voulez-vous que votre montre utilise ? Prévoyez-vous de faire de l’exercice avec ou non? Quel est votre budget?

Les trois montres intelligentes que nous avons sélectionnées ci-dessous sont parmi les meilleures disponibles auprès de grandes marques telles que Samsung, Garmin et Fitbit. Ils fonctionnent tous sur Android et iOS, et ils coûtent tous moins de 200 $ pendant le Prime Day.

Meilleures offres de suivi de fitness Prime Day

Aussi géniales que soient les montres connectées, elles ne conviennent pas à tout le monde. Il existe de nombreuses bonnes raisons d’acheter un tracker de fitness plutôt qu’une montre connectée, notamment le prix, le style et le confort. Les trois groupes ci-dessous figurent en bonne place sur notre liste des meilleurs trackers de fitness disponibles, et ils sont tous en vente pour Prime Day.

Fitbit Charge 4 | 50 $ de rabais sur Amazon



Le Charge 4 est le tracker le plus avancé de Fitbit, et en ce moment, vous pouvez en obtenir un pour un peu moins de 100 $. Il dispose d’un GPS et d’un NFC intégrés pour les paiements sans contact. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’apporter votre téléphone la prochaine fois que vous voulez faire une longue marche ou courir. Il a également une autonomie solide, pouvant durer jusqu’à une semaine complète sur une charge (jeu de mots).

100 $ sur Amazon

Fitbit Inspire 2 | 43 $ de rabais sur Amazon



Si vous aimez l’idée d’un tracker Fitbit mais que vous voulez quelque chose d’un peu plus élégant, l’Inspire 2 est le groupe qu’il vous faut. Il n’a pas de GPS ou de NFC intégré, mais il peut faire à peu près tout ce que le Charge 4 peut faire, et il a quelques astuces spéciales dans son sac. Il possède la batterie la plus longue durée de tous les appareils portables Fitbit et vous pouvez utiliser l’application Tile Tracker pour localiser votre appareil perdu. Vous pouvez même retirer les bandes et mettre l’Inspire dans un clip de ceinture à porter comme un podomètre traditionnel.

57 $ sur Amazon

Xiaomi Mi Band 6 | 7 $ de rabais sur Amazon



Pour le même prix que le Fitbit Inspire 2, vous pouvez obtenir le dernier tracker de Xiaomi, doté d’un écran AMOLED couleur et d’une énorme autonomie de 15 jours ! Ce tracker fonctionne également sur Android et iOS, c’est donc un cadeau parfait pour à peu près n’importe qui dans votre vie.

57 $ sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.