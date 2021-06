Faut-il acheter une Samsung Galaxy Watch en 2021 ?

Meilleure réponse: Non. De meilleures options sont maintenant disponibles, y compris deux successeurs qui offrent des conceptions haut de gamme et plus de fonctionnalités. Cependant, si cela ne vous dérange pas d’avoir un appareil plus ancien, vous pourriez être satisfait de la Samsung Galaxy Watch d’origine. Vous pouvez également obtenir la Galaxy Watch Active 2 plus mise à jour pour un prix similaire.

Lorsque vous décidez si vous devez acheter la Samsung Galaxy Watch en 2021, assurez-vous de penser aux fonctionnalités essentielles à votre objectif. Si vous êtes fan d’une esthétique plus traditionnelle, il est logique que vous vous intéressiez au look classique de la Galaxy Watch.

Cependant, si vous êtes plus intéressé par les avantages sous le capot, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant de l’acheter. N’oubliez pas que la Galaxy Watch 3 est également disponible dès maintenant. C’est une version plus récente et plus raffinée de l’original. Il offre également de nombreux avantages pour la santé et la forme physique que la Galaxy Watch originale omet.

Si vous êtes intéressé par une montre connectée santé/fitness, vous voudrez peut-être acheter la Galaxy Watch Active 2.

En parlant de cela, si vous êtes intéressé par une montre intelligente de santé/fitness, vous voudrez peut-être acheter la Galaxy Watch Active 2 à la place. Ce n’est pas fou cher non plus. Il est livré dans un emballage plus élégant et plus léger. Il dispose également d’une fonction d’électrocardiogramme (ECG) pour détecter un rythme cardiaque irrégulier, d’un accéléromètre avancé, d’un moniteur de fréquence cardiaque à LED plus précis et d’une précision GPS améliorée.

En ce qui concerne les avantages, il y en a beaucoup à faire sur la Galaxy Watch originale. Vous pouvez ajouter une connectivité LTE à votre appareil, ce qui vous permet de diffuser de la musique sans votre téléphone et de prendre des appels sur votre poignet. Vous disposerez également d’un suivi de la santé/de la forme physique, d’un GPS intégré, d’une surveillance du sommeil, d’un suivi de la fréquence cardiaque, de Samsung Pay et d’une résistance à l’eau de 5 ATM. La Galaxy Watch est disponible en deux tailles de boîtier : 42 mm et 46 mm. Le grand modèle peut être trop volumineux pour certains poignets, mais il offrira une autonomie légèrement plus longue d’environ quatre jours.

Plus récent signifie-t-il mieux ?

La Samsung Galaxy Watch peut être un achat intemporel pour les acheteurs à petit budget et ceux qui n’ont pas besoin des dernières fonctionnalités. Cela dit, ceux qui aiment avoir la technologie la plus récente seront mieux avec la nouvelle Galaxy Watch 3. Il est indéniable que la Samsung Galaxy Watch originale est un excellent rapport qualité-prix, surtout maintenant que son prix a baissé. Cependant, n’oubliez pas que le prix augmentera lorsque vous ajouterez le LTE à l’équation.

La Galaxy Watch 3 offre un design plus fin et plus soigné.

Si vous avez de l’argent supplémentaire à dépenser, c’est un achat qui en vaut la peine. La Galaxy Watch 3 offre un design plus fin et plus soigné. Il est livré dans un boîtier de 41 mm ou 45 mm. Il offre une surveillance de la SpO2 et des lectures de VO2 max. Une lecture de SpO2 surveille vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang tandis que VO2 max vous indique combien d’oxygène votre corps consomme pendant un exercice.

Vous bénéficiez également d’un capteur d’électrocardiogramme (ECG) ainsi que d’une surveillance de la pression artérielle. Si vous n’êtes pas familier, le capteur ECG peut détecter un rythme cardiaque irrégulier qui peut indiquer un problème médical plus grave. Les utilisateurs bénéficieront également d’outils intégrés de coaching et de récupération et auront accès à plus de 120 vidéos d’entraînement à domicile sur l’application Samsung Health.

Si vous allez être déçu de dépenser de l’argent sur un appareil plus ancien lorsqu’un nouveau est disponible, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant d’acheter la Samsung Galaxy Watch en 2021. Plus important encore, la nouvelle Galaxy Watch 4 devrait atteindre le marché bientôt. Cela fera de la Galaxy Watch d’origine une option encore plus obsolète. Si FOMO n’est pas un problème et que vous êtes parfaitement satisfait de tout ce que la Galaxy Watch apporte, alors il n’y a pas de meilleur moment que le présent ! Certains acheteurs voudront peut-être attendre l’arrivée du nouveau successeur pour voir s’il suscite leur intérêt.

