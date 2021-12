Faut-il acheter WAVES en janvier 2022 ?

WAVES / USD s’est affaibli de 23,32 $ à 13,94 $ depuis le 2 décembre, et le prix actuel est de 16,24 $.

Plateforme pour applications décentralisées

Waves est une plate-forme mondiale open source pour les applications décentralisées qui est passée d’une petite startup à un acteur majeur de l’industrie mondiale de la blockchain en un laps de temps relativement court.

Ce projet a été lancé en 2016 par le scientifique d’origine ukrainienne Alexander Ivanov et repose sur un consensus de preuve de participation.

Waves vous permet de créer une dApp via une infrastructure conviviale pour les développeurs, tandis que vous pouvez également échanger n’importe quelle paire de jetons sans effectuer de transaction via une devise intermédiaire.

Cette plateforme représente un terrain d’expérimentation pour l’innovation et il est important de dire qu’elle offre des avantages à ses utilisateurs dans tout cas d’utilisation qui nécessite sécurité et décentralisation : identification personnelle, jeux, open finance et bien d’autres.

Waves est construit et maintenu par la communauté, tandis que la Waves Association, une organisation à but non lucratif basée à Berlin, fournit des subventions pour des projets basés sur la pile Waves.

L’expérience utilisateur et la sécurité sont les principales priorités de l’écosystème Waves et selon les dernières nouvelles, Waves a créé Waves Keeper. La communauté Waves a ajouté :

Waves Keeper est une extension de navigateur intuitive qui protège vos fonds à tout moment. Waves Keeper a la capacité de créer un fichier keystore avec lequel vous pouvez également restaurer facilement l’accès à votre compte.

De nombreux projets majeurs ont déjà collaboré avec Waves, et les plus populaires sont Neutrino, Vires Finance, Gravity et Swop.fi.

Les jetons Waves ont le symbole WAVES, et pour interagir avec cette plateforme, vous devez utiliser des jetons WAVES.

WAVES joue un rôle important dans l’écosystème de ce projet open source mondial et, au lancement, WAVES avait une limite d’actifs fixes de 100 millions de jetons.

Cela a changé en octobre 2019 lorsque le nombre total de jetons a augmenté après que les détenteurs de jetons ont choisi de déplacer WAVES d’une immobilisation à une inflation.

L’offre actuelle en circulation dépasse 107 millions de jetons, et de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie.

Ours aux commandes par WAVES

WAVES est passé de son récent sommet au-dessus de 34 $, enregistré le 14 octobre, à 33,94 $, tandis que le prix actuel s’élève à 16,24 $.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support important pour WAVES est de 12 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 10 $ ou même moins.

Le niveau de résistance actuel est de 20 $, et si le prix dépasse ce niveau, il pourrait atteindre des niveaux supérieurs à 25 $.

résumé

Waves est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et le lancement d’un jeton intelligent dans Waves ne nécessite aucune expérience de programmation et est aussi simple que de cliquer sur quelques boutons. Pour interagir avec cette plate-forme, vous devez utiliser des jetons WAVES qui sont utilisés pour protéger le réseau en jouant et en payant des frais.

Le post Dois-je acheter des WAVES en janvier 2022 ? est apparu en premier sur Invezz.