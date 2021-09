Faut-il faire du SIP crypto-monnaie ? Plan d’investissement systématique Bitcoin, Ethereum, Dogecoin

Image représentative

Investir dans la crypto-monnaie est une activité à haut risque. Plusieurs experts vous conseilleraient d’investir ou d’échanger dans la crypto avec l’argent que vous ne regretterez pas de perdre. Pas seulement du point de vue de la volatilité, en termes de réglementation également, il n’y a pas beaucoup de clarté. En Inde, RBI a mis en garde les investisseurs contre la détention de crypto-monnaies. Pourtant, les gens continuent d’investir et, en fait, la communauté crypto en Inde est optimiste pour l’avenir.

Même après avoir considéré tous les risques encourus, si une personne décide d’investir dans des crypto-monnaies, elle peut le faire de plusieurs manières. L’un d’eux est SIP, actuellement proposé par certains échanges en Inde. Une personne peut également effectuer SIP de manière indépendante en achetant des cryptos pour un montant fixe quotidien ou mensuel et en les stockant dans son propre portefeuille préféré ou dans un portefeuille matériel. Cependant, une question me vient à l’esprit, à savoir si l’on doit faire des SIP dans les crypto-monnaies ou non ?

De nombreux experts financiers pensent qu’après avoir pris en compte tous les risques et la volatilité, le SIP peut être une voie privilégiée pour créer de la richesse grâce aux crypto-monnaies pour les nouveaux investisseurs.

« Si vous cherchez à investir dans des crypto-monnaies, le SIP peut être une voie privilégiée car vous répartissez vos investissements et moyennez vos coûts d’achat au fil du temps. De nombreuses plates-formes vous permettent de démarrer des SIP dans des crypto-monnaies avec seulement Rs 100-Rs 500 par versement. De plus, de nombreux investisseurs optent pour le SIP quotidien plutôt que pour l’option hebdomadaire ou mensuelle, car le prix des crypto-monnaies peut fluctuer fortement dans un délai d’un mois. Vous pouvez envisager d’investir dans des crypto-monnaies via SIP si vous êtes un premier investisseur qui cherche à investir de petits montants. Cependant, les plates-formes peuvent offrir la fonction SIP uniquement pour les principales crypto-monnaies », a déclaré Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear à FE Online.

Gupta, cependant, a averti : « Les crypto-monnaies n’ont pas cours légal en Inde. Il existe des incertitudes importantes concernant les crypto-monnaies, car RBI a maintes fois mis en garde les investisseurs contre leur détention. De plus, les crypto-monnaies sont très volatiles, avec des fluctuations drastiques des prix en quelques jours. Vous devez faire preuve d’une extrême prudence avant d’investir vos économies dans des crypto-monnaies.

Stratégie efficace ?

Le Dr Vinay Asthana, professeur agrégé à l’Alliance School of Business, a déclaré : « Le principal avantage d’un plan d’investissement systématique (SIP) est que le problème de synchronisation du marché n’est plus pertinent. Cela fait du SIP une stratégie efficace face à la volatilité des marchés. De plus, si les marchés sont efficaces, le timing du marché sera probablement un exercice difficile et souvent futile.

Le SIP est logique pour les investisseurs à long terme d’actifs traditionnels comme les actions et les fonds communs de placement. En ce qui concerne les crypto-monnaies, le Dr Asthana a déclaré que les actifs cryptographiques sont plusieurs fois plus volatils que les classes d’actifs traditionnelles. Cela constitue un argument fort en faveur du SIP pour les actifs cryptographiques.

Cependant, le Dr Asthana a souligné plusieurs facteurs qui affaiblissent l’argument en faveur du SIP dans la cryptographie :

Bien que les preuves soient mitigées, les marchés de la cryptographie ne sont pas aussi efficaces que les marchés boursiers. Au cours de la courte histoire, les crypto-actifs ont généré les rendements les plus élevés parmi toutes les classes d’actifs. Mais est-ce durable ? C’est une question qui a polarisé le monde. Pour certains, c’est une révolution comparable à la révolution Internet ; pour d’autres, ce n’est rien de plus qu’une bulle. Bien que la technologie soit imparable, les implications en matière d’investissement sont loin d’être claires. Les implications en matière d’investissement sont encore compliquées par le fait que la valorisation des actifs cryptographiques diffère des actifs traditionnels de manière fondamentale. facteur de risque.

“Compte tenu de ces faits, le SIP dans les actifs cryptographiques semble être une stratégie judicieuse, mais elle devrait être adoptée de manière limitée car plusieurs problèmes fondamentaux concernant les actifs cryptographiques restent en suspens”, a déclaré le Dr Asthana.

Contrôler les investissements impulsifs

Les crypto-monnaies sont l’un des instruments les plus volatils disponibles pour l’investissement. Les investisseurs sont souvent guidés par leurs impulsions. Cependant, cela peut être dangereux. SIP peut aider à contrôler cet investissement impulsif.

« En raison des fortes fluctuations de leurs prix, il devient crucial d’élaborer des stratégies pour les points d’entrée et de sortie de ces investissements. Dans ce contexte, une technique d’investissement comme le SIP qui réduit l’exposition au risque de volatilité du marché de l’investisseur est extrêmement utile. SIP aidera également à éviter les investissements impulsifs dans les cryptos. Outre le SIP, d’autres stratégies d’atténuation des risques qui deviennent populaires pour investir dans les crypto-monnaies consistent à investir dans un panier de crypto-monnaies ou à opter pour des fonds indiciels », a déclaré le professeur Purushottam Anand, professeur adjoint à l’IFIM Law School.

«Il existe également des fonds indiciels qui ne sont exposés qu’aux 10 ou 20 premières crypto-monnaies. Cependant, étant donné que la plupart de ces produits/plates-formes d’investissement ne sont pas réglementés en Inde, les investisseurs doivent soigneusement analyser et rechercher de tels programmes avant d’investir. Il peut également être utile de consulter un conseiller financier avant d’investir », a ajouté le professeur Anand.

