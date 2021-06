Faut-il installer la bêta publique d’iOS 15 sur son iPhone ?

in

Apple a officiellement publié aujourd’hui les premières versions bêta publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Même si les mises à jour sont désormais disponibles sous forme de version bêta publique, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont complètement stables et prêtes pour une utilisation quotidienne. Il y a certaines choses à considérer avant de passer à la version bêta publique…

Sauvegarde

Tout d’abord, avant d’envisager d’installer les versions bêta publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15 sur vos appareils, assurez-vous de disposer d’une sauvegarde récente. Vous pouvez découvrir les détails sur la façon de sauvegarder votre iPhone et iPad ici même dans notre guide complet. Avoir une sauvegarde récente garantit que si vous devez rétrograder vers iOS 14 ou iPadOS 14, vous perdrez le moins de données possible.

L’avertissement d’Apple

Sur le site Web où Apple propose les programmes bêta publics pour iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15, il y a un avertissement indiquant que les bêtas contiendront des bogues et des erreurs et ne doivent pas être installés sur les appareils principaux :

Veuillez noter que, étant donné que le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que le logiciel commercialisé. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta. Étant donné que les achats et les données Apple TV sont stockés dans le cloud, il n’est pas nécessaire de sauvegarder votre Apple TV. Installez le logiciel bêta uniquement sur des appareils hors production qui ne sont pas critiques pour l’entreprise. Nous vous recommandons fortement d’installer sur un système ou un périphérique secondaire, ou sur une partition secondaire sur votre Mac.

À quels bugs s’attendre

Vous ne savez jamais à quels bogues et problèmes de performances s’attendre avec une version bêta du logiciel, mais il existe une poignée de problèmes relativement courants : autonomie de la batterie pire que d’habitude, pannes du système d’exploitation, pannes de l’écran d’accueil, problèmes iCloud, etc.

Personnellement, j’ai rencontré plusieurs bugs avec la version bêta d’iOS 15, notamment un problème où il devient impossible d’accéder à l’écran d’accueil sans redémarrer mon iPhone, ainsi qu’une variété de problèmes majeurs avec l’application Home et HomeKit.

Applications tierces

Un autre problème courant est la compatibilité avec les applications tierces. L’une des principales raisons pour lesquelles Apple publie des versions bêta de ses prochains systèmes d’exploitation est de donner aux développeurs la possibilité de tester leurs applications avec les nouvelles mises à jour.

Lorsque vous installez une version bêta sur vos appareils, n’oubliez pas que les développeurs n’ont pas optimisé leurs applications pour les nouvelles fonctionnalités et que certaines applications peuvent ne pas fonctionner du tout. Les développeurs ont jusqu’à cet automne, date de la sortie d’iOS 15 sous une forme stable, pour mettre à jour leurs applications, et ils ne sont pas tenus de le faire plus tôt.

Envisagez d’essayer d’abord un appareil de rechange

S’il vous arrive d’avoir un iPhone ou un iPad de rechange, il est toujours recommandé d’envisager d’abord d’essayer les versions bêta sur l’un de ces appareils plutôt que sur vos pilotes quotidiens. Vous pouvez installer les versions bêta sur votre appareil de rechange, rechercher les bogues et les problèmes de compatibilité avec vos fonctionnalités et applications les plus utilisées, puis décider de mettre à jour votre appareil principal.

C’est également une stratégie intelligente si vous avez un iPhone et un iPad : installez-le sur un appareil à la fois, évaluez la situation, puis décidez de mettre à jour l’autre appareil.

Emballer

La bêta d’iOS 15 est finalement relativement stable, mais ce qu’il est important de garder à l’esprit, c’est que l’expérience ne sera pas parfaite. Il y aura des bugs, des bizarreries, des plantages et plus encore, mais si vous êtes un amateur de sensations fortes qui veut essayer les derniers et les meilleurs, la version bêta publique est là pour vous.

En savoir plus sur les nouveautés d’iOS 15 et d’iPadOS 15 dans notre couverture ci-dessous :

Si vous avez évalué le risque et réfléchi aux bogues possibles et que vous souhaitez installer iOS 15 ou iPadOS 15 sur vos appareils, consultez notre guide complet ici.

