Faut-il investir à Solana (SOL) en juillet ?

La blockchain Solana SOL / USD a commencé à voir de nombreuses nouvelles implémentations, cas d’utilisation et est devenue la cible de nombreux projets en raison de ses performances efficaces par rapport à Ethereum.

Les mises en œuvre de Solana comme catalyseurs de croissance

Le 24 juin, nous avons vu Digital Assets AG lancer ses jetons d’action sur la Blockchain Solana, et nous les avons rendus disponibles exclusivement via l’échange de crypto-monnaie FTX. Cela a augmenté l’utilisation globale de la blockchain et ouvert la voie à de nombreux autres jetons d’équité.

Le 12 juillet, la société australienne de blockchain connue sous le nom de Power Ledger a annoncé sa migration vers la blockchain Solana provenant d’Ethereum, en raison du fait que la blockchain Solana offre une vitesse et une évolutivité accrues.

La société a mentionné que les mécanismes de preuve d’histoire (PoH) et de preuve d’enjeu (PoS) de Solana ont une puissance de sortie inférieure.

Cependant, il convient de noter que les jetons POWR de Power Ledger resteront des jetons ERC20 sur la blockchain Ethereum et pourront être utilisés pour les clients existants.

Cependant, cela montre un grand intérêt au sein de la blockchain Solana et en tant que tel, nous pouvons voir une activité et des exigences accrues pour les jetons SOL, ce qui augmentera leur valeur.

Le 14 juillet, Solana Wallet Phantom a levé 9 millions de dollars pour passer en multi-chaînes. L’équipe a annoncé que l’allocation de capital ira à la croissance de l’équipe, à l’ajout de fonctionnalités et à la prise en charge de nouvelles chaînes de blocs.

Le 15 juillet, ClayStack a levé 5,2 millions de dollars en fonds d’amorçage, dont la Fondation Solana.

Tout cela indique une utilisation accrue de la blockchain Solana en particulier, et avec une augmentation de la demande de jetons SOL, une augmentation de leur valeur s’ensuit.

Cela pourrait marquer un point d’entrée précieux pour les nouveaux investisseurs, alors creusons plus profondément.

Dois-je investir dans Solana (SOL) ?

Le 15 juillet, Solana (SOL) valait 28 $.

Pour mettre sa croissance en perspective, regardons sa valeur en juin.

Solana (SOL) a vu sa valeur maximale de 43 $ le 7 juin.

Solana (SOL) a vu sa valeur la plus basse de 22 $ le 22 juin.

En d’autres termes, si vous achetiez SOL maintenant à 28 $ et le vendiez à 43 $, vous constateriez une augmentation de 53%.

Cela nous donne un aperçu de l’augmentation et de la diminution de la valeur du jeton.

Le jeton Solana (SOL) a également atteint son plus haut historique à 58 $ le 18 mai, nous donnant un autre objectif à considérer au mieux.

Étant donné qu’il existe de nombreux projets tirant parti de l’énorme potentiel de performance de Solana et que les entreprises passent lentement d’Ethereum à Solana, nous pouvons certainement constater une augmentation du volume des transactions et de l’utilisation de la blockchain.

Il a également connu une augmentation du volume des transactions de 35% au cours des dernières 24 heures.

Dans cet esprit, nous pourrions nous attendre à ce que sa valeur atteigne 37 $ d’ici la fin août en raison de la demande accrue pour le jeton SOL, ainsi que de l’augmentation du volume des transactions.

Le post Dois-je investir à Solana (SOL) en juillet ? est apparu en premier sur Invezz.