Faut-il investir dans des fonds à petite capitalisation ? Trouver

En tant que classe d’actifs, tous les investisseurs devraient considérer les petites capitalisations. Ce qui peut varier, c’est l’allocation, en fonction du profil de risque et de l’horizon temporel de chacun.

Les fonds à petite capitalisation, une catégorie de fonds d’actions, investissent principalement dans les actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 000 crores de roupies. Ces fonds investissent dans des entreprises à fort potentiel de croissance et se concentrent sur des modèles commerciaux plus récents.

Les actions et les fonds à petite capitalisation sont les plus risqués lorsque vous envisagez d’investir dans des actions du point de vue de la capitalisation boursière. Par conséquent, les experts disent qu’ils conviennent à ceux qui sont prêts à prendre des risques élevés et sont bien informés sur le marché pour savoir quand sortir.

Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWeathGrowth, déclare : « Ces entreprises en sont à leurs balbutiements et ont encore un long chemin à parcourir pour générer une croissance constante de leurs activités. Il y a plus de 4 000 entreprises après les 250 premières entreprises qui sont classées comme petites capitalisations. »

Les fonds à petite capitalisation connaissent des périodes de gains et de baisses massifs. Par conséquent, les experts disent qu’ils pourraient ne pas convenir aux investisseurs qui suivent la stratégie d’investissement et de conservation. Les fonds à petite capitalisation sont connus pour bien performer dans un marché haussier. Ils s’effondrent également fortement lorsque les marchés chutent.

Qui devrait investir dans les fonds de petite capitalisation ?

Même si les actions à petite capitalisation sont florissantes, investir dans des fonds à petite capitalisation peut être une idée à haut risque. En allouant des fonds, disent les experts, on pourrait envisager d’allouer une petite partie de son portefeuille à des fonds à petite capitalisation en raison de leur volatilité.

Chetanwala déclare : « Beaucoup de ces entreprises peuvent traverser des phases difficiles lorsque les marchés ne se portent pas bien et elles peuvent mettre plus de temps à se relancer ou ne pas se relancer également. Par conséquent, ils sont destinés aux investisseurs qui ont un appétit pour le risque élevé. »

Cependant, notez que les risques découlent de ne pas savoir ce que l’on fait. Richa Aggarwal, analyste de recherche principale – Equitymaster, déclare : « La plupart des petites capitalisations sont en hausse dans le rallye post-pandémique, et beaucoup sont déjà évaluées à la perfection. La décision d’investir dans les petites capitalisations à ce stade ne doit pas être motivée par une dynamique de jeu ou par la peur de passer à côté. »

Elle ajoute en outre: «La façon idéale de voir les choses est de savoir quelle action à petite capitalisation serait à l’aise de détenir même si le cycle change. Et il y en a pas mal avec des modèles commerciaux robustes et une gestion solide que l’on peut envisager à long terme. »

En tant que classe d’actifs, les experts disent que tous les investisseurs devraient considérer les petites capitalisations – Ce qui peut varier, c’est l’allocation, en fonction du profil de risque et de l’horizon temporel de chacun.

Chetanwala ajoute : « Dans le même temps, notez que l’allocation à ces fonds et sociétés ne doit pas dépasser 5 à 10 % de son portefeuille global.

